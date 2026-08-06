বিহারের 3 কোটি পরিযায়ী কি প্রশান্ত কিশোরের শক্তি হয়ে উঠবে

বিহারের 3 কোটি পরিযায়ী কি প্রশান্ত কিশোরের শক্তি হয়ে উঠবে
উপ-নির্বাচনে জয়ের পর বাঁকিপুর-সহ বিহারে ছড়িয়ে থাকা পরিযায়ীদের কাছে কি প্রশান্ত কিশোর আশার নতুন মুখ হয়ে উঠেছেন ? ব্রিজাম পাণ্ডের প্রতিবেদন ।
Published : August 6, 2026 at 7:33 PM IST
পটনা, 6 অগস্ট: তিন দশকের গেরুয়া দুর্গ ধূলিস্যাৎ করে বিহারের বাঁকিপুরে জয়ী হয়েছেন জন সুরাজ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর ৷ উপ-নির্বাচনের প্রচার থেকে জয়, বারবার প্রাক্তন এই ভোটকুশলীর মুখে ফিরে এসেছে বিহারের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও পরিযায়ী সমস্যার কথা ৷ তিনি বলেছেন, ‘‘বিহারের মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য ছেড়ে যেতে চান না, পরিস্থিতির চাপে তাঁরা তা করতে বাধ্য হন ৷’’
বাঁকিপুর থেকে জিতে প্রথমবার বিধায়ক হয়েছেন প্রশান্ত ৷ তার পর তিনি জানান, তাঁর জয়ের নেপথ্যের অন্যতম তিনটি কারণ হল - শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও পরিযায়ী সমস্যা ৷ পিকে-র এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে তিনি কোনও নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন না ৷ তিনি আসলে এই কথা বলে ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বিহারের প্রায় প্রতিটি পরিবারের সেই যন্ত্রণা, যা তারা বছরের পর বছর ধরে কোনও না কোনওভাবে সহ্য করছে ৷
গ্রামীণ এলাকা থেকে শহর কিংবা বিহার থেকে অন্য রাজ্যে কাজের জন্য চলে যাওয়া, বিহারের অন্যতম প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে এটি অন্যতম । স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন উঠছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের আস্থা কি অর্জন করতে পারবেন প্রশান্ত কিশোর ? বাঁকিপুরের এই জয় কি বিহারের লক্ষ লক্ষ পরিযায়ীর মনে নতুন কোনও রাজনৈতিক আস্থার সূচনা করতে পারবে ?
প্রায় তিন কোটি পরিযায়ী
কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং উন্নত জীবনের সন্ধানে যেসব রাজ্য থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ অন্য রাজ্যে পাড়ি জমান, বিহার সেগুলির মধ্যে অন্যতম । বিপুল সংখ্যক বিহারি দিল্লি, মুম্বই, নয়ডা, পুনে, সুরাত, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও চেন্নাইয়ের মতো শহরে এবং এমনকি কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও উপসাগরীয় দেশগুলিতেও কর্মরত রয়েছেন । নির্বাচনের সময় তাঁরা সশরীরে বিহারে উপস্থিত না-থাকলেও, তাঁদের পরিবার-পরিজন রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম ও শহরেই বসবাস করেন । ফলে, নির্বাচনী রাজনীতিতে তাঁদের মতামত ও প্রত্যাশা প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রাখে ।
পরিযায়ী শ্রমিকের হার বিহারে অনেক বেশি
কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বিহারের প্রায় 2 কোটি 90 লক্ষ (29 মিলিয়ন) মানুষ অন্য রাজ্যগুলিতে বসবাস করছেন । বাইরে কাজ করতে যাওয়ার হারের দিক থেকে বিহার শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির তালিকায় রয়েছে । যেখানে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের জাতীয় হার প্রায় 6.1 শতাংশ, সেখানে বিহারের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় 15.8 শতাংশ । এটি ইঙ্গিত দেয় যে, অভিবাসন বিহারের জন্য কেবল একটি সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ই নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ও হয়ে উঠেছে ।
পিকে-র বক্তব্যের সঙ্গে পরিযায়ীদের যোগ
জয়ের পর প্রশান্ত কিশোর মন্তব্য করেছিলেন যে, বিহারের মানুষ বাধ্য হয়েই পরিযায়ী হন বা কাজের সন্ধানে বাইরে যান । তাঁর দাবি, বাঁকিপুরের ভোটাররা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং পরিযায়ী সমস্যার মতো বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করেই ভোট দিয়েছেন । ঠিক এই কারণেই দিল্লি, মুম্বই, নয়ডা ও চেন্নাইয়ের মতো শহরে বসবাসকারী বিহারি পরিযায়ীদের মধ্যে তাঁর এই জয় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে । ফলে প্রশ্ন উঠছে, পরিযায়ীরা কেন প্রশান্ত কিশোরের বক্তব্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্মবোধ করছেন ?
বিহারের আরার বাসিন্দা রবি রঞ্জন গত 15 বছর ধরে মুম্বইতে কাজ করছেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘বিহারেই যদি কাজ পাওয়া যেত, তবে আমরা মুম্বই আসতাম না ৷ বিহারের আমার এলাকায় যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকত, তবে আমাকে কখনোই রাজ্য ছেড়ে যেতে হত না । এই প্রথম দেখলাম কোনও নেতা জয়ের পরেও কর্মসংস্থান ও পরিযায়ী সমস্যার মতো বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে চলেছেন । কেবল ভাষণ দিলেই হবে না ৷ বিহারের ভেতরেই শিল্প ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে ।’’
বিহারের আরও একজন পরিযায়ী শ্রমিক সুয়াশ প্রসাদ ৷ তিনি দিল্লিতে কাজ করেন ৷ তাঁর প্রশ্ন, ‘‘সুযোগ থাকলে কি দিল্লিতে আসতাম ?’’ তাঁর বক্তব্য, কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে পাড়ি জমানোর কারণ কেবল বেকারত্ব নয় । উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিল্প-কারখানা এবং জীবনযাত্রার মানের সন্ধানেও মানুষ নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যায় । তাঁর মতে, বিহারে যদি আধুনিক শিল্প ও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকত, তবে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ তরুণকে জীবিকার তাগিদে বাইরে যেতে হত না ।
বিহার থেকে দিল্লিতে এসে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ধীরেন্দ্র সিং ৷ তাঁর দাবি, বিহারের তরুণরা কঠোর পরিশ্রমী, কিন্তু সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই ৷ বিহারের তরুণদের মধ্যে মেধার কোনও অভাব নেই । মূল সমস্যা হল, রাজ্যে শিল্প, কর্পোরেট ক্ষেত্র এবং দক্ষতা-ভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি । ফলে ইঞ্জিনিয়রিং, ম্যানেজমেন্ট এবং আইটি-তে শিক্ষিত তরুণদেরও বাধ্য হয়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি জমাতে হচ্ছে ।
ধীরেন্দ্র সিং আরও বলেন, ‘‘আমাদের যোগ্যতার সঙ্গে মানানসই কোনও সুযোগ আমরা পাইনি । শেষ পর্যন্ত জীবিকার সন্ধানে আমাদের দিল্লিতে আসতে হয়েছে । বিহারে শিল্পের সংখ্যা অত্যন্ত কম৷ সেখানে কোনও বড় কর্পোরেট অফিস নেই এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে কেরিয়ার গড়ার সুযোগও সীমিত । ফলে, লক্ষ লক্ষ তরুণের সামনে অন্য রাজ্যে পাড়ি জমানো ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না । প্রতি বছর প্রচুর শিক্ষার্থী ইঞ্জিনিয়রিং, ম্যানেজমেন্ট, আইটি এবং অন্যান্য পেশাগত কোর্সে ডিগ্রি নিয়ে পাশ করছে ৷ অথচ রাজ্যে তাঁদের জন্য কোনও কর্মসংস্থান বা চাকরির বাজার গড়ে ওঠেনি ।’’
একই বক্তব্য বেদান্ত ধারীরও ৷ কানাডায় কর্মরত এই ব্যক্তির বক্তব্য, ‘‘বিহারের কোনও সুশিক্ষিত তরুণ যদি সরকারি চাকরি না পান, তবে বেসরকারি ক্ষেত্রে তাঁদের জন্য সুযোগ অত্যন্ত সীমিত থাকে । ঠিক এই কারণেই তাঁরা বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে, গুরুগ্রাম ও নয়ডার মতো শহর কিংবা বিদেশে পাড়ি জমান । যদি রাজ্যের ভেতরেই আইটি পার্ক, প্রযুক্তি কোম্পানি, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এবং বড় ধরনের শিল্প বিনিয়োগ গড়ে তোলা যেত, তবে বহু মানুষই ফিরে আসতে চাইতেন । স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা কমে আসত ।’’
ভাগলপুরের বাসিন্দা ও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বন্দনা প্রভাকর বলেন, ‘‘কর্মসংস্থানের মতোই নিরাপদ পরিবেশও জরুরি ৷’’ অতীতে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ছিল তাঁর রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন বন্দনা প্রভাকর । তিনি বলেন, ‘‘বিহার ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তটি কেবল ভালো চাকরি বা শিক্ষার সুযোগ খোঁজার বিষয় ছিল না । সেই সময়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও এই স্থানান্তরের একটি বড় কারণ ছিল ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পরিস্থিতি এমন ছিল যে, সন্ধ্যার পর মানুষ ঘর থেকে বের হতেও ভয় পেতেন । অনেক এলাকায় দিনের বেলাতেও একা চলাফেরা করা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ৷ পরিবারগুলো সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকত, বিশেষ করে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে । এমন এক পরিবেশেই উন্নত ভবিষ্যৎ ও নিরাপদ জীবনের সন্ধানে আমি রাজ্য ছেড়েছিলাম ।’’ যদিও পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, তবুও তিনি মনে করেন - কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন এবং নিরাপদ পরিবেশের আরও উন্নতি ও জোরদার করা গেলে আরও বেশি মানুষ বিহারে থেকে যাওয়ার বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দিতেন ।
কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?
সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক বিএন প্রসাদ মনে করেন, বিহার থেকে মানুষের চলে যাওয়ার বিষয়টি কেবল কর্মসংস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় । দুর্বল শিল্পায়ন, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, কৃষির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগও এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
অধ্যাপক বিএন প্রসাদ বলেন, ‘‘বিহারের পরিযায়ী সমস্যাকে কেবল আইনশৃঙ্খলা বা দারিদ্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত নয় । কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পে বিনিয়োগ, নগরায়ণ এবং দক্ষতা-ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধীরগতি — এসবই এর পেছনে বড় ভূমিকা পালন করছে । স্থানীয় পর্যায়ে মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না হলে পরিযায়ী সমস্যা কমার সম্ভাবনা কম । ঠিক এই কারণেই বর্তমান নির্বাচনী বিতর্কে পরিযায়ী সমস্য়া একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে ।’’
অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রবীণ বাগীর মতে, বাধ্যবাধকতার কারণে তৈরি হওয়া অন্য কোথাও কাজ করতে চলে যাওয়ার জেরে যেকোনও রাজ্যের উন্নয়ন মডেল নিয়েই প্রশ্ন ওঠে । স্থানীয় পর্যায়ে মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান, উন্নত শিক্ষা এবং শিল্পায়নই এই সমস্যার একমাত্র স্থায়ী সমাধান ।
বিহারের রাজনীতি কি বদলে যাবে ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, বিহার থেকে বাইরে যাওয়া লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী তাঁদের গ্রাম, পরিবার ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত । তাঁরা রাজ্যের জন্য একটি বড় অর্থনৈতিক সম্পদ এবং নির্বাচনী সমীকরণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও রাখেন ।
এখন প্রশ্ন হল, এই বিষয়টি যদি গুরুত্ব পায়, তবে রাজনীতিতে তার প্রভাব কী হবে ? প্রশান্ত কিশোর যদি কেবল নির্বাচনী ভাষণের গণ্ডি পেরিয়ে কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের বাস্তবায়ন করতে পারেন, তবে তিনি পরিযায়ী বিহারিদের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক সমর্থন অর্জন করতে পারবেন ৷ আপাতত তিনি পরিযায়ীদের নিয়ে বিহারের দীর্ঘদিনের সমস্যাকে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরিয়ে আনতে সফল হয়েছেন ।