বিজেপি'র 'অফার' নিলে মেয়েকে নিয়ে জেল খাটতাম না: অনুব্রত

বিজেপি'র 'অফার' নিলে মেয়েকে নিয়ে জেল খাটতাম না: অনুব্রত
2021 বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমে 11টির মধ্যে 10 আসন জেতে তৃণমূল। এবার অনুব্রত'র লক্ষ্য ফুল মার্কস ৷ সাক্ষাৎকার নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায় ৷
Published : March 20, 2026 at 6:26 PM IST
বোলপুর, 20 মার্চ: বাজল ভোটের বাদ্যি...! বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণার পর সরগরম বঙ্গ-রাজনীতি ৷ অনুব্রতর অবদানে বীরভূমের মাটি এখন তৃণমূলের ঘাঁটি ! জেলমুক্তির পর আবার স্বমহিমায় দলকে বৈতরণী পার করার দিশা দেখাচ্ছেন বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা কেষ্ট মণ্ডল ৷
অনুব্রতর বিভিন্ন মন্তব্য বারবার রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে ৷ 'চড়াম চড়াম ঢাক বাজবে', 'বোলতা তাড়ানো', 'উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে', খেলা হবে', 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে'র পর এবার 'ফাইন খেলা হবে' ৷ বীরভূমে কেষ্ট-কাজল দ্বৈরথ বারবার উঠে এসেছে তৃণমূলের অন্দরমহলে ৷ কিন্তু ভোটে লড়াই না-করে দলীয় নেতাদের রাজনীতির পাঠ শেখানো কেষ্টকে দূরে ঠেলতে পারেননি স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথায় বিস্ফোরক বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই নেতা ৷ ভোটের আবহে একেবারে খোশমেজাজে ও স্বমহিমায় বঙ্গ রাজনীতির বর্ণময় চরিত্র অনুব্রত মণ্ডল।
ইটিভি ভারত: তৃণমূল কংগ্রেস এবার কটা আসন পাবে ?
অনুব্রত: দেখুন, এখানে লুকিয়ে-চুরিয়ে কোনও লাভ নেই ৷ বিজেপি'র বুথে লোক নেই ৷ তৃণমূল এবার 230 থেকে 235টি আসন পাবে ৷ আগের থেকে আসন বাড়বে, কোনও অবস্থায় কমবে না ৷ একটা কথা বলি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে মেয়েরা খুশি, যুবসাথীতে ছেলেরা ও মেয়েরা- সবাই খুশি ৷ কোনও মেয়ের বয়স 21 বছর হলে, সে বেকার ভাতার আবেদন করতে পারবে । 4 বছর ধরে টাকা পাবে ৷ তারপর 25 বছর হয়ে গেলে সে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবে ৷ কিন্তু 4 বছর তো বেকার ভাতাটা পাবে। সব থেকে বড় কথা পরিযায়ী শ্রমিক, দিনমজুররাও বছরে 4 হাজার টাকা পাবেন। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনাচিন্তা ৷ এই ভাবনাচিন্তা জন্য প্রত্যেকটি গ্রাম-গঞ্জ ও শহরে বেকার ছেলেরা উপকৃত হবেন ৷ তাঁরা বাবা-মায়ের কাছে কত দিন হাত পেতে টাকা চাইবে ? তাই 1,500 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে ৷ কোথাও ইন্টারভিউ দিতে গেলেও এই টাকা থেকে তাঁরা 500-600 টাকা খরচ করতে পারবেম। কোনও একটি সরকারি পরীক্ষার ফর্মের দাম যদি 200 টাকা দাম হয় তাহলে ওই টাকায় সেটা কিনতে পারবে। তাঁর জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুবিধা দিয়েছেন ৷
ইটিভি ভারত: বীরভূম জেলায় ক'টি আসন তৃণমূল-কংগ্রেস পাবে ?
অনুব্রত: বীরভূমে 11টা আসনই পাব ।
ইটিভি ভারত: দুবরাজপুর বিধানসভা বিজেপির দখলে, সেটিও এবার তৃণমূলের দখলে আসবে বলছেন ?
অনুব্রত: ওটা 100 শতাংশ তৃণমূল কংগ্রেস পাবে ৷ ওখানে কী কাজ করেছে বিজেপি ? এই পাঁচ বছরে কোন কাজ করেছে কি ? সেই কাজটা বিধায়ক না থেকেও তৃণমূল-কংগ্রেস করেছে ৷ তাই আবার আপনাদের বলছি, যেটা হবে তা তৃণমূল-কংগ্রেসের মঙ্গল হবে।
ইটিভি ভারত: তৃণমূল-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা ৷ তাতে কীভাবে প্রলেপ দেবেন ?
অনুব্রত: যারা নাচতে পারে না, তারা উঠোনের দোষ দেয়। যারা সাজতে পারে না, তারাই মেক-আপের দোষ দেয়।
ইটিভি ভারত: রাজনৈতিক মহলে অনেকেই বলছেন, এবার নাকি অনুব্রত মণ্ডল তলায় তলায় বিজেপি'র হয়ে ভোট করাবেন !
অনুব্রত: আমাকে পাগল কুকুরে কামড়েছে নাকি ? এসব করব না বলেই আমি জেল খেটে এলাম ৷ তাহলে তখনই তো আমি বিজেপিতে যেতে পারতাম ৷ আমাকে জেল খাটতে হত না ৷ আমার মেয়েকেও জেল খাটতে হত না ৷ প্রথমেই ওরা 'অফারটা' দিয়েছিল আমায়।
ইটিভি ভারত: বলছেন, বিজেপি করলে আপনাকে জেলে যেতে হত না ?
অনুব্রত: না। নিশ্চয়ই, আমাকে পাগলা কুকুরে কামড়ায়নি যে এখন বিজেপির হয়ে কাজ করব।
ইটিভি ভারত: তাহলে বিজেপি'র হয়ে ভোট করবেন, এটা মিথ্যা রটনা ?
অনুব্রত: কে কী বাজে কথা বলল জানি না ৷ আবার বলছি যদি বিজেপিতে যেতাম, আমাকে জেল খাটতে হত না। আমার মেয়েকেও জেল খাটতে হত না ৷ আমি তৃণমূলকে ভালোবাসি ৷ সিপিএমকে বীরভূম জেলা থেকে তাড়িয়েছি ৷ চ্যালেঞ্জ করে তাড়িয়েছি ৷ কংগ্রেসের অস্তিত্ব মুছে দিয়েছি। এই হচ্ছে কেষ্ট মণ্ডল ৷
ইটিভি ভারত: বিজেপিরও একই হাল হবে ?
অনুব্রত: বিজেপি'র হাল মানে, বিজেপি একটা সিটও পাবে না ৷ আগেরবার আমাদের ভুলে পেয়ে গিয়েছিল দুবরাজপুর বিধানসভা।
ইটিভি ভারত: কাজল শেখ এবার হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। তাঁর হয়ে প্রচারে যাবেন ?
অনুব্রত: কারও সম্পর্কে কিছু বলতে রাজি নই ৷ জীবনে কারও সম্পর্কে কিছু বলি না ৷ 11টি বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে আমি থাকব ৷ হাঁসনের প্রচারেও থাকব ৷
ইটিভি ভারত: কাজল শেখের হয়েও প্রচার করবেন অনুব্রত মণ্ডল ?
অনুব্রত: একশোবার করব ৷ কেন কাজলের প্রচারে দেখা যাবে না ৷ দল যেখানে যেতে বলবে সেখানে যাব। দল সিম্বল দিয়েছে, দল প্রার্থী করেছে ৷ দলের উপরে কেউ নয়।
ইটিভি ভারত: এবার প্রার্থীদের নিয়ে দলের অন্দরেই একটা ক্ষোভ রয়েছে । কী বলবেন ?
অনুব্রত: প্রত্যেক বছরই থাকে ৷ কিছু রানিং ক্যান্ডিডেট-কে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ এটা প্রত্যেক বছরই হয় ৷ আগের বছর মণিরুল ইসলামকে টিকিট দেওয়া হয়নি, শামসুদ্দিনকে টিকিট দেওয়া হয়নি। আমি নাম করে বলে দিচ্ছি ৷ সিদ্দিকুল্লাকে মঙ্গলকোট থেকে টিকিট দেওয়া হয়নি। এরকম হয় দু-একটা।
ইটিভি ভারত: অনুব্রত মণ্ডল একটা বর্ণময় চরিত্র, যদিও বিতর্ক আপনার পিছন ছাড়েনি কখনও ৷ এবার আপনার কী দাওয়াই ?
অনুব্রত: ভোট স্ট্যাটেজির দরকার নেই ৷ এবার বিজেপি'র যে উত্থান, সেটা দেখতে পাচ্ছি না ৷ সিপিএম তলায় চলে গিয়েছে ৷ কংগ্রেসটা এখন প্রার্থীই ঘোষণা করতে পারল না।"
ইটিভি ভারত: 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের থেকে কি এবার লড়াই কঠিন ?
অনুব্রত: এবার নির্বাচনে কোনও লড়াই নেই ৷ এই যে আপনারা দেখছেন ডিজি সরিয়ে দিচ্ছে, এক এক করে পুলিশ অফিসারদের সরিয়ে দিচ্ছে, ভাবছে তৃণমূলের সাধারণ কর্মীরা ভয় পেয়ে যাবে ৷ তৃণমূলের যাঁরা সাধারণ বুথ লেভেলের কর্মী তাঁরা এই পুলিশদেরকে নিয়ে ভোট করেন না ৷ তাঁরা দলের সিম্বল দেখে ভোট করেন। কে গেল, কে থাকল, কিছু যায় আসে না।
ইটিভি ভারত: অনুব্রত মণ্ডল কী বার বার বলেন 'খেলা হবে', তাতে এখনও অনড় ?
অনুব্রত: একশোবার খেলা হবে ৷ আবার বলছি একশোবার খেলা হবে। খুব ফাইন খেলা হবে ৷ শিল্ড নিয়ে ঘর ঢুকব। সুন্দরভাবে খেলা হবে, জিতে ঘর ঢুকব ৷ শিল্ড তৃণমূল কংগ্রেসই জিতবে ৷
ইটিভি ভারত: এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কী উপহার দেবেন ?
অনুব্রত: জেলার11টায় 11টা আসনই উপহার দেব দিদিকে।
ইটিভি ভারত: বিজেপি'র এই উত্থানের পরেও কীভাবে এতটা আত্মবিশ্বাস ?
অনুব্রত: কোথায় বিজেপির উত্থান আমাকে একটু দেখান ৷ কোনও একটা জায়গার নাম বলুন যেখানে বিজেপি'র উত্থান হয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: এসআইআরের কোনও প্রভাব পড়বে না বলছেন ?
অনুব্রত: এসআইআর তৃণমূলের ফেভারে যাবে ৷ কে ছিল এসআইআরের সময় ? মানুষের পাশে কে দাঁড়িয়ে ছিল ? মানুষ যখন বিপদে পড়েছিল এসআইআরে ছোটাছুটি করছিল তখন পাশে কে ছিল ? শুধু তৃণমূল কংগ্রেস ছিল মানুষের পাশে ৷ তৃণমূলের কর্মীরা ছিলেন। ছিল বিজেপি ? সিপিএম ছিল ? কংগ্রেস ছিল ? হ্যাঁ, মিডিয়া অবশ্য ছিল ৷ ওরা টার্গেট করেছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে । কিন্তু, পারল না। কারণ মুসলমান সম্প্রদায় বাংলার হৃদপিণ্ড। তারা এখানকার পূর্বপুরুষ। তারা এখানে অনেকদিন বসবাস করছে। তাই বললেই তো আর বাদ দেওয়া যায় না ৷ একটা ভুল ধারণা ছিল অনেক রোহিঙ্গা ঢুকে গিয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কী বলবেন ? এক এক করে পুলিশ ও প্রশাসনিক আমলা-অফিসার বদল হচ্ছে ৷
অনুব্রত: যেটা হল সেটা জবরদস্তি আর নোংরামি। জোর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল।
ইটিভি ভারত: আপনাদেরই কথা, নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে পূর্ণ সহায়তা করতে, তারপরেও বলছেন ভোটে ভালো ফল হবে ?
অনুব্রত: সাধারণ মানুষ টিভিতে সবই দেখছে ৷ এসআইআর নিয়ে কী চলছে, কমিশনার কী বলছে- সবাই সব জানে ৷ রাত বারোটায় আবার চিফ সেক্রেটারি চেঞ্জ হয় নাকি ? এবার কিন্তু সেটাও হয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: নতুন মুখ প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন ?
অনুব্রত: আমার বক্তব্য হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, কেন্দ্র সরকার টাকা দিচ্ছে না। আবাস যোজনা, 100 দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, তারপরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক প্রকল্প দিয়ে যাচ্ছেন ৷ এর কোনও প্রভাব নেই ? মানুষ কি এতই বোকা যে আবার অন্ধকার নামিয়ে আনবে পশ্চিমবঙ্গে ? 34 বছর অন্ধকার দেখেছে, আবার অন্ধকার নামিয়ে আসবে নাকি ?"
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আগে থেকে তৃণমূল-কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি ছিলেন ডাকাবুকো অনুব্রত মণ্ডল ৷ তাঁর দল ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রকাশ্যে নানা মন্তব্যে সংবাদ শিরোনামে উঠে আসেন কেষ্ট মণ্ডল ৷ কখনও 'পুলিশের উপর বোম মারুন', কখনও 'বিরোধীদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিন', আবার কখনও পুলিশকে ঘড়ি ধরে সময় বেঁধে দিয়ে 'তাণ্ডবলীলা খেলে দেব' বলে হুমকি দিয়েছেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায়।
নির্বাচন এলেই অনুব্রতর দাওয়াই, 'চড়াম-চড়াম ঢাক বাজাবেন', কখনও 'গুড়-বাতাসা, নকুলদানা' দেবেন বিরোধীদের। আবার কখনও 'খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে' বলে সুর চড়িয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয় 'কেষ্ট'। যা নিয়ে যেমন বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তেমনই নির্বাচন কমিশনের নজরেও পরেছেন বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই নেতা ৷ যতবারই বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন এসেছে, ভোটের দিন অনুব্রতকে নজরবন্দি করেছে কমিশন ৷ তারপরেও একদা 'বামদূর্গ' বীরভূমকে জোড়াফুলের গড় বানিয়েছেন কেষ্ট ৷
2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূম জেলায় 11টি আসনের মধ্যে অনুব্রতর নেতৃত্বে 10 আসন জেতে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপরেই শুরু হয়েছিল ভোটপরবর্তী হিংসা ৷ যা নিয়ে তদন্তের আসরে নেমেছিল সিবিআই। যদিও, এখনও সেই মামলার কোন কিনারা হয়নি ৷
কেষ্টর জেল-যাত্রার টাইমলাইন
1) 21 সেপ্টেম্বর, 2020 ৷ ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধ গরুপাচারের অভিযোগে তদন্ত শুরু করল সিবিআই ৷
2) তদন্তে নাম জড়ায় বীরভূমের কেষ্ট মণ্ডলের ৷ 2022 সালের 11 অগস্ট, বোলপুরের নীচুপট্টীর বাড়ি থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার করে সিবিআই।
3) ওই বছরই 17 নভেম্বর আর্থিক তছরুপের মামলায় অনুব্রতকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আসানসোল সংশোধনাগারে স্থান হয়েছিল তাঁর।
4) 2023 সালে ইডি ও সিবিআই আদালতে আবেদন করে অনুব্রতকে দিল্লিতে নিয়ে যান ৷ তিহার জেলে বন্দি ছিলেন তিনি ৷ একই সঙ্গে 2023 সালের 26 এপ্রিল টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে গ্রেফতার করে ইডি। তিনিও তিহারে বন্দি ছিলেন ৷
5) 2024 সালের 30 জুলাই, সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। তার কয়েক দিন মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলের জামিন মঞ্জুর করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।
প্রায় 2 বছর পর বীরভূমে প্রত্যাবর্তন হয় অনুব্রতর। কিন্তু, ফিরে আসার পর আর তাঁকে দলের জেলা সভাপতি পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি ৷ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের সাংগঠনিক হাল ধরতে কোর কমিটি গঠন করে দেন ৷ বর্তমানে অনুব্রত মণ্ডল সেই কোর কমিটির আহ্বায়ক ।
তারপরেও নিজের পরিচয় দিয়ে তৎকালীন বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার অডিও ভাইরাল হয়। যা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের শিরোনামে উঠে আসেন অনুব্রত ৷ তাঁর নামে রুজু হয় মামলা ৷ বোলপুর মহকুমা আদালত থেকে তাঁকে জামিন নিতে হয় ৷
বিতর্ক কখনও অনুব্রত মণ্ডলের পিছন ছাড়েনি। আর এই বিতর্কিত চরিত্রই বীরভূমে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কের চাবিকাঠি ৷ সরগরম ভোট রাজনীতির আসতেই বীরভূমের কেষ্ট আবারও স্বমহিমায়।