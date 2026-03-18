কর্মজীবনের ‘শত্রু’দের ভয়! নিরাপত্তারক্ষীর জন্য পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন

ডোমকলের তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীর৷ তিনি একসময় মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার ছিলেন৷ সেই কারণেই কর্মজীবনের ‘শত্রু’দের ভয় পাচ্ছেন তিনি৷

Published : March 18, 2026 at 9:21 PM IST

বহরমপুর, 18 মার্চ: কর্মজীবনের শক্র বিভিন্ন জায়গায় এখনও থাকতে পারে। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে তৃণমূল প্রার্থী হয়ে এসে এমনটাই মনে করছেন প্রাক্তন আইপিএস তথা জেলা পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীর। ফলে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে এসে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না ডেবরার প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। জেলায় পা দিয়ে সরাসরি পৌঁছে গেলেন জেলা পুলিশ সুপারের দফতরে। নিরাপত্তারক্ষীর আবেদন জানালেন হুমায়ুন কবীর।

হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘‘রিক্স না নেওয়াই ভালো। সিকিউরিটি নিয়ে থাকাই ভালো। কারণ, এই জেলায় পুলিশ সুপারের দায়িত্বে থাকার সময় গরুপাচার, হেরোইন কারবার বন্ধ করেছি। মার্ডার সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়েছে। অনেক শত্রু থাকতে পারে। এখন আমি ইউনিফর্মে নেই যে নিজের কাছে পিস্তল থাকবে। তাই সিকিউরিটি নেওয়া ভালো বলে মনে করেছি।’’

উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদে কর্মজীবনের পাঁচ বছর কাটিয়েছেন। দু'বছর কান্দির এসডিপিও ছিলেন। তিন বছর এই জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন। তখন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা ভাগ হয়নি। 2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন৷ পূর্ব বর্ধমানের কালনায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জনসভায় তিনি তৃণমূলে যোগ দেন৷

ওই বছর বিধানসভা নির্বাচনে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থেকে ভোটে লড়েন৷ ডেবরা তাঁর জন্মস্থান৷ সেখানে তাঁর বিপক্ষে ছিলেন আরেক প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ৷ বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষকে হারিয়ে জয়ীও হন হুমায়ুন৷ তবে এবার তৃণমূল তাঁকে ডেবরায় প্রার্থী করেনি৷ বরং মুর্শিদাবাদের ডোমকল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

ডোমকলের তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীর (নিজস্ব ছবি)

গতবার ডোমকল থেকে জিতেছিলেন তৃণমূলের জাফিকুল ইসলাম৷ তিনি প্রয়াত হয়েছেন৷ সেই জায়গাতেই হুমায়ুনকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল৷ বুধবার নিজের কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদে আসেন তিনি। প্রথমেই মুর্শিদাবাদের নব নিযুক্ত পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে নিরাপত্তার আবেদন জানান। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলেন। সেখানেই তিনি পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাতের কারণ জানান এবং নিজের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন৷ পাশাপাশি বলেন, ‘‘বহু বছর এখানে চাকরি সূত্রে ছিলাম। এখনকার সমস্ত কিছু আমার চেনাজানা।’’

একই সঙ্গে নাম না করে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে নিশানা করে বলেন, ‘‘জেলে ওঁকে মেরে ফেলব বলে বিবৃতি দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এখানে কাউকে এনকাউন্টার করতে আসিনি। আইনের রক্ষক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছি। এসপির পোশাকে কাউকে মেরে হাত গন্ধ করতে আসিনি।’’

