জাহাঙ্গিরকে কেন বহিস্কার নয়, মমতার বিধায়ক-বৈঠকে প্রশ্ন ঋতব্রতদের ; অবস্থান জানালেন অভিষেক

জাহাঙ্গিরকে কেন বহিস্কার নয়, মমতার বিধায়ক-বৈঠকে প্রশ্ন ঋতব্রতদের ; অবস্থান জানালেন অভিষেক
মঙ্গলবার কালীঘাটে দলের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে ফলতার ভোট ঘিরে দলের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বেশ কয়েকজন নেতা ৷
Published : May 19, 2026 at 10:45 PM IST
কলকাতা, 19 মে: ফলতার জাহাঙ্গির খানের আচরণ ঘিরে এবার কার্যত সরগরম হয়ে উঠল তৃণমূলের বৈঠক। শেষ বেলায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে সরে দাঁড়িয়ে জাহাঙ্গির খান যে ধরনের আচরণ করেছেন, তার তীব্র সমালোচনা করে দলের অন্দরেই এবার সোচ্চার হলেন একাধিক বিধায়ক। জাহাঙ্গির প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
মঙ্গলবার কালীঘাটে দলের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকেই বিধায়কদের একাংশ জাহাঙ্গীরের এই আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। তৃণমূল সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, কোনও কোনও বিধায়ক এমনটাও বলেছেন, শুধুমাত্র একটি বিবৃতি জারি করে কেন দল দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে ? কেন তাঁকে এখনও দল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে না। দলীয় বিধায়করা এই প্রশ্ন তুলে দলনেত্রীর অস্বস্তি বাড়িয়েছেন।
মঙ্গলবার ছিল এই উপনির্বাচনের প্রচারের শেষ দিন। তৃণমূলের কোনও বড় নেতাকে ফলতার মাটিতে সেভাবে প্রচার করতে দেখা যায়নি ৷ তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্টোদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির প্রার্থীর হয়ে প্রায় 25 কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা জুড়ে বিশাল মিছিল এবং জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করেছেন। সভা করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও ৷
শুধু তাই নয়, সদ্য বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসা শাসকদলের এই নিষ্ক্রিয়তা দিন কয়েক আগেই প্রকাশ্যে চলে এসেছিল ৷ ডেবরার প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ফলতায় প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত পরশু ফলতায় গিয়েও তিনি প্রচার না করেই ফিরে আসেন। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ ছিল, তিনি সেখানে কার হয়ে প্রচার করবেন ? সেটাই বুঝতে পারছিলেন না ৷ এলাকায় কোনও দলীয় কর্মী নেই ৷ এমনকী কার্যালয় পর্যন্ত খুলতে ভয় পাচ্ছেন কর্মীরা।
এই পরিস্থিতির মাঝেই মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা একটি ঘোষণা করে বসেন 'পুষ্পা' ওরফে জাহাঙ্গির খান। জানিয়ে দেন, নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, গত লোকসভা নির্বাচনেও এই ফলতা থেকেই ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সর্বাধিক লিড পেয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও ফলতায় দলের একাংশের কর্মীরা জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে লাগাতার ভয় দেখানো এবং অত্যাচারের অভিযোগ তুলছিলেন। গত 4 মে-র পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে এবং তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে রক্ষাকবচও পেয়েছেন । জাহাঙ্গিরের এই ঘোষণার পরই তৃণমূলের দলীয় বৈঠকে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিধায়করা।
বৈঠকে দুই বিধায়ক, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহা সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, জাহাঙ্গিরকে অবিলম্বে কেন দল থেকে বহিষ্কার করা হবে না ? দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে তাঁরা যুক্তি দেন , তৃণমূল কংগ্রেস একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, জাহাঙ্গিরের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কিন্তু যদি তা ব্যক্তিগতই হয়, তবে তাঁর এই আচরণের জন্য দলের অন্য নেতা-কর্মীদের কেন অস্বস্তি ও অসুবিধার মুখে পড়তে হবে ? তাঁদের স্পষ্ট কথা, বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না, তাঁকে সরাসরি দল থেকে বের করে দেওয়া উচিত।
এই প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়ে বৈঠকে উপস্থিত দলের শীর্ষ নেতৃত্বও মুখ খোলেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জাহাঙ্গিরের এই ধরনের পদক্ষেপ করার আগে অভিষেকের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। অন্যদিকে, জাহাঙ্গির খান একসময় সাংসদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন ৷ সেই সূত্রেই তিনি টিকিট পেয়েছিলেন- রাজনৈতিক মহলে এমন জল্পনাও রয়েছে। তবে এদিনের বৈঠকে অভিষেক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জাহাঙ্গিরের বিষয়ে দলের যা অবস্থান, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে প্রেস বিবৃতি আকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে তাঁর আর কোনও বক্তব্য নেই ৷
শীর্ষ নেতৃত্বের এই জবাবেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের অনেকেই। তাঁদের দাবি, দলের মুখ পুড়ছে এমন কাজ করার পরও কেন শুধুমাত্র বিবৃতিতেই আটকে রয়েছে দল ? ফলতার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দলের নিচুতলার কর্মীরা যে 'পুষ্পা'-র বিরুদ্ধে ফুঁসছেন, তা এদিন শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে স্পষ্ট করে দেন তাঁরা। এখন দেখার, বিধায়কদের এই প্রবল চাপের মুখে পড়ে আগামিদিনে জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে দল সত্যিই কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না ।