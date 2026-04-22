প্রথম দফায় 152 আসনে ভাগ্যপরীক্ষা, হেভিওয়েট প্রার্থী থেকে নজরকাড়া কেন্দ্র - জানুন বিশদে

প্রথম দফায় 152 আসনে ভাগ্যপরীক্ষা, হেভিওয়েট প্রার্থী থেকে নজরকাড়া কেন্দ্র - জানুন বিশদে
প্রথম দফার ভোটে নজরে চা-বলয় ও রাজবংশী ভোট ৷ হেভিওয়েটদের তালিকায় শুভেন্দু অধিকারী থেকে অগ্নিমিত্রা, নিশীথ প্রামাণিক, উদয়ন গুহ, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়রা ৷
Published : April 22, 2026 at 7:09 PM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: অপেক্ষার প্রহর শেষ ৷ পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী সরকার গড়ার লক্ষ্যে শুরু হচ্ছে মহাযুদ্ধ ৷ বৃহস্পতিবার, 23 এপ্রিল 2026, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ৷ এই দফায় রাজ্যের 16টি জেলার মোট 152টি আসনে ভোট হবে ৷ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া - সর্বত্রই এখন সাজো সাজো রব ৷ মূলত শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মধ্যে দ্বিমুখী লড়াই হলেও, বাম-কংগ্রেস জোটও বেশ কিছু আসনে কড়া টক্কর দিচ্ছে ৷ প্রথম দফার এই ভোটযুদ্ধে নির্ধারিত হবে একাধিক হেভিওয়েট প্রার্থীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ৷
নির্বাচনী সমীকরণ
আগামিকাল সকাল 7টা থেকে সন্ধে 6টা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের 152টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলবে ৷ প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম অংশের জেলাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ৷ 2019 এবং 2021-এর নিরিখে এই এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক মেরুকরণ অত্যন্ত স্পষ্ট ৷ এবারের ভোটে মূল লড়াই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উন্নয়ন' বনাম বিজেপির 'পরিবর্তনে'র মধ্যে ৷ এই দফায় 152টি আসনের ফলাফল সরকার গঠনের ম্যাজিক ফিগার ছোঁয়ার ক্ষেত্রে যে কোনও দলের জন্যই তুরুপের তাস হতে পারে ৷
হেভিওয়েট লড়াই ও নজরকাড়া কেন্দ্র
প্রথম দফার ভোটে সবার নজর থাকবে নন্দীগ্রামের দিকে ৷ সেখানে হাই-ভোল্টেজ লড়াইয়ে মুখোমুখি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ গতবার এই কেন্দ্রেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন ৷ এবার তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের বাজি পবিত্র কর ৷ এছাড়াও আসানসোলে অগ্নিমিত্রা পাল বনাম তৃণমূলের তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইও বেশ উত্তেজনাপূর্ণ ৷ খড়গপুর সদরে আবারও ভাগ্য পরীক্ষায় নেমেছেন দিলীপ ঘোষ ৷ উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের মাথাভাঙায় নিশীথ প্রামাণিক এবং দিনহাটায় রাজ্যের বিদায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর মতো হেভিওয়েট প্রার্থীরা চ্যালেঞ্জ জানাবেন প্রতিপক্ষকে ৷ অন্যদিকে, তৃণমূলের হেভিওয়েট মন্ত্রী ও জেলা সভাপতিদের অগ্নিপরীক্ষা এই দফার ভোটেই ৷
চা-বলয় ও রাজবংশী ভোট ফ্যাক্টর
প্রথম দফার ভোটে উত্তরবঙ্গের 54টি আসনের মধ্যে একটি বড় অংশ রয়েছে ডুয়ার্স এবং তরাইয়ের চা-শ্রমিকদের ভোট ৷ অন্যদিকে, কোচবিহার-জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার জন্য দুই শিবিরই মরিয়া ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কিম বনাম রাজ্য সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা 'চা-সুন্দরী' প্রকল্পের লড়াই এখানে প্রবল ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, উত্তরবঙ্গে যে দল লিড নিতে পারবে, নবান্নের লড়াইয়ে তারাই অনেকটা এগিয়ে থাকবে ৷ দলবদলু নেতাদের জন্য এই দফা অত্যন্ত সংকটজনক, কারণ ভোটারদের মধ্যে আদর্শের বদলে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি কতটা প্রভাব ফেলে, তা এবার স্পষ্ট হবে ৷
নির্বাচন কমিশনের নজিরবিহীন নিরাপত্তা
অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে নির্বাচন কমিশন কোমর বেঁধে নেমেছে ৷ প্রথম দফার 152টি আসনের জন্য 2,407 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ প্রতিটি বুথেই থাকছে ওয়েবকাস্টিং-এর ব্যবস্থা ৷ স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ড্রোন এবং সিসিটিভি-র মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে ৷ কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, ভোটারদের ভয় দেখানো বা বুথ জ্যামের অভিযোগ এলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলিতে কুইক রেসপন্স টিম (QRT) এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিশেষ টহলদারি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ৷
প্রচার ও জনসভা
গত কয়েক সপ্তাহে প্রচারের ময়দান কাঁপিয়েছেন দুই শিবিরের শীর্ষ নেতারা ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির তাবড় নেতারা বারবার বাংলায় এসে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ৷ অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পায়ের তলায় সর্ষে দিয়ে চষে বেড়িয়েছেন প্রতিটি জেলায় ৷ তাঁদের প্রধান অস্ত্র কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এবং লোকহিতকর প্রকল্প ৷ প্রচারের শেষ দিনেও প্রতিটি রাজনৈতিক দলই শক্তি প্রদর্শন করেছে ৷ এখন দেখার, আমজনতার রায়ে কার ভাগ্যে শিঁকে ছেঁড়ে ৷
সবশেষে যে কথা বলতে হয়, 2026-এর এই বিধানসভা নির্বাচন বাংলার রাজনীতির জন্য এক সন্ধিক্ষণ ৷ প্রথম দফার 152টি আসনের রায়ই ঠিক করে দেবে, বাংলার মসনদে কে বসবে ৷ গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক ডামাডোল, দলবদল আর আন্দোলনের প্রভাব ইভিএম-এ কতটা প্রতিফলিত হয়, সেটাই এখন দেখার ৷ আগামিকাল সকাল থেকেই বুথে-বুথে লাইনে দাঁড়াবেন কোটি কোটি ভোটার ৷ এই জনজোয়ার কার পক্ষে যাবে, তার সঠিক আভাস মিলবে আগামী 4 মে গণনার দিনে ৷ আপাতত শান্ত ও অবাধ নির্বাচনের প্রতীক্ষায় সাধারণ মানুষ ও প্রশাসন ৷