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দলবদলুদের বিশ্বাস করবেন না ! স্লোগান দেওয়া এনসিপিআই'তে ঠাঁই সুদীপ-কাকলিদের

প্রতিষ্ঠার পর তৃণমূলকে এতবড় সঙ্কটে আগে কখনও পড়তে হয়নি ৷ মমতার নেতৃত্বকে অস্বীকার করে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন 20 জন সাংসদ ৷ বিশ্লেষণে ইটিভি ভারত ৷

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এনসিপিআইতে যোগ দিয়েছেন 20 জন তৃণমূল সাংসদ (ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 15, 2026 at 8:23 PM IST

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কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 15 জুন: দলবদলুদের বিশ্বাস করবেন না ৷ সমাজের জন্য যাঁরা কাজ করতে চান একমাত্র তাঁদেরই নির্বাচিত করুন ৷ 2023 সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের সময় এই ভাবনার প্রচার করেছিল এনসিপিআই বা ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (Nationalist Citizens Party) ৷

রবিবার এই দলের সঙ্গেই মিশে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তৃণমূলের 20 জন 'বিদ্রোহী' সাংসদ ৷ নির্বাচন কমিশনে অস্বীকৃত নথিভুক্ত রাজনৈতিক দল হিসেবে তালিকাভুক্ত এই এনসিপিআই ৷

এনসিপিআইয়ের সঙ্গে মিশে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তৃণমূলের 20 জন 'বিদ্রোহী' সাংসদ (ইটিভি ভারত)

ঘাসফুল থেকে বেরিয়ে বিজেপির মতো বড় কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ না দিয়ে সাংসদরা কেন ত্রিপুরার এই সম্পূর্ণ অচেনা দলটিকে বেছে নিলেন তা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে উঠেছে ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে শুরু করে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করছে এক ঢিলে তিন পাখি মারতেই এমন পথ বেছে নিয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কাকলি ঘোষ দস্তিদার বা সায়নী ঘোষরা ৷ আর তাছাড়া এই অজ্ঞাতকুলশীল রাজনৈতিক বিকল্পকে বেছে নিয়ে তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্যপূরণ করতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না ৷

সরাসরি বিজেপিতে নয় কেন ?

সাংসদরা তৃণমূল থেকে আলাদা হয়ে বিজেপির অংশ হতে পারতেন ৷ 28 জনের মধ্যে 20 জন সমর্থন তাঁদের সঙ্গে আছে ৷ সেদিক থেকে দলত্যাগ বিরোধী আইন থেকেও তাঁরা সুরক্ষিত ৷ কিন্ত এক্ষেত্রেও আইনি জটিলতার মুখে পড়তে হত ৷ পরে একাধিক নেতা সমর্থন প্রত্যাহার করলে বা ইস্তফা দিলে সংখ্যার বিচারে বাকিরাও দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়তেন ৷ পরিস্থিতি তেমন প্রতিকূল হলে সাংসদ পদ চলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যেত ৷

TMC MP NCPI JOINING
মমতার নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার 20 তৃণমূল সাংসদের (ছবি: পিটিআই)

এমন ঝুঁকি নেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পায়নি 'বিদ্রোহী ব্লক' ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিদ্রোহী সাংসদ বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তৈরি করতে ৷ সেখানে বিজেপিতে যোগ দিলে আইনি জটিলতায় পড়তে হত ৷ এনসিপিআই-তে যোগ দিলে সে সমস্যা নেই ৷"

লোকসভার আগে বিধানসভাতেও ভাঙন হয়েছে তৃণমূলে ৷ বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বেশিরভাগ বিধায়ক আলাদা ব্লক গঠন করেছেন ৷ সেখানেও আইনি জটিলতা আছে ৷ এখন বেশিরভাগ বিধায়ক ঋতব্রতরদের সঙ্গে আছেন ৷ পরে তাঁরা শিবির বদল করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে ৷ সে পথে না-গিয়ে সাংসদরা এনসিপিআই-কে বেছে নিয়েছেন ৷

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দিল্লিতে সায়নী-জুন ও সুদীপ (ছবি: পিটিআই)

এই সমাধান বিজেপির পক্ষেও সুখকর ৷ এতদিন তৃণমূলের যে সমস্ত সাংসদরা নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহদের প্রকাশ্য সমালোচনা করতেন তাঁদের সরাসরি দলে নিয়ে তা হত অস্বস্তির কারণ ৷ কিন্তু এনসিপিআইয়ের হাত ধরায় এখন এই বিদ্রোহীদের সমর্থন নিতে বিজেপির কোনও সমস্যা হবে না ৷ এভাবে ঘুরপথে বাকি শরিকদেরও বার্তা দিতে পারবে গেরুয়া শিবির ৷

TMC MP NCPI JOINING
ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রতীক (ইটিভি ভারত)

এনসিপিআইয়ের পথচলা

রবি-সন্ধ্যা থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে কার্যত তোলপাড় পড়ে গিয়েছে এই রাজনৈতিক দলকে ঘিরে ৷ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রাক্তন সভাপতি পেশায় কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী শিউলি সাহা কুণ্ডু জানান, 2022 সালে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ সদর দফতর হাওড়ার সাঁকসাইলে ৷ প্রতিষ্ঠার পরের বছর ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। প্রথমে সাতটি আসনে লড়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করলেও মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় শেষমেশ তিনটি আসনে লড়াই করে দল ৷ এর মধ্যে একজনকে আবার ছিলেন নির্দল ৷

শিউলি বলেন, "আমরা কোনও আসন না-পেলেও ভালো লড়াই করেছিলাম ৷ এটা আমাদের জন্য একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল ৷" ব্যক্তিগত কারণে তিনি পদত্যাগ করলেও স্বামী উত্তীয় ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দলের কাজ করছেন ৷ আকারে বহরে দলের শ্রীবৃদ্ধি তাঁকে খুশি করেছে । কিন্তু নিজে আর ফিরতে চান না দলের কাজে ৷

ত্রিপুরার ছামনু কেন্দ্র থেকে এনসিপিআইয়ের টিকিটে লড়াই করেছিলেন পেশায় দিনমদজুর বজেন্দ্র ত্রিপুরা ৷ মোট 536টি ভোট পেয়ে পঞ্চম স্থানে ছিলেন বজেন্দ্র ৷ নিজেকে কংগ্রেস সমর্থক বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন জীবনের 62টি বসন্ত পেরিয়ে আসা বজেন্দ্র ৷ নোটায় পড়েছিল 500টি ভোট ৷ এই কেন্দ্রে জয়ী হয় বিজেপি ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে ফোনে বজেন্দ্র জানান, নির্বাচন শুরুর আগে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রার্থী হতে বলা হয় ৷ শিউলি-সহ কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর কথাও হয় ৷ তবে ভোট মেটার পর আর কেউ যোগাযোগ করেনি ৷ তিনি জানন, ত্রিপুরার বাসিন্দা কৃষ্ণা দেববর্মা একটা সময় দলের প্রতিদিনের কাজ দেখতেন ৷ কিন্তু এখন আর তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ নেই ৷

যোগদান ঘিরে বিতর্ক

ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য় শিউলি যখন তৃণমূল সাংসদদের যোগদান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করছেন তখন বিরোধী স্বরও শোনা যাচ্ছে ৷ দলের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু দে অভিযোগ করছেন উত্তীয় দলের সঙ্গে আলোচনা না-করে টাকার বিনিময়ে তৃণমূল সাংসদদের দলে যোগদান করিয়েছেন ৷ এই অভিযোগ প্রেক্ষিতে শিউলির সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত ৷ টেলিফোনে তিনি জানান, শান্তনুর সঙ্গে এখন তাঁদের দলের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ 2023 সালে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি এনসিপিআইয়ে যোগ দেন ৷ এরপর থেকে আর সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করেননি ৷ আর তিনি যে টাকার লেনদেের কথা বলছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷

ব্যাঙ্কে পড়ে 75 টাকা

কমিশনের হিসেব বলছে, 2022 সালে প্রতিষ্ঠার সময় 1 লক্ষ 13 হাজার টাকা অনুদান পেয়েছিল দলটি ৷ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে খরচ হয় 49 হাজার টাকা ৷ আরও নানা ক্ষেত্রে খরচের পর এখন ব্যাঙ্কে আছে 75 টাকা ৷ আরও জানা গিয়েছে নতুন দলকে শিউলি দিয়েছিলেন 15 হাজার টাকা ৷ তাঁর স্বামী দিয়েছেন 18 হাজার টাকা ৷ এবার এই উত্তমের বিরুদ্ধেই টাকা নিয়ে তৃণমূল সাংসদদের দলে ঠাঁই দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷

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ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদর দফতর হাওড়ায় (ছবি: নির্বাচন কমিশন)

তৃণমূলের ত্রিপুরা অভিযান

1998 সালে তৃণমূল বাংলায় তৈরি হয় ৷ এর পরের বছর মানে 1999 সাল থেকেই ত্রিপুরায় সংগঠন তৈরির কাজ শুরু করেন মমতা ৷ 1988 সাল থেকে 1992 সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা সুধীর রঞ্জন মজুমদার জোড়া ফুল শিবিরের সদস্য় হন ৷ ওই বছর হওয়া লোকসভা নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে ছিল মমতার দল ৷

এরপর থেকে কখনও সংগঠন চাঙ্গা হয়েছে, কখনও অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ৷ 2011 সালে বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে আবারও ত্রিপুরা নিয়ে আগ্রহ দেখান মমতা ৷ 2016 সালে নতুন করে উদ্যোগ নিতে থাকে তৃণমূল ৷ প্রাথমিকভাবে কংগ্রেস ছেড়ে নেতারা আসতে থাকেন ৷ 2018 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের পরাজয়ের পর কংগ্রেসের পাশাপাশি আরও বিভিন্ন দলের নেতারা তৃণমূলের সদস্য হন ৷

আরও পরে 2022 সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরায় সংগঠন বাড়াতে উদ্যোগ নেন ৷ মহুয়া মৈত্র থেকে শুরু কুণাল ঘোষ, সায়নী ঘোষ এবং দেবাশু ভট্টচার্যদের আনাগোনা বাড়ে ৷ পরের বছরের বিধানসভা ভোটে বেশ কয়েকটি আসন প্রার্থী দেয় তৃণমূল ৷ একটি ছাড়া সমস্ত আসনে জমানত বাজেয়াপ্ত হয় ৷ এরপর থেকে আর কোনও সাংগঠনিক উদ্যোগ নেয়নি তৃণমূল ৷ দলও ভাঙতে থাকে নিয়মিত ৷

TMC MP NCPI JOINING
স্পিকারের বাড়িতে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদরা (ছবি: পিটিআই)

ত্রিপুরায় তৃণমূল যুব সংগঠনের সদস্য হিসেবে কাজ করতেন আগরতলার এক যুবক ৷ পারিবারিক রঙের ব্যবসা সামলে দলের কাজ করতেন ৷ মমতা বা অভিষেক ত্রিপুরায় গেলে তাঁর ব্যস্ততাও বেড়ে যেত ৷ এখন সেসব অতীত ৷ দলে সংক্রিয় নন ৷ মন দিয়েছেন ব্যবসার কাজেই ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি জানান, বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয় থেকে ত্রিপুরাতে নিয়মিত দলীয় দফতর খোলাও হয় না ৷ এমনিতে দফতরের দায়িত্বে কয়েকজন কর্মী আছেন ৷ তাঁরা সকালে গিয়ে দফতর খোলেন ৷ সন্ধ্যা হলে বন্ধ করে বাড়ি চলে যান ৷ নেতা-কর্মীর দেখা মেলে না ৷ কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হয় না ৷

আদি-তৃণমূলের বক্তব্য

একসময় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করতেন আজ তাঁরাই বিদ্রোহী ৷ বিরোধী শিবিরের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল তৃণমূলের খাতায়কলমে সদস্য সংখ্যা কমে হয়েছে 8 ৷ আরও কমে যাবে না তাঁর কোনও নিশ্চয়তা নেই ৷ দল তৈরির দিন থেকে নির্বাচনী ব্যর্থতা আগেও এসেছে ৷ কিন্তু সংগঠন ভেঙে খান খান হতে দেখেননি সৌগত রায় থেকে শুরু করে কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ তৃণমূল নেতারা ৷

তবে এখনও অনেকে মমতাতেই আস্থা রাখছেন ৷ সৌগত বলেন, "সাংসদরা আসেন, চলেও যান কিন্তু দল থেকে যায় ৷ আর তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷ এই দলের সম্পদ কর্মীরা ৷ তাঁরা মমতার সঙ্গে আছেন ৷ আগামিদিনেও মমতার সঙ্গেই থাকবেন ৷ কেউ যদি ভাবেন বিদ্রোহ করে দলের দখল নেবেন তাহলে তাঁরা ভুল করেছেন ৷ এই প্রয়াসে ব্যর্থ হবেন ৷" কল্যাণ বলেন, " নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দল ছাড়তেই পারেন ৷ তবে তৃণমূলের সংগঠন-প্রতীক-দলীয় ফান্ড সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়ন্ত্রণে আগও ছিল ৷ এখনও আছে ৷ আগামিদিনেও থাকবে ৷ "

বাম-কংগ্রেসের বক্তব্য

একটা সময় বঙ্গে বিধাসভা নির্বাচনে বামেদের পরিষদীয় দলের নেতার ভূমিকা পালন করেছেন সুজন চক্রবর্তী ৷ সিপিএমের এই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও মনে করছেন আইনি গোলমাল থেকে বাঁচতেই অচেনা রাজনৈতিক দলকে বেছে নিয়েছেন বিদ্রোহী সাংসদরা ৷ এর ফলে বিজেপিকে সমর্থন করা হবে আবার নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও টিকে থাকবে ৷

কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরি লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতার পদ সামলেছেন পাঁচ বছর ৷ তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের এই কৌশল তাঁকেও ভাবাচ্ছে ৷ তিনি মনে করেন, বিজেপির কাছে এখন প্রধান লক্ষ্য মোদি সরকারের উপর যাতে কোনও সঙ্কট না-আসে সেটা নিশ্চিত করা ৷ তাই ঘুরপথে বিজেপি সেই কাজটা করে রাখল ৷ বাংলায় সংগঠন আরও বাড়ানো বিজেপির প্রাথমিক লক্ষ্য নয় ৷

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