'প্রার্থী জিতবে কি না, ভবিষ্যৎ বলবে', কাসেম সিদ্দিকীকে নিয়ে মন্তব্য আমডাঙার বিদায়ী বিধায়কের

'প্রার্থী জিতবে কি না, ভবিষ্যৎ বলবে', কাসেম সিদ্দিকীকে নিয়ে মন্তব্য আমডাঙার বিদায়ী বিধায়কের
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে কাসেম সিদ্দিকীর মনোনয়ন পেশে উপস্থিত ছিলেন, বললেন আমডাঙার বিদায়ী বিধায়ক রফিকুর রহমান ৷
Published : April 8, 2026 at 9:18 PM IST
বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 8 এপ্রিল: নমিনেশন দাখিলে ঐক্যের ছবি ! এক ফ্রেমে আমডাঙার বিদায়ী বিধায়ক এবং বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী ৷ কিন্তু, তা দীর্ঘ স্থায়ী হল না ৷ মনোনয়ন পেশের পর বেরিয়ে আসতেই তাল কাটল ৷ প্রকট হয়ে উঠল অনৈক্য ! আবারও আমডাঙার দলীয় প্রার্থী হাজি কাসেম সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে মুখ খুলে দলের বিড়ম্বনা বাড়ালেন তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক রফিকুর রহমান ৷ বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে আপাতত তিনি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামলেও, কাসেম সিদ্দিকীকে মানছেন না ৷
রফিকুরের স্পষ্টকথা, "আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কাউকেই চিনি না ৷ দিদি (মমতা) বলেছেন বলেই আছেন ৷ তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করি ৷ তাই প্রার্থীর মনোনয়নে এসেছি ৷ প্রার্থী জিতবে কি না, ভবিষ্যৎ বলবে ৷" যদিও, অনৈক্যের বিষয়টি মানতে চাননি আমডাঙার তৃণমূল প্রার্থী হাজি কাসেম সিদ্দিকী ৷
সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আমডাঙায় গত তিনবারের বিধায়ক রফিকুর রহমানকে এবারে টিকিট দেয়নি তৃণমূল ৷ তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হয়েছে ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা হাজি কাসেম সিদ্দিকীকে ৷ তাঁকে প্রার্থী করার পরেই আমডাঙায় শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বেআব্রু হয়ে পড়ে ৷ কাসেম সিদ্দিকীর বিরোধিতা করে পথে নামেন রফিকুর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীরা ৷ প্রার্থী বদলের দাবিতে অবরোধ থেকে বিক্ষোভ কিছুই বাদ যায়নি ৷ শুধু তাই নয়, বিদায়ী বিধায়ক রফিকুর রহমানও প্রকাশ্যে মুখ খোলেন প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৷ কাসেম সিদ্দিকীকে আমডাঙার মানুষ মেনে নেবেন বলে প্রকাশ্যে দাবি করেন তিনি ৷
এখানেই শেষ নয়, কাসেম সিদ্দিকীর জয় নিয়েও সংশয় প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল রফিকুরকে ৷ এরপরেই আমডাঙার বিদায়ী বিধায়কের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মান ভাঙানোর চেষ্টা করেন প্রার্থী কাসেম সিদ্দিকী ৷ তাঁর হয়ে এলাকায় ভোটের প্রচারে নামার বার্তাও দেন রফিকুরকে ৷ সেই মতো তিনি প্রচারেও নেমেছিলেন ৷ কিন্তু, সেখানেও পিছু ছাড়েনি বিবাদমান দুই নেতার দ্বন্দ্ব ৷ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আমডাঙার 'উন্নয়ন' নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগ তুলে কাসেমের সামনেই সুর চড়ান বিদায়ী বিধায়ক ৷ অভিযোগ, তখনই রফিকুরের হাত থেকে মাইক কেড়ে নেন প্রার্থী স্বয়ং ৷ মারপিটেও জড়ান দুই নেতার অনুগামীরা ৷
গোষ্ঠী কোন্দলের 'কাঁটার' মধ্যেই বুধবার বারাসতে জেলার নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে মনোনয়ন দাখিল করেন আমডাঙার তৃণমূল প্রার্থী ৷ সেই সময় পাশাপাশি দেখা যায় রফিকুর রহমান ও কাসেম সিদ্দিকীকে ৷ দ্বন্দ্ব ভুলে দু'জনের মধ্যে ঐক্যতা প্রমাণের মরিয়া চেষ্টা হলেও, তা সফল হয়নি ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রার্থীকে নিয়ে নিজের মনোভাবের কথা প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন রফিকুর ৷
বিদায়ী বিধায়ক বলেন, "আমার মা-বাবা বেঁচে নেই ৷ আমি আমার নেত্রীকে যথেষ্ট সম্মান করি ৷ তাঁর সম্মান রাখতেই প্রার্থীর সঙ্গে মনোনয়ন দাখিল করতে এসেছি ৷ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেই ভোট দেবে ৷ তিনি আমাকে চারবার প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন ৷ তার মধ্যে তিনবার আমি আমডাঙা আসন থেকে জিতেছি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী না-করার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি ৷ তাই, দিদিকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে চিনি না ৷" এরপরেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি ৷ রফিকুর বলেন, "কাসেম সিদ্দিকী আমডাঙা কেন্দ্র থেকে জিতবেন কি না, তা ভবিষ্যৎ বলবে ৷"
এদিকে, রফিকুরের এই মন্তব্যের প্রসঙ্গে আমডাঙার তৃণমূল প্রার্থী হাজি কাসেম সিদ্দিকী বলেন, "দিদি আমাকে এখানে প্রার্থী করে পাঠিয়েছেন ৷ আমি আমডাঙার মানুষের হয়ে কাজ করতে এসেছি ৷ বিদায়ী বিধায়ক আমার পাশে আছেন ৷ সবাই আমরা একসঙ্গে লড়াই করছি মাঠে ময়দানে ৷"
রফিকুর রহমানের 'টাফ টু উইন' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সব একদম ওকে আছে ৷ মনোনয়নে কত হাজার কর্মী এসেছে, তার কোনও হিসেব নেই ৷ সবাই আমাকে ভোট দেবে ৷ কোনও অসুবিধে নেই ৷ এখন আমরা সবাই এক ৷ আইএসএফ প্রার্থীকে নিয়েও চিন্তা করছি না ৷ আমার লড়াই বিজেপির সঙ্গে ৷"