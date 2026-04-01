কলকাতার মতো শিলিগুড়িকে তিলোত্তমা করে তোলার সংকল্প গৌতমের

কলকাতার মতো শিলিগুড়িকে তিলোত্তমা করে তোলার সংকল্প গৌতমের
বিধানসভা নির্বাচনে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায় নন্দীর সঙ্গে আলাপচারিতায় জানালেন সে কথাই ৷
Published : April 1, 2026 at 9:19 PM IST
শিলিগুড়ি, 1 এপ্রিল: তিনি গৌতম দেব ৷ একদিকে শিলিগুড়ির মেয়র ৷ অন্যদিকে শিলিগুড়ি বিধানসভায় শাসক দলের প্রার্থী এবং উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ ৷ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় গত নির্বাচনে পরাজয়ের পর দলের নির্দেশে এবার আসন বদলে শিলিগুড়ি থেকে লড়ছেন গৌতম ৷ কিন্তু চ্যালেঞ্জ একটা থেকেই যাচ্ছে ৷ কারণ, গত বিধানসভা নির্বাচনে এই শিলিগুড়িতে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ওমপ্রকাশ মিশ্র হেরেছিলেন প্রায় 38 হাজার ভোটে !
এবার সেই 'ব্যাকলগ' কাটিয়ে জেতা সম্ভব কি না, তা নিয়ে সংশয়ে রাজনৈতিকমহল। তবে এতে কোন সমস্যা হবে না বলে জানাচ্ছেন গৌতম দেব ৷ 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর 2022 সালের শিলিগুড়ি পুরনিগম নির্বাচনে জয়লাভ করে তৃণমূল। শিলিগুড়ি বিধানসভার অধীনে থাকা 33টি ওয়ার্ডের মধ্যে 23টি তৃণমূলের দখলে । আর সেই ভরসাতেই এবার বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ের ময়দানে গৌতম দেব । ইটিভি ভারতে স্পষ্টকথার মুখোমুখি হয়ে তুলে ধরলেন শিলিগুড়ির মেয়র থাকাকালীন তাঁর কাজের খতিয়ান।
ইটিভি ভারত: কেমন আছে শহর শিলিগুড়ি ?
গৌতম দেব: শহর খুব ভালো আছে ৷ অনেক কাজ হয়েছে ৷ রাস্তা থেকে স্বাস্থ্য-সব কাজ করছি ৷ অনেক ব্রিজ হয়েছে ৷ আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলিংয়ের কাজ হচ্ছে ৷ এসটিপি, বায়ো-মাইনিং এইধরনের বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছি ৷ ফোর লেন, সিক্স লেন রাস্তার জন্য বহু ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসন দিয়েছি ৷ আমি মানুষের মেয়র হিসেবে কাজ করেছি, দলের মেয়র হিসেবে নয় ৷ মানুষের কাছে আমার বিনীত আবেদন- বিধায়ক হলে আমি মানুষের বিধায়ক হিসেবেই কাজ করব। কোন দলের হয়ে নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বুঝে আমি কাজ করি না ৷ 5 বছরের প্রতিটা দিনের হিসেব দিয়ে কাজ করব।
ইটিভি ভারত: মেয়র হিসেবে সাড়ে তিন বছর কাজ করাটা কি ভোটের লড়াইয়ে বাড়তি অক্সিজেন দেবে ?
গৌতম দেব: অবশ্যই দেবে ৷ আরও কাছ থেকে মানুষের পাশে থাকার সুযোগ পেয়েছি ৷ মেয়র হিসেবে কাজ করায় খুব সুবিধা হয়েছে ৷ মন্ত্রী হিসেবে এতটা পারতাম না। মেয়র হওয়ার পর 'টক টু মেয়র' করেছি ৷ এক বছরে প্রায় আড়াই হাজার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি ৷ 781 জনের অভিযোগ শুনে ব্যবস্থা নিয়েছি ৷
ইটিভি ভারত: পুরনিগমের 47টি ওয়ার্ডের মধ্যে 14টি ওয়ার্ড ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অধীনে। আপনার কাজের কিছু সুবিধা কি ওই আসনের দলীয় প্রার্থী রঞ্জনশীল শর্মা পাবেন ?
গৌতম দেব: অবশ্যই পাবেন। 10 বছর মন্ত্রী আর মেয়র হিসেবে আরও চার বছর। তিলে তিলে তিলোত্তমা করেছি ৷ শিখা চট্টোপাধ্যায় তো নড়তেই পারছেন না। তাঁর বিরুদ্ধে জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ হচ্ছে ৷ দলের মধ্যেই অসন্তোষ আছে ৷ শিখাদি এবার রেকর্ড ভোটে হারবেন ৷ আগেই 'রণে ভঙ্গ' দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন ৷ আমাকে অনেক বাজে কথা বলেছেন ৷ কিন্তু আমি কাউকে ভয় পাই না। এবার সব জবাব পাবেন।
ইটিভি ভারত: প্রথমে নোটবন্দি, তারপর এসআইআর আর এবার গ্যাসের সঙ্কট ৷ এই সুযোগটা কীভাবে কাজে লাগাচ্ছেন ?
গৌতম দেব: নোটবন্দির সময় আমরা মানুষের পাশে ছিলাম। কোভিডের সময় বিজেপি কোথায় ছিল ? রাস্তা দাঁড়িয়ে, মানুষের কান্নায়, খারাপ সময়ে আমরাঅ পাশে ছিলাম।
ইটিভি ভারত: প্রচারে বেরিয়ে কী কী অভিযোগ শুনছেন ?
গৌতম দেব: প্রচুর আসছে ৷ 23 তারিখ ভোট কেন্দ্রে কেমন জনসুনামি আছড়ে পড়ে তা এবার সবাই দেখতে পারবে ৷ অনেক পুরনো বাসিন্দাদের নাম কাটা গিয়েছে ৷ অমিত শাহের কাছে জানতে চাই তাদের মধ্যে কারা কারা অনুপ্রবেশকারী ৷ 42 হাজার নাম কেটেছে ৷ সামান্য কিছু নাম এসেছে ৷ এবার মানুষ যাকে ভোট দেওয়ার দেবে, কিন্তু বিজেপিকে ভোট দেবে না ৷
ইটিভি ভারত: পাঁচ বছর ধরে বিধায়ককে কেমন দেখলেন ?
গৌতম দেব: পাঁচ বছর বিধায়ক ৷ তার আগে 6 বছর পুরনিগমের মেয়র পারিষদ ছিলেন শঙ্কর ঘোষ ৷ কী কাজ করেছেন ? এটা ভুললে হবে না। অশোক ভট্টাচার্যের দয়াদাক্ষিণ্যে মেয়র পারিষদ ছিলেন ৷ ক্রীড়া আর স্বাস্থ্য ছিল তাঁর হাতে। কী কাজ করেছেন শহরের জন্য ? আমার সময়কালে কী কাজ হয়েছে আর তাঁর সময়কালে আর কী কাজ হয়েছে সেটার মধ্যে তুলনা হোক ৷
ইটিভি ভারত: শিলিগুড়িকে নিয়ে আগামী চিন্তা কী ?
গৌতম দেব: আমার একটা নির্দিষ্ট রোডম্যাপ রয়েছে ৷ আগামী দিনে শিলিগুড়ি হয়ে উঠবে এক সুন্দর শহর ৷ সবুজে সবুজে ভরে যাবে চারদিক। অনেক রাস্তা হবে। যানজট থাকবে না। মাথার উপরে তার থাকবে না। প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পর্যাপ্ত জল যাবে। এমনভাবে তৈরি করব, যেন কলকাতার পর শিলিগুড়িও হয়ে ওঠে আরও এক তিলোত্তমা।