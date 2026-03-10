ETV Bharat / politics

নিজেকে নির্দল প্রার্থী ঘোষণা করে জনসভা করলেন খুনের অভিযোগে বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা

মালদা বিধানসভার দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকজনের উপস্থিতি জনসভা ৷ ছিলেন তফসিলি জনজাতির লোকজন ৷

ASSEMBLY ELECTIONS 2026
নিজেকে নির্দল প্রার্থী ঘোষণা করে জনসভা করলেন খুনের অভিযোগে বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 10, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 10 মার্চ: একসময় তিনি ছিলেন এলাকার প্রভাবশালী বিজেপি নেতা ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে পদ্ম টিকিটের অন্যতম দাবিদার ছিলেন ৷ কিন্তু, সেবার তাঁর পরিবর্তে পুরাতন মালদা থেকে বিজেপি প্রার্থী করেছিল গোপালচন্দ্র সাহাকে ৷ দলের সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি নিতাই মণ্ডল ৷ নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রার্থীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা ৷ সেই ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রী হিসাবে পুলিশ গ্রেফতার করে নিতাইকে ৷ সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁকে বিজেপি বহিষ্কারও করেছিল ৷

যদিও পরে তিনি পুরনো দলে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু, তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয়নি ৷ সেই নিতাই মণ্ডলই এবার মালদা কেন্দ্রে বিজেপির পথের কাঁটা হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন ৷ অন্য রাজনৈতিক দলগুলি যখন এসআইআর-এর বিরোধিতায় দিন কাটাচ্ছে, তখন নিজেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিতাই ৷

নিজেকে নির্দল প্রার্থী ঘোষণা করে জনসভা করলেন খুনের অভিযোগে বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

মঙ্গলবার পুরাতন মালদার বালা সাহাপুর গ্রামে 12 নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাসের ধারে থাকা ফুটবল মাঠে তিনি নিজের সমর্থনে একটি নির্বাচনী প্রস্তুতি জনসভাও সেরে ফেলেন ৷ তাঁর অনুগামীরা ছাড়াও সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের 10টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কিছু মানুষজন ৷ তাঁদের মধ্যে তফসিলি উপজাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না ৷

Assembly Elections 2026
তফসিলি জনজাতির লোকজনকে নিয়ে জনসভা বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা নিতাই মণ্ডলের ৷ (নিজস্ব ছবি)

সভামঞ্চে থাকা লোকজন এ দিন নিজেদের বক্তব্যে নিতাই মণ্ডলকে একজন সমাজসেবী হিসাবে উল্লেখ করেন ৷ তাঁদের দাবি, নিতাই মণ্ডল যে কোনও সমস্যায় মানুষের পাশে দাঁড়ান ৷ নিজের সাধ্য অনুযায়ী মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন ৷ তাঁরা এ দিন তৃণমূল ও বিজেপির উদ্দেশেও তোপ দাগেন ৷ দুই দলের বিরুদ্ধেই ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির অভিযোগ তোলা হয় ৷ তৃণমূল ও বিজেপির প্ররোচনায় কেউ যাতে পা না-দেন, তার জন্য সবাইকে সতর্কও করেন বক্তারা ৷

নিতাই মণ্ডল বলেন, "এটা আমার প্রাক নির্বাচনী জনসভা ৷ গত 16 নভেম্বর এই মাঠে আমি নিজেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছিলাম ৷ সেদিন কর্মীদের নিয়ে সভাও করেছিলাম ৷ আজ নির্বাচনী সভা ৷ মানুষ জানতে পারছে, নিতাই মণ্ডল শুধু মুখে কথা বলে-না, কাজে করে দেখায় ৷ নিতাই মণ্ডল মানুষের সঙ্গে, মানুষের পাশে রয়েছে ৷ সমাজের কাজে নিতাই মণ্ডল নিজেকে অর্পিত করেছে ৷ বিভিন্ন দলের ধান্দাবাজ আর স্বার্থপর নেতাদের হাত ছেড়ে আজ বহু মানুষ আমার সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করেছে ৷ মানুষ বুঝেছে, মানুষের প্রকৃত কাজ করতে গেলে কোনও দলের প্রয়োজন নেই ৷ বর্তমানে লুটে খাওয়ার রাজনীতি চলছে ৷ সব দলেরই এই নীতি ৷ আমার নীতি প্রকৃত সমাজসেবা করা ৷ এটাই আমার কাজ ৷ আমি তারই বার্তা দিতে চাই ৷ তাই ভোটে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷"

যদিও নিতাইকে কোনও গুরুত্ব দিতে নারাজ পদ্ম শিবির ৷ বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং বলেন, "একুশের নির্বাচনেও নিতাই মণ্ডল আমাদের প্রার্থীর বিরোধিতা করেছিলেন ৷ পরবর্তীতে তিনি লাগাতার বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছেন ৷ কিন্তু, কখনও সফল হতে পারেননি ৷ এবারও পারবেন না ৷ এলাকায় তাঁর জনসংযোগ বলতে কিছু নেই ৷ আজ বহিরাগত কিছু লোকজনকে নিজের সভায় নিয়ে এসেছিলেন ৷ আসন্ন নির্বাচনে তিনি কোনও প্রভাবই ফেলতে পারবেন না ৷"

TAGGED:

BJP
NITAI MONDAL
INDEPENDENT CANDIDATE
বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা
ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.