মেয়েকে হারানোর যন্ত্রণা, প্রতীকী প্রতিবাদে পচা ডিম হাতে আদালতে জাহাঙ্গিরের প্রতিবেশী

মেয়েকে হারানোর যন্ত্রণা, প্রতীকী প্রতিবাদে পচা ডিম হাতে আদালতে জাহাঙ্গিরের প্রতিবেশী
2017 সালে জাহাঙ্গির খান ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে বাড়িতে হামলার অভিযোগ ৷ সেই হামলায় 6 বছরের শিশুকন্যাকে হারানোর অভিযোগ খুরশিদ খাঁ-র ৷
Published : June 20, 2026 at 7:21 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 20 জুন: বহু বছরের ক্ষোভ, অপমান আর বিচার না-পাওয়ার যন্ত্রণা বুকে নিয়েই শনিবার ডায়মন্ড হারবার আদালত চত্বরে হাজির হয়েছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতার বাসিন্দা খুরশিদ খাঁ ৷ ইনি হলেন জাহাঙ্গিরের প্রতিবেশী ৷ এদিন তাঁর হাতে ছিল পচা ডিম ৷ তবে, তা ছুড়ে মারার জন্য নয়, বরং খুরশিদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের প্রতীক সেই ডিমগুলি ৷ মূলত, জাহাঙ্গির খান এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এদিন আদালত চত্বরে এই ব্যতিক্রমী বিক্ষোভ দেখালেন তিনি ৷
অভিযোগ, 2017 সালে জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে তাঁর পরিবার ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার হয়েছিল ৷ সেই ঘটনার ক্ষত আজও শুকোয়নি খুরশিদের ৷ কারণ, সেই ঘটনায় নিজের ছয় বছরের শিশুকন্যাকে হারিয়েছিলেন তিনি ৷ অভিযোগ, সেই ঘটনার নেপথ্য ছিলেন জাহাঙ্গির খান এবং তাঁর অনুগামীরা ৷ খুরশিদ অভিযোগ করছেন, সেই দিনের ঘটনার সুবিচার পাননি তিনি এবং তাঁর পরিবার ৷
খুরশিদ খাঁ-র অভিযোগ, 2017 সালে ফলতা এলাকায় জমি নিয়ে বিবাদ চরম আকার নিয়েছিল ৷ সেই সময় জাহাঙ্গির খান ও তাঁর অনুগামীরা পরিকল্পিতভাবে খুরশিদের বাড়িতে হামলা চালায় ৷ হামলাকারীরা বাড়িতে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং পরিবারের সদস্যদের উপর নির্যাতন চালায় বলেও অভিযোগ করেন তিনি ৷ পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে পরিবারের সদস্যরা প্রাণভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন ৷
সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা, ওই হামলার সময় জাহাঙ্গিরের লোকজনের ছোড়া ইটের আঘাতে গুরুতর জখম হয় খুরশিদের ছয় বছরের শিশুকন্যা ৷ তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু, চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয় ৷ নিজের মেয়ের মৃত্যু প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আদালত চত্বরে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন খুরশিদ ৷ তিনি বলেন, "আমার মেয়ের কোনও দোষ ছিল না ৷ বড়দের জমি বিবাদের বলি হতে হল একটা নিষ্পাপ শিশুকে ৷ এত বছর কেটে গেল, কিন্তু আমি বিচার পেলাম না ৷"
খুরশিদের অভিযোগ এখানেই শেষ নয় ৷ তাঁর দাবি, ঘটনার পর প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে, তাঁকেই একাধিক মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় ৷ প্রশাসনের একাংশের মদতে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন খুরশিদ ৷ সেই চাপ এবং আতঙ্কের কারণে দীর্ঘদিন ধরে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন ৷ নিজের বাড়ি, পরিবার এবং স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বছরের পর বছর কাটানোর যন্ত্রণা এদিন স্পষ্ট ছিল তাঁর কথায় ৷
তিনি অভিযোগ করেছেন, বহুবার বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি ৷ স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানো থেকে শুরু করে প্রশাসনের উচ্চস্তরে আবেদন করেও নাকি হতাশ হতে হয়েছে তাঁকে ৷ তাঁর কথায়, "আমি বারবার বিচার চেয়েছি ৷ কিন্তু যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ ব্যবস্থা নেয়নি ৷ উলটে আমাকেই হেনস্তা করা হয়েছে ৷"
শনিবার আদালত চত্বরে পচা ডিম হাতে তাঁর উপস্থিতি ঘিরে কৌতূহল ছড়ায় ৷ আশপাশের বহু মানুষ তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য ভিড় জমাতে শুরু করেন ৷ খুরশিদ জানান, পচা ডিম নিয়ে আসার উদ্দেশ্য কাউকে আঘাত করা নয়, বরং প্রতীকীভাবে তাঁর ঘৃণা ও ক্ষোভপ্রকাশ করা ৷ খুরশিদের মতে, যাঁদের কারণে তাঁর পরিবার ধ্বংস হয়েছে, তাঁদের প্রতি সমাজের ঘৃণাই এই প্রতিবাদের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি ৷
বহু পুরনো অভিযোগ ফের প্রকাশ্যে আসায় ডায়মন্ডহারবারের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে ৷ খুরশিদ খাঁ-র দাবি, তিনি শুধু নিজের জন্য নয়, তাঁদের মতো সমস্ত অত্যাচারিত মানুষের পক্ষ থেকেই প্রতিবাদ জানাতে এসেছেন ৷ তাঁর একটাই আবেদন, বহু বছর ধরে ঝুলে থাকা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক ৷