'কর্পোরেটদের হাতে হাইজ্যাকড গোটা দল !' বিস্ফোরক ঋতব্রত, বললেন মমতাই তাঁর একমাত্র নেত্রী
তিনি বলেন, দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও তাঁর একমাত্র নেত্রী এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই রয়েছেন এবং নেত্রীর প্রতি তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধা একবিন্দুও কমেনি ।
Published : June 2, 2026 at 3:29 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া তৃণমূল কংগ্রেসের আজ আর কোনও অস্তিত্ব নেই, গোটা দলটাই এখন একটি কর্পোরেট সংস্থার হাতে কার্যত হাইজ্যাকড হয়ে গিয়েছে । মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় প্রবেশের মুখে ঠিক এই ভাষাতেই শাসকদলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন সদ্য তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত নেতা তথা উলুবেড়িয়ার বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । তবে এদিনও তিনি জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর একমাত্র নেত্রী ৷
এদিন সকালে বিধানসভার বাইরে নিজের গাড়িতে বসে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তরে তিনি দলের বর্তমান অবস্থা, দুর্নীতি এবং শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন । উলুবেড়িয়া পুরসভায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হওয়ার পর থেকেই দলের সঙ্গে তাঁর সংঘাতের সূত্রপাত হয়, যার পরিণতিতে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে । তবে এদিন তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও তাঁর একমাত্র নেত্রী এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই রয়েছেন এবং নেত্রীর প্রতি তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধা একবিন্দুও কমেনি ।
দলের প্রতি এই তীব্র আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি নাম না-করে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এদিন সরাসরি নিশানা করেছেন ক্ষুব্ধ এই নেতা । অভিষেককে তিনি নেতা হিসেবে মানেন কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর না-দিয়ে তিনি সুকৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যান । উলটে সোনারপুরে জনরোষের মুখে পড়ার পর সাংসদ হিসেবে অভিষেকের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চাওয়ার যে জল্পনা তৈরি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গ টেনে তীব্র কটাক্ষ করেন ঋতব্রত ।
তিনি বলেন, এত বড় জননেতা হয়েও তিনি ছাব্বিশ দিন বাইরে বেরোতে পারেননি । নিজেকে গদ্দার বললেও চোর নন বলে দাবি করে তিনি জানান, অতিরিক্ত কোনও নিরাপত্তা ছাড়াই তিনি বিধানসভা এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কারণ তাঁকে জনগণের কাছে চোর অপবাদ শুনতে হচ্ছে না । যাঁদের জনগণ রক্ষা করবে বলে দাবি করা হয়, তাঁদের কেন আলাদা করে নিরাপত্তা চাইতে হচ্ছে, তা নিয়েও রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তিনি ।
উলুবেড়িয়া পুরসভায় বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এদিন ফের সরব হয়েছেন ঋতব্রত । নির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, এলাকার একশো জনের মধ্যে নব্বই জন মানুষই স্বীকার করছেন যে সেখানে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি । তাঁর অভিযোগ, প্রায় আড়াই হাজার করে মোট চারটি পর্যায়ে দশ হাজার ঘর তৈরি হওয়ার কথা ছিল এবং প্রতিটি ঘরের জন্য তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা বরাদ্দ করা হলেও সেখানে নিয়ম মেনে কোনও টেন্ডার ডাকা হয়নি । গোটা বিষয়টি অনুপম এবং অশোক সরকার নামে দুই আধিকারিক-সহ মাত্র কয়েকজন মিলে নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন ।
এর পাশাপাশি রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি (PHE) ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়ের বিরুদ্ধেও এদিন সরাসরি তোপ দেগেছেন ঋতব্রত । এক তথ্যফাঁসকারী বা হুইসেলব্লোয়ারের চিঠির বয়ান পড়ে শুনিয়ে তিনি জানান, সরকারি দফতরে কীভাবে দুর্নীতি চলছে তার সমস্ত প্রামাণ্য নথি তাঁর কাছে মজুত রয়েছে । ম্যাকিনটস বার্ন-এর মতো একটি নামী সরকারি সংস্থার আধিকারিকরা কী কারণে ক্যামাক স্ট্রিটে যাতায়াত করছেন, সেই বিস্ফোরক প্রশ্নও তুলেছেন তিনি ।
তৃণমূলের বর্তমান পরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে এদিন চরম হতাশা প্রকাশ করেন বহিষ্কৃত এই বিধায়ক । তাঁর মতে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা দলের যে নতুন কর্পোরেট পরিকাঠামো তৈরি করতে চাইছেন, সেখানে তৃণমূল স্তরের মানুষের মূল ভাবনার কোনও জায়গা অবশিষ্ট নেই । এই কর্পোরেট ধাঁচে দলকে চালানোর চেষ্টার কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা আদি দলটি আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি আক্ষেপ করেন ।
এছাড়া নির্বাচনের দিনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি সাবোতাজের গুরুতর অভিযোগও তুলেছেন । ঋতব্রতর দাবি, ভোটের দিন তাঁকে উলুবেড়িয়ায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর নিজের এজেন্টদের বুথে বসতে দেওয়া হয়নি । প্রশাসন এবং পোলিং আধিকারিকদের একাংশ এই চক্রান্তের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে অভিযোগ করে তিনি জানান, যাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন, তাঁদের নিরাপত্তা আগামী দিনে বিঘ্নিত হতে পারে ।
তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারের যে সরকারি প্রক্রিয়া, তার বৈধতা নিয়েও এদিন সংশয় প্রকাশ করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানান, দলীয়ভাবে তাঁকে কোনও আনুষ্ঠানিক চিঠি দেওয়া হয়নি বা কোনও রেজোলিউশনও তাঁর কাছে আসেনি । শুধু উপস্থিতির খাতায় সই করার পর হঠাৎ করে এই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত কোথা থেকে এল, তা নিয়ে দলের অন্দরের পদ্ধতিগত অস্বচ্ছতার দিকেই তিনি আঙুল তুলেছেন ।
অন্যদিকে, গতকাল বিধায়ক আবাসনে তাঁর বৈঠক এবং 50 জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে বিধানসভায় আসার যে জল্পনা ছড়িয়েছিল, তা এদিন পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি । তিনি স্পষ্ট করেন যে, গতকাল তিনি বিধায়ক আবাসনে কেবল আড্ডা দিতে গিয়েছিলেন এবং মুড়ি মেখে খেয়েছেন । তবে অন্যান্য তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গে কথা না-হলেও, জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রাক্তন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে যে তাঁর কথা হয়েছে, সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন । এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর অনুগামীরা রাজ্য রাজনীতিতে কোন নতুন সমীকরণ তৈরি করেন, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।