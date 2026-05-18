গ্রেফতারির আশঙ্কায় হাইকোর্টে ফলতার 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির, কী দাবি?

গ্রেফতারির আশঙ্কায় হাইকোর্টে ফলতার 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির, কী দাবি?
সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটের সময় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তৎকালীন পর্যবেক্ষক আইপিএস অজয় পাল শর্মার সঙ্গে জাহাঙ্গিরের সংঘাত শিরোনামে উঠে এসেছিল ।
Published : May 18, 2026 at 12:32 PM IST
কলকাতা, 18 মে: ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের আগে নতুন করে উত্তপ্ত দক্ষিণ 24 পরগনার রাজনীতি । গ্রেফতারির আশঙ্কা প্রকাশ করে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ওরফে 'পুষ্পা' । বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাঁর মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন । সোমবার দুপুর দুটোয় শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ।
হাইকোর্টে দায়ের করা আবেদনে জাহাঙ্গিরের অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক 'মিথ্যা মামলা' ও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । আদালতের কাছে তাঁর আবেদন, রাজ্য সরকার জানাক তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক কতগুলি মামলা ও এফআইআর রয়েছে । একইসঙ্গে ভোটের আগে তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ।
এই আবহেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে শনিবারের এক মন্তব্য ঘিরে । ফলতায় সভা করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নাম না করে জাহাঙ্গিরকে নিশানা করে বলেছিলেন, "ভোট শেষ হোক । ওর ব্যবস্থা করব । সেই দায়িত্ব আমার ।"
ডায়মন্ডহারবার রাজনৈতিক বলয়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী মুখ হিসাবে পরিচিত জাহাঙ্গির দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত তিনি । সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটের সময় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তৎকালীন পর্যবেক্ষক আইপিএস অজয়পাল শর্মার সঙ্গে তাঁর সংঘাতও শিরোনামে উঠে এসেছিল । 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' হিসেবে পরিচিত ওই পুলিশ আধিকারিককে উদ্দেশ করে জাহাঙ্গিরের মন্তব্য, "উনি সিংহম হলে আমিও পুষ্পা... ঝুঁকেগা নহি !" সেই সময় ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছিল ।
তবে রাজনৈতিক সমীকরণ এখন অনেকটাই বদলেছে । একসময় তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত ফলতায় ক্রমশ জমি শক্ত করছে বিজেপি । পুনর্নির্বাচনের আগে তাই চাপ আরও বেড়েছে শাসকদলের অন্দরে । ফলতা ও ডায়মন্ড হারবার এলাকায় বুথ দখল, সন্ত্রাস, তোলাবাজি-সহ একাধিক ঘটনায় জাহাঙ্গিরের নাম জড়িয়েছে অতীতে । যদিও সমস্ত অভিযোগই উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী ।
সম্প্রতি দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করতে গিয়ে জাহাঙ্গির দাবি করেন, "মানুষ এখনও আমার সঙ্গেই আছেন ।" তবে তাঁর আরও একটি মন্তব্য এখন রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চার বিষয়, "সমুদ্রের ঢেউ এলে মাথাটা একটু নিচু করতে হয়।" এবার আদালতের দ্বারস্থ হলেন ফলতার 'পুষ্পা'৷ এখন দেখার, জাহাঙ্গিরের মামলায় আদালত কী নির্দেশ দেয় ৷