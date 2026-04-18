প্রচারে বেরিয়ে মহিলা ভোটারকে 'দেখে' নেওয়ার হুমকি! টিটাগড় থানায় কৌস্তভের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রচারে বেরিয়ে মহিলা ভোটারকে 'দেখে' নেওয়ার হুমকি! টিটাগড় থানায় কৌস্তভের বিরুদ্ধে অভিযোগ
ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচী তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন৷
Published : April 18, 2026 at 6:06 PM IST
ব্যারাকপুর (উত্তর 24 পরগনা), 18 এপ্রিল: ভোটের প্রচারে বেরিয়ে মহিলা ভোটারের সঙ্গে বচসা, তারপর তাঁকে 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচীর বিরুদ্ধে। এই মর্মে শুক্রবার রাতে ব্যারাকপুরের পদ্ম-প্রার্থীর নামে সরাসরি টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা। অভিযোগপত্রে তিনি দাবি করেছেন, ভোট চাইতে এলে তৃণমূলকে ভোট দেব বলায়, বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচী তাঁকে সরাসরি হুমকি দিয়েছেন। বলেছেন, 4 তারিখের পর দেখে নেবেন তিনি।
পদ্ম-প্রার্থীর এই হুমকিতে আতঙ্কিত ওই মহিলা। রাস্তায় বেরলে কৌস্তভ ও তাঁর দলবলের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও করছেন তিনি। তাই, পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই মহিলা ভোটার। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা তৃণমূল সমর্থিত ওই মহিলা ভোটারের 'আচরণ' নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী। আর হাতে গরম ইস্যু পেয়ে গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি শাসক শিবির। স্বভাবতই ভোটের আবহে ব্যারাকপুরে রাজনৈতিক উত্তাপ যে ক্রমশ চড়ছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই!
উল্লেখ্য, প্রতিদিনই ভোটের প্রচারে বেরিয়ে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপন করছেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী ও আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। শুক্রবারও পুরসভার 24 নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে তিনি ভোট প্রার্থনা করছিলেন। সেই সূত্রেই ওই মহিলার বাড়িতে যাওয়া।
জানা গিয়েছে, ওই মহিলা ও তাঁর পরিবার তৃণমূল সমর্থক। বরাবরই তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে ভোট দিয়ে আসেন। পদ্ম-প্রার্থী কৌস্তভ ওই মহিলা ভোটারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন করেন। একথা শুনে ওই মহিলা প্রার্থীর সেই আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দেন। বলেন, ‘‘জন্ম থেকে মৃত্যু..সব কিছু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখছে। তাই, ভোট দেব একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকেই।’’ এই নিয়ে দু-এক কথায় বচসা বেঁধে যায় দু'জনের মধ্যে। সেই বচসা থেকেই ঘটনার সূত্রপাত।
গোটা ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি হয়েছে ওই মহিলার বাড়িতে থাকা সিসিটিভি-তে। সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, প্রচার চলাকালীন ওই মহিলার বাড়িতে ঢুকছেন বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচী। বাইরে দাঁড়িয়ে মাঝে মধ্যেই 'জয় শ্রী রাম' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিচ্ছেন দলীয় কর্মীরা৷ তারই মধ্যে চলছে প্রার্থীর সঙ্গে মহিলার কথাবার্তা৷
তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার কথা বলায় ওই মহিলার উদ্দেশ্যে এক সময় কৌস্তভ বাগচীকে বলতে শোনা যায়, ‘‘নিশ্চয় (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট) দেবেন। এটা আপনাদের অধিকার। আপনাদের মতবাদ ও মতবিরোধ নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু, সেটা যেন সৌজন্যবোধের মধ্যে থাকে। যখন কেউ কারও বাড়িতে আসে, তখন তাঁর সঙ্গে....! সেটা একটু মনে রাখবেন, আমিও মনে রাখলাম।’’
তার প্রত্যুত্তরে পাল্টা ওই মহিলা বলেন, ‘‘মনে রাখব মানে কী বলছেন? জিতে গিয়ে মারবেন...!’’ যদিও প্রার্থী তা তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করেন। মহিলাকে বলেন, ‘‘এই কথাটা আপনি আপনার মতো করে বলছেন। এটা মাথায় একটু রাখবেন। ওই ভাবে বাড়িতে এসে এই ধরনের ব্যবহার...।’’ এর পরেই সেখান থেকে বেরিয়ে যান ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী।
এদিকে, ভোটের মুখে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই অস্বস্তি বেড়েছে কৌস্তভ বাগচীর। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও।বিপাকে পড়ে এই অভিযোগ কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন ব্যারাকপুরের পদ্ম-প্রার্থী। তিনি বলেন, "এই অভিযোগের কোনও মানে নেই। আমি বাড়ি বাড়ি প্রচার করছিলাম। ওই মহিলার বাড়িতেও গিয়েছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম ভোট দেওয়ার জন্য। উনি মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নানা প্রকল্পের কথা বলতে থাকেন। বুঝতে পারি উনি তৃণমূল সমর্থক। আমি বলেছি যাঁকে ইচ্ছে তাঁকেই ভোট দিন। তবে, কেউ বাড়িতে আসলে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না।"
এর পরেই সরাসরি তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তারকা তৃণমূল প্রার্থী রাজ চক্রবর্তীকে আক্রমণ করে বলেন, "রাজ চক্রবর্তী বুঝে গিয়েছেন তিনি হারছেন। সেই কারণেই এসব ছেঁদো বিষয়কে ইস্যু করতে চাইছেন। এসব অভিযোগকে গুরুত্বই দিচ্ছি না।"
অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থীকে পালটা জবাব দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী রাজ চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, "বিজেপি দলটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না দেখে নেওয়া, কেটে ফেলা, মেরে ফেলা এসব বাংলার সংস্কৃতি নয়। আগামী 29 এপ্রিল ভোটবাক্সেই মানুষ এর জবাব দিয়ে দেবে।"