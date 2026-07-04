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বর্ধমানে বিজেপির আইনি পরামর্শদাতা ভুয়ো আইনজীবী! পোস্টার ঘিরে বিতর্ক

নীলয় চোংদার নামে এক ব্যক্তিকে ভুয়ো আইনজীবী বলে দাবি করে শনিবার সকালে পোস্টার দেওয়া বর্ধমান জেলা আদালতে৷

FAKE LAWYER CONTROVERSY
বর্ধমানে বিজেপির আইনি পরামর্শদাতা ভুয়ো আইনজীবী! (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 4, 2026 at 9:50 PM IST

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বর্ধমান, 4 জুলাই: পোস্টার বিতর্ক বর্ধমান জেলা আদালত চত্বরে৷ শনিবার সকালে আদালত প্রাঙ্গণের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো ওই পোস্টারে এক আইনজীবীকে ‘ভুয়ো’ বলে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা এবং এফআইআর দায়েরেরও দাবি জানানো হয়েছে। পোস্টার সামনে আসতেই আইনজীবী মহলে শুরু হয় জোর আলোচনা। যদিও কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে বা এর নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

পোস্টারে আইনজীবী নীলয় চোংদারের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বার কাউন্সিলে নথিভুক্তি, অল ইন্ডিয়া বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং বর্ধমান জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। অভিযোগে তাঁকে ‘ভুয়ো আইনজীবী’ আখ্যা দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে।

FAKE LAWYER CONTROVERSY
বর্ধমান জেলা আদালত (নিজস্ব ছবি)

তবে সমস্ত অভিযোগই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন নীলয় চোংদার। তাঁর বক্তব্য, পোস্টারে যে সমস্ত দাবি করা হয়েছে, সেগুলির কোনও ভিত্তি নেই এবং তাঁকে পরিকল্পিতভাবে বদনাম করার চেষ্টা চলছে। তিনি জানান, 2021 সালে এলএলবি পাশ করার পর নিয়ম মেনেই বার কাউন্সিলে নথিভুক্ত হয়ে আইন পেশায় যোগ দিয়েছেন। তাঁর দাবি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য না হলেও আইনজীবী হিসেবে আদালতে প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে আইনি কোনও বাধা নেই।

ঘটনার নেপথ্যে পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন নীলয়। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির বিভিন্ন আইনি বিষয়ে সহযোগিতা করে আসছেন। যদিও দলের কোনও সাংগঠনিক পদে তিনি নেই। কারও বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ না এনে তিনি বলেন, ‘‘প্রবীণ আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে৷’’

FAKE LAWYER CONTROVERSY
বর্ধমান জেলা আদালতে পোস্টার বিতর্ক (নিজস্ব ছবি)

এদিকে বর্ধমান জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অরূপ দাস জানান, নীলয় চোংদার জেলা বারের সদস্য নন। বিষয়টি জেলা বিচারক এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বার কাউন্সিলের নজরে আনা হবে। প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই নেবে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে জেলা বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ তা বলেন, ‘‘নীলয় দীর্ঘদিন ধরে দলের আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর ডিগ্রি বা নথিভুক্তি নিয়ে নির্দিষ্ট তথ্য দলের কাছে নেই। তবে কোনও অভিযোগ থাকলে, তা আইনসম্মত পদ্ধতিতে যাচাই হওয়া উচিত৷ পোস্টার লাগিয়ে প্রচার চালানোকে সমর্থন করা যায় না৷’’

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TAGGED:

BJP
ভুয়ো আইনজীবী
বর্ধমান জেলা আদালত
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FAKE LAWYER CONTROVERSY

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