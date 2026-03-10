নিজেকে নির্দল প্রার্থী ঘোষণা করে জনসভা করলেন খুনের অভিযোগে বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা
মালদা বিধানসভার দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকজনের উপস্থিতি জনসভা ৷ ছিলেন তফসিলি জনজাতির লোকজন ৷
Published : March 10, 2026 at 7:39 PM IST
মালদা, 10 মার্চ: একসময় তিনি ছিলেন এলাকার প্রভাবশালী বিজেপি নেতা ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে পদ্ম টিকিটের অন্যতম দাবিদার ছিলেন ৷ কিন্তু, সেবার তাঁর পরিবর্তে পুরাতন মালদা থেকে বিজেপি প্রার্থী করেছিল গোপালচন্দ্র সাহাকে ৷ দলের সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি নিতাই মণ্ডল ৷ নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রার্থীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা ৷ সেই ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রী হিসাবে পুলিশ গ্রেফতার করে নিতাইকে ৷ সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁকে বিজেপি বহিষ্কারও করেছিল ৷
যদিও পরে তিনি পুরনো দলে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু, তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয়নি ৷ সেই নিতাই মণ্ডলই এবার মালদা কেন্দ্রে বিজেপির পথের কাঁটা হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন ৷ অন্য রাজনৈতিক দলগুলি যখন এসআইআর-এর বিরোধিতায় দিন কাটাচ্ছে, তখন নিজেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিতাই ৷
মঙ্গলবার পুরাতন মালদার বালা সাহাপুর গ্রামে 12 নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাসের ধারে থাকা ফুটবল মাঠে তিনি নিজের সমর্থনে একটি নির্বাচনী প্রস্তুতি জনসভাও সেরে ফেলেন ৷ তাঁর অনুগামীরা ছাড়াও সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের 10টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কিছু মানুষজন ৷ তাঁদের মধ্যে তফসিলি উপজাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না ৷
সভামঞ্চে থাকা লোকজন এ দিন নিজেদের বক্তব্যে নিতাই মণ্ডলকে একজন সমাজসেবী হিসাবে উল্লেখ করেন ৷ তাঁদের দাবি, নিতাই মণ্ডল যে কোনও সমস্যায় মানুষের পাশে দাঁড়ান ৷ নিজের সাধ্য অনুযায়ী মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন ৷ তাঁরা এ দিন তৃণমূল ও বিজেপির উদ্দেশেও তোপ দাগেন ৷ দুই দলের বিরুদ্ধেই ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির অভিযোগ তোলা হয় ৷ তৃণমূল ও বিজেপির প্ররোচনায় কেউ যাতে পা না-দেন, তার জন্য সবাইকে সতর্কও করেন বক্তারা ৷
নিতাই মণ্ডল বলেন, "এটা আমার প্রাক নির্বাচনী জনসভা ৷ গত 16 নভেম্বর এই মাঠে আমি নিজেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছিলাম ৷ সেদিন কর্মীদের নিয়ে সভাও করেছিলাম ৷ আজ নির্বাচনী সভা ৷ মানুষ জানতে পারছে, নিতাই মণ্ডল শুধু মুখে কথা বলে-না, কাজে করে দেখায় ৷ নিতাই মণ্ডল মানুষের সঙ্গে, মানুষের পাশে রয়েছে ৷ সমাজের কাজে নিতাই মণ্ডল নিজেকে অর্পিত করেছে ৷ বিভিন্ন দলের ধান্দাবাজ আর স্বার্থপর নেতাদের হাত ছেড়ে আজ বহু মানুষ আমার সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করেছে ৷ মানুষ বুঝেছে, মানুষের প্রকৃত কাজ করতে গেলে কোনও দলের প্রয়োজন নেই ৷ বর্তমানে লুটে খাওয়ার রাজনীতি চলছে ৷ সব দলেরই এই নীতি ৷ আমার নীতি প্রকৃত সমাজসেবা করা ৷ এটাই আমার কাজ ৷ আমি তারই বার্তা দিতে চাই ৷ তাই ভোটে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷"
যদিও নিতাইকে কোনও গুরুত্ব দিতে নারাজ পদ্ম শিবির ৷ বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং বলেন, "একুশের নির্বাচনেও নিতাই মণ্ডল আমাদের প্রার্থীর বিরোধিতা করেছিলেন ৷ পরবর্তীতে তিনি লাগাতার বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছেন ৷ কিন্তু, কখনও সফল হতে পারেননি ৷ এবারও পারবেন না ৷ এলাকায় তাঁর জনসংযোগ বলতে কিছু নেই ৷ আজ বহিরাগত কিছু লোকজনকে নিজের সভায় নিয়ে এসেছিলেন ৷ আসন্ন নির্বাচনে তিনি কোনও প্রভাবই ফেলতে পারবেন না ৷"