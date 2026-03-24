Exclusive: মানিকতলার মানুষ বিকল্পের কথা ভাবছেন না, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী শ্রেয়া

Exclusive: মানিকতলার মানুষ বিকল্পের কথা ভাবছেন না, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী শ্রেয়া
মানিকতলায় তৃণমূলের ভরসা শ্রেয়া পাণ্ডে ৷ প্রথমবার টিকিট পেয়ে কী জানালেন সাধন কন্যা ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী ৷
Published : March 24, 2026 at 5:27 PM IST
বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা আগেই ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । সেই তালিকায় মিলেছে বড় চমক । এবারের বিধানসভায় টিকিট পেয়েছেন বেশ কয়েকজন নতুন মুখ । যার মধ্যে অন্যতম শ্রেয়া পাণ্ডে । মানিকতলা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের মেয়ে শ্রেয়া । বারার মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে মা সুপ্তিকে টিকিট দিয়েছিল ৷ এবার মায়ের আসন থেকে লড়ছেন মেয়ে শ্রেয়া ৷
তাঁর বড় হওয়া রাজনৈতিক আবহে ৷ সেই সাতের দশক থেকে এই সেদিন পর্যন্ত মানিকতলা থেকে শুরু করে গোটা উত্তর কলকাতার বাম বিরোধী রাজনাীতির অন্যতম মুখ ছিলেন সাধন ৷ তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সর্বজনবিদিত ৷ প্রথমে কংগ্রেস পরে তৃণমূলের হয়ে মানিকতলা থেকে 9 বার জেতা সাধনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার শ্রেয়ার সম্পদ ৷ তবে শুধু সম্পদ নয়, চ্যালেঞ্জও ৷
এবারের ভোটে নাম ঘোষণার সঙ্গেই সঙ্গেই প্রচারে নেমে পড়েছেন শ্রেয়া পাণ্ডে ৷ পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে সামনে রেখে এবার সরাসরি নির্বাচনী লড়াইয়ের মাঠে নেমেছেন তিনি ৷
কীভাবে লড়বেন ও মানুষের মনে শ্রেয়া ৷ একটুকরো ভাগ করে নিলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে ৷
প্রশ্ন: মানিকতলায় কি আবারও পাণ্ডেদের পরিবারবাদ ? আপনার প্রার্থী হওয়া কি যোগ্যতার স্বীকৃতি, নাকি উত্তরাধিকার ?
শ্রেয়া: আমার বাবা থাকার সময় তিনি যখন রাজনীতি করতেন তখন আমি করতাম না ৷ তারপর তিনি অসুস্থ হওয়ার পর রাজনীতি শুরু করেছি ৷
প্রশ্ন: বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল পরিবারতন্ত্রে আস্থা রেখেছে । কীভাবে মোকাবিলা করবেন ?
শ্রেয়া: যারা বলছে আমি পরিবারে ভর করছি তারা উত্তর কলকাতায় অন্য কোনও আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি ৷ আমার বিপরীতে বর্ষিয়ান নেতাকে দাঁড় করিয়েছে ৷ আরও দিক ৷ যারা যারা বলছে আমি পরিবারতন্ত্র করছি তারা সবাই আমার বীপরিতে দাঁড়িয়ে যাক ৷ কেউ তো বারণ করেনি ৷ এটা ভোট ৷ মানুষ তো লড়তেই পারে একে অপরের বিরুদ্ধে ৷
আমাদের লোকে ভালোবাসে ৷ এ নিয়ে কী করা যাবে ৷ আমার মা বিধায়ক হয়েছিলেন 62000 ভোটে জিতে ৷ মনাষ যদি এত ভোট দিয়ে জেতায়, পাশে থাকতে চায় এবং ভালোবাসে তাহলে আমাদের কী করার আছে ৷
প্রশ্ন: মানিকতলায় আপনার মায়ের তারবদলে আপনি টিকিট পেলেন ৷ এন্টালিতে স্বর্নকমল সাহার বদলে ছেলে সন্দীপন সাহা ৷ চূচুড়ায় অসিত মজুমদারের বদলে দেবাংশু ভট্টাচার্য ৷ বাগদা বিধানসভায় মধুপর্না ঠাকুর আপনারা সবাই কমবয়সি ৷ এত নতুন মুখ এনে দল কী বার্তা দিতে চাইছে ?
শ্রেয়া: এটাই তো ভালো ৷ আমাদের পার্টি এগিয়ে যাচ্ছে ৷ নতুনদের সুযোগ দিচ্ছে ৷ কিন্তু বিজেপি সেই সুযোগটা কেড়ে নিচ্ছে ৷ ভেবে দেখুন মানিকতলার 1 লক্ষ 60 হাজার বাসিন্দার মধ্যেও একজন দলীয় কর্মীকে বিজেপি প্রার্থী করার জন্য পেল না ৷ এমন একটাও কাউকে পাওয়া গেল না যে শ্রেয়া পাণ্ডের মুখোমুখি হতে পারে ৷ কিন্তু আমাদের দল অনেক আগেই প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে ৷
প্রশ্ন: আপনার মানিকতলায় প্রার্থী হওয়া কি প্রজন্ম পরিবর্তনের বার্তা, নাকি কৌশলগত সিদ্ধান্ত?
শ্রেয়া: কীসের কৌশল ? মানিকতলা তৃণমূলের ঘাঁটি ৷ কর্মীরা এখানে খুবই সক্রিয়ভাবে দলের কাজ করে ৷ বিধানসভা কেন্দ্রের আওতায় থাকা কাউন্সিলাররাও সুন্দরভাবে নিজেদের কাজ করে থাকেন ৷ প্রশাসনের পাশাপাশি সংগঠনের কথাও বলতে হবে আলাদা করে ৷ যুব সভাপতির কথাও বলতেই হবে ৷ মানিকতলাতে সবাই খুব কাজের ৷ সারা বছর পার্টিকে নিয়ে পড়ে থাকেন এমন মানুষের সংখ্যা এখানে অনেক ৷
প্রশ্ন: মানিকতলার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তাপস রায় এখন বিজেপিতে, এবং আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী । তাপস রায় যে অভিযোগ তুলে দল ছেড়েছেন, তা কতটা সত্যি বলে মনে করেন ?
শ্রেয়া: ওঁর সঙ্গে বিজেপির আত্মিক যোগ নেই ৷ উনি আসলে তৃণমূলের নেতা ৷ উনি তৃণমূলে সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন ৷ বিজেপির বাজে সংস্কৃতির সঙ্গে তাপস রায়কে না জড়ানোই ভালো ৷ তাপস রায় আলাদা মানুষ ৷
প্রশ্ন: তাপস রায়ের সঙ্গে সরাসরি লড়াইকে কি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন ?
শ্রেয়া: আমাদের পুরো লড়াইটাই দলের হয়ে ৷ আমি দলের সৈনিক ৷ দলের জন্য লড়তে এসেছি ৷ রাজনৈতি লড়াই ব্যক্তিগত স্তরে লড়ব কেন ? রাজনীতির লড়াই করতে হবে রাজনীতির মতো করেই ৷
প্রশ্ন: প্রথমবার প্রার্থী হিসেবে কোনটা আপনার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ?
শ্রেয়া: আলাদা করে কোনওকিছুকেই আমি চ্য়ালেঞ্জ বলে মনে করছি না ৷
প্রশ্ন: বিধায়ক নির্বাচিত হলে কাজের চাপ বাড়বে ৷ কীভাবে সামলাবেন ?
শ্রেয়া: বিধায়ক হওয়ার পরই কাজ শুরু হবে ৷ চাপ আমার বাড়বে না কারণ আমি মানুষের মধ্যে 6 বছর ধরে কাজ করে চলেছি ৷ বিধায়ক থাকা এবং না থাকার মধ্যে আমি কোনও পার্থক্য দেখি না ৷ নির্বাচিত হলে আরও বেশি ভালো কাজ করা যাবে ৷ এর আগে আমার মা-ও প্রচণ্ড ভালো কাজ করেছেন ৷ মানিকতলার মানুষ অন্য কোনও বিকল্পের কথা ভাবছেন না ৷ আমরা একটা এআই-এর যুগে বাস করছি ৷ আমাদের পরিবার 11 তম নির্বাচন লড়ছে ৷ যদি কাজ না করতাম মানুষ কবেই ছুড়ে ফেলে দিতো ৷ মানুষ ভালোবাসে কারণ কাজটা পায় ৷