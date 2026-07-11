নীতিনের গড়ে শেষ মুহূর্তে বিজেপির প্রার্থী বদল ! পরিবার, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি নাকি প্রশান্ত-ভীতি?
বাঁকিপুর বিধানসভা শুধু একটি বিধানসভা আসন নয়, এটি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের রাজনৈতিক ঘাঁটি ।
Published : July 11, 2026 at 5:57 PM IST
পটনা, 11 জুলাই: প্রার্থী ঘোষণা হয়েছিল । মনোনয়নও জমা পড়েছিল । কিন্তু তার 48 ঘণ্টার মধ্যেই আচমকা ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন বিজেপি প্রার্থী অভিষেক কুমার সিনহা ওরফে 'বান্টি' । সরকারি ব্যাখ্যায় তিনি 'পারিবারিক কারণ' এর কথা বললেও, রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা, শুধুই কি পারিবারিক সমস্যা, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে আরও বড় কোনও রাজনৈতিক অঙ্ক?
বিহারের বহুচর্চিত বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচন ঘিরে এখন সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে । কারণ, এই কেন্দ্র শুধু একটি বিধানসভা আসন নয়, এটি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের রাজনৈতিক ঘাঁটি । 1995 সাল থেকে নীতিন নবীন এবং তাঁর বাবা নবীন কিশোর প্রসাদ সিনহা মিলিয়ে টানা ন'বার এই কেন্দ্র থেকে জিতেছেন । রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর নীতিন বিধায়ক পদ ছাড়ায় উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয় ।
7 জুলাই বিজেপি অভিষেককে প্রার্থী ঘোষণা করে । দু'দিন পরে তিনি মনোনয়নও জমা দেন । কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় হঠাৎই প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন তিনি । এরপরই বিজেপির অন্দরে এবং রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা সামনে আসতে শুরু করে ।
দলের একটি সূত্রের দাবি, জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর অভিষেককে নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন । 2025 সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও এনডিএ নেতাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সাংবাদিক বৈঠক করে রাজনৈতিক অস্বস্তি তৈরি করেছিলেন প্রশান্ত । সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ঝুঁকি নিতে চায়নি বিজেপি ।
আরও একটি কারণ উঠে এসেছে অভিষেকের পারিবারিক অতীত ঘিরে । বিজেপিরই এক শীর্ষ নেতার দাবি, অভিষেকের বাবা রবীন্দ্র প্রসাদ বহুলচর্চিত পশুখাদ্য (ফডার) কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ছিলেন । অভিযোগ ছিল, তিনি একটি সংস্থার ম্যানেজার হিসেবে পশুখাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ না করেই ভুয়ো বিল জমা দিয়েছিলেন । সেই মামলায় আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব-সহ একাধিক ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হন । বিরোধীরা এই বিষয়টি বড় করে তুলে ধরতে পারে বলেই আশঙ্কা ছিল বিজেপির ।
এ ছাড়াও অভিষেককে প্রার্থী করা নিয়ে দলের অন্দরেই অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল বলে দাবি সূত্রের । অভিযোগ, স্বাভাবিক বাছাই প্রক্রিয়া না মেনেই তাঁকে প্রার্থী করা হয় । স্থানীয় একাধিক নেতা ও কর্মী এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন । পরিকাঠামো নির্মাণের ঠিকাদার হিসেবে অভিষেকের কাজের মান নিয়েও অভিযোগ ওঠে বলে জানা গিয়েছে ।
রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, বাঁকিপুরে হার মানে নীতিন নবীনের রাজনৈতিক দুর্গে ধাক্কা । সেই ঝুঁকি এড়াতেই শেষ পর্যন্ত প্রার্থী বদলের সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি । অভিষেকের পরিবর্তে 32 বছরের নীরজ কুমার সিনহাকে প্রার্থী করা হয়েছে । তিনি বিজেপির যুব সংগঠনের সক্রিয় কর্মী এবং জনসঙ্ঘ-ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্য ।
এই প্রেক্ষাপটে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি প্রশান্ত কিশোর । প্রচারে তিনি বলেন, "এত দিন অন্য দলের প্রার্থীরা বিজেপির ভয়ে সরে যেতেন । এবার আমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজেপির প্রার্থীই পালিয়ে গেলেন । সবাই বলতেন, বাঁকিপুরে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রার্থী পাওয়া যায় না । অথচ আজ বিজেপিই প্রার্থী বদল করতে বাধ্য হয়েছে ।"
মনোনয়ন জমার শেষ দিন এখনও বাকি । তার আগেই প্রার্থী বদলের এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট, নীতিন নবীনের সবচেয়ে নিরাপদ বলে পরিচিত কেন্দ্রেও কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় বিজেপি । এখন নজর, এই নাটকীয় মোড় ভোটের লড়াইয়ে কতটা প্রভাব ফেলে ।