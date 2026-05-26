অত্যাচারিত হচ্ছি, দলের কেউ খোঁজ নেয় না ! মমতার ডাকা বৈঠকে গেলেন না ক্ষুব্ধ তারক

বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতার আক্ষেপ, রাজনীতিতে শব্দদূষণ খুব বেড়েছে । তাই নাতি-নাতনিদেরও বলেছি, বড় হয়ে যা খুশি করো, কিন্তু রাজনীতি কোরো না ।

Tarak Singh
তারক সিং
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 8:03 PM IST

কলকাতা, 26 মে: কলকাতা পুরসভার অন্দরে ক্রমশ বাড়ছে অস্বস্তি । আর সেই অস্বস্তিকেই মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এনে দিলেন তৃণমূলের পুরনো সৈনিক তথা কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পারিষদ তারক সিং । কালীঘাটে দলনেত্রীর ডাকা বৈঠকে অনুপস্থিত থেকে তিনি কার্যত বিস্ফোরক বার্তা দিলেন দল ও নেতৃত্বের উদ্দেশে । ক্ষোভ ঝরে পড়ল তাঁর কথায়, "আমরা যখন অত্যাচারিত হচ্ছি, তখন দলের কেউ একটা ফোন করে খোঁজও নেয় না ! তাহলে সেই দলের বৈঠকে যাওয়ার কোনও মানে আছে কী ! তাই বৈঠকে যাইনি, কেনই বা যাব বৈঠকে ?"

মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল । কিন্তু সেই বৈঠকে না গিয়ে পুরভবনেই দেখা যায় তারক সিংকে । সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে তিনি স্পষ্ট বলেন, "মেয়র পারিষদের কোনও কাজই হচ্ছে না । আর ওই ঘরে বসে মেয়র পারিষদের বৈঠক হতে পারে না । যদি দলীয় বৈঠক হয়, তা হলে বলব, যাঁরা আমাদের সুরক্ষা দিতে পারেন না, পাশে থাকেন না, তাঁদের কাছে যাওয়ার কোনও অর্থ নেই ।"

তারক সিংয়ের বক্তব্যে উঠে আসে দলের ভিতরের অস্বস্তির ছবিও । তাঁর দাবি, তাঁর মেয়ের পার্টি অফিস বন্ধ । বিষয়টি একাধিকবার জানানো হয়েছে ফিরহাদ হাকিমকে । কিন্তু সুরাহা মেলেনি । এমনকি ফিরহাদ নিজেও নাকি তাঁকে বলেছেন, "আমার অবস্থাই খারাপ ।"

শুধু সাংগঠনিক ক্ষোভ নয়, বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়েও গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন বর্ষীয়ান এই নেতা । তাঁর কথায়, "রাজনীতিতে এখন শব্দদূষণ খুব বেড়েছে । এই সব দেখে নতুন প্রজন্ম রাজনীতিতে আসবে না । আমি বাড়ির নাতি-নাতনিদেরও বলেছি, বড় হয়ে যা খুশি করো, কিন্তু রাজনীতি কোরো না ।"

গত শুক্রবার কলকাতা পুরসভার অধিবেশন ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা নিয়েও সরব হন তিনি । তাঁর বক্তব্য, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বৈঠক হওয়া উচিত কাউন্সিল চেম্বারে । তারকের কথায়, "সংবিধান এখনও মুছে যায়নি । বেআইনি কিছু হলে নিয়ম মেনে চিঠি দেওয়া যায় । কিন্তু প্রতিটা বিষয় নিয়ে নাটক করলে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যায় ।"

এক সময়ের লড়াকু রাজনীতির স্মৃতিও টেনে আনেন তিনি। বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কিছুই নয়, সেই সময় আমি জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলাম । আমার বাড়িতে তিনবার বোমা পড়েছে । পালিয়ে যাইনি, এখনও যাব না ।" আত্মসম্মানের প্রশ্নে তিনি যে আপস করবেন না, তাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন ।

এ দিন বর্ষা-পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন নিকাশি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এই মেয়র পারিষদ । তাঁর অভিযোগ, প্রয়োজনীয় বৈঠকই হচ্ছে না । যদিও তিনি নিজে পুর কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে বৈঠক ডাকার আর্জি জানিয়েছেন । তাঁর কথায়, "আমার দায়িত্ব কলকাতাবাসীকে জল জমার হাত থেকে রক্ষা করা । আমি বদনাম নিয়ে যেতে চাই না ।"

পুর প্রশাসনের অন্দরে মেয়র ও কমিশনারের টানাপোড়েন নিয়ে জল্পনার মধ্যেই তারক সিংয়ের এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । বিশেষ করে তিনি যখন বলছেন, "দল আমাদের পাশে নেই", তখন তা নিছক ব্যক্তিগত ক্ষোভের গণ্ডি ছাড়িয়ে বড় রাজনৈতিক বার্তা হিসেবেই দেখছে ওয়াকিবহাল মহল ।

