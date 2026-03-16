'যারা রক্তের হোলি খেলেছে, তাদের নিয়েই মমতা দল করছেন !' তৃণমূল ছেড়ে তোপ আরাবুলের

আরাবুলের স্পষ্ট ঘোষণা, আমি তোলাবাজ নই! আজ থেকে তৃণমূলের কোনও নেতা বা দলের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না ।

Arabul Islam
ফুরফুরা শরিফে আরাবুল ইসলাম (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 3:42 PM IST

ফুরফুরা, 16 মার্চ: আর কোনও রাখঢাক না রেখে ফুরফুরা শরিফে এসে প্রকাশ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার ঘোষণা করলেন ভাঙড়ের দাপুটে নেতা আরাবুল ইসলাম ! দল ছাড়ার কথা জানাতে গিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন তিনি । একই সঙ্গে তাঁর এই পদক্ষেপ ঘিরে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এ যোগদানের সম্ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে ।

সোমবার রমজান মাস উপলক্ষে ফুরফুরা শরিফে আবুবক্কর সিদ্দিকীর মাজারে দোয়া নিতে আসেন আরাবুল ইসলাম । সেখানে তাঁদের পারিবারিক পীরজাদা হোসেন সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি । দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল ছাড়ার ঘোষণা করেন ভাঙড়ের এই প্রাক্তন বিধায়ক ।

আরাবুল বলেন, "1984 সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনীতি করেছি । সেই সময় থেকে একাধিকবার হামলার মুখে পড়েছি, সেটা সকলেই জানেন । কিন্তু আজ আমি অন্তর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে দিলাম ।" তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, "আজ থেকে তৃণমূলের কোনও নেতা বা দলের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না ।"

দল ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি । আরাবুলের অভিযোগ, "আমি তোলাবাজ নই, গরিব মানুষের হয়ে রাজনীতি করেছি । অথচ যারা রক্তের হোলি খেলেছে, আজ তাদের নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল করছেন !"

এখানেই থেমে থাকেননি তিনি । নাম না করেই তৃণমূলের এক প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন আরাবুল । তাঁর দাবি, "এক নেতা কোটি কোটি টাকা দিয়েছে আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করার জন্য । তার কথামতোই আমাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ।"

আরাবুলের বক্তব্য, তৃণমূল শুধু তাঁকে বহিষ্কারই করেনি, বরং তাঁকে বারবার অপমান করা হয়েছে এবং জেলও খাটতে হয়েছে । তাঁর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একসময় আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল । কিন্তু সেই তিনিই আমাকে বহিষ্কার করেছেন এবং জেলে পাঠিয়েছেন । তৃণমূল আমাকে বারবার অপমান করেছে ।"

গত কয়েক মাস ধরেই তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছিল আরাবুল ইসলামের । দলের কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে বা তাঁর ঘনিষ্ঠদের দেখা যাচ্ছিল না । রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন তিনি কার্যত গৃহবন্দি জীবন কাটাচ্ছিলেন । সেই প্রেক্ষাপটে তাঁর ফুরফুরা সফর এবং দল ছাড়ার ঘোষণা নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করেছে ।

এদিকে বেশ কিছুদিন ধরেই আইএসএফের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি । সোমবার ফুরফুরায় এসে পীরজাদা হোসেন সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করায় সেই জল্পনা আরও জোরদার হয়েছে । যদিও এদিন আইএসএফের প্রধান উপদেষ্টা পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি । অন্যদিকে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও এদিন ফুরফুরায় উপস্থিত ছিলেন না ।

আইএসএফে যোগদানের প্রশ্নে অবশ্য এখনই চূড়ান্ত কিছু জানাতে চাননি আরাবুল । তিনি বলেন, "আমি নতুন করে রাজনৈতিক জীবন শুরু করছি । দু’দিনের মধ্যে আপনারা জানতে পারবেন আমি কোন দলে যাচ্ছি ।"

ভাঙড়ে আইএসএফ কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় নিজের নাম জড়ানো নিয়েও এদিন সাফাই দেন তিনি । আরাবুল বলেন, "সেই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না । ভাঙড়ের মানুষ সেটা ভাল করেই জানে ।" এদিকে রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, হুমায়ুন কবির থেকে শুরু করে বিজেপি— একাধিক দলই আরাবুল ইসলামকে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করছে । যদিও সেই বিষয়ে এখনই স্পষ্ট কিছু বলতে চাননি তিনি ।

সব মিলিয়ে ফুরফুরা সফরেই রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন আরাবুল ইসলাম। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি কোন দলে যোগ দেন, তা জানতে এখন তাকিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ।

