মৌসমের সঙ্গেও লড়তে হলে নাম প্রত্যাহার করা উচিত, সোজাসাপটা আবদুর রহিম বকসি

মৌসমের সঙ্গেও লড়তে হলে নাম প্রত্যাহার করা উচিত, সোজাসাপটা আবদুর রহিম বকসি
রাজ্যের ক্ষমতা থেকে তৃণমূলকে সরাতে পারে, এমন কোনও শক্তির জন্ম হয়নি ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পার্থ দাসকে বললেন তৃণমূল প্রার্থী আবদুর রহিম বকসি ৷
Published : April 21, 2026 at 8:43 PM IST
মালদা, 21 এপ্রিল: একসময় আরএসপি দলের নেতা ছিলেন ৷ ওই দলের বিধায়কও হয়েছিলেন ৷ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হলে তৃণমূল শিবিরে যোগ দেন তিনি ৷ ঘাসফুলের প্রতীকেও বিধায়ক হয়েছেন ৷ তিনি আর কেউ নন, বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য খ্যাত মালতিপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা দলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি ৷ দুয়ারে যখন ছাব্বিশের ভোট, রহিম সাহেব মুখোমুখি হলেন ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে ৷ দাবি করলেন, তাঁর নিজের জয় তো বটেই, রাজ্যের ক্ষমতা থেকে তৃণমূলকে সরাতে পারে, এমন কোনও শক্তির জন্ম হয়নি ৷ একইসঙ্গে সম্প্রতি ইসলামপুরের নির্বাচনী সভায় তাঁর নেত্রীর করা মন্তব্যেরও ব্যাখ্যা দিলেন তিনি ৷
যে কোনও জনসভায় একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতির চর্চিত নাম আবদুর রহিম বকসি ৷ কখনও শুভেন্দু অধিকারীকে বেঁধে রাখার নিদান, কখনও বিজেপি সাংসদকে ঝাঁটা মারার নিদান, কখনও বা তাঁর মুখে বিরোধীদের হাত-পা-মাথা ভেঙে দেওয়ার হুমকি ৷ রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ধরনের মন্তব্য করে রাজ্য রাজনীতির আলোচনায় থাকতে চান রহিম সাহেব ৷ ঠিক যে স্টাইলে রাজনীতিতে ভেসে থাকেন বীরভূমের নেতা অনুব্রত মণ্ডল ৷ তবে রাজনৈতিক সংগঠক হিসাবে রহিম সাহেবকে মান্যতা দেয় প্রতিটি রাজনৈতিক দল ৷
একসময় আরএসপি নেতা ছিলেন ৷ মালতিপুর কেন্দ্র থেকে 2011 সালে কোদাল-বেলচা প্রতীকে জিতেছিলেন ৷ ষোলর নির্বাচনে অবশ্য কংগ্রেস প্রার্থী আলবেরুণি জুলকারনাইনের কাছে পরাজিত হন ৷ এরপর 2019 সালে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরেই তৃণমূলে যোগদান করেন ৷ একুশের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে মালতিপুর কেন্দ্রে ঘাসফুলের প্রতীকে বিজয়ী হন ৷ পরবর্তীতে জেলা তৃণমূল সভাপতির চেয়ার থেকে মৌসম নুরকে সরিয়ে তাঁকে বসানো হয় ৷ এবারের নির্বাচনে সেই মৌসমই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ৷
মালতিপুর কেন্দ্রে এবার কার্যত পাঁচমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৷ প্রধান চার দলের সঙ্গে যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, তাঁদেরও একজন প্রার্থী হিসাবেই বেছে নিচ্ছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ায় সব মিলিয়ে এই কেন্দ্রে বাদ গিয়েছে 45 হাজার 667 জন ভোটারের নাম ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী জয় পেয়েছিলেন 91 হাজার 949 ভোটে ৷ কিন্তু চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস লিড পায় 41 হাজার 564 ভোটের ৷ তাই ছাব্বিশের ভোটে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস আর তৃণমূলের লড়াইটা যে হাড্ডাহাড্ডি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ বিশেষ করে এই কেন্দ্রে এবার যখন কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রার্থী করেছে মৌসম নুরকে ৷
পুরনো ভূমিতে তাঁর নতুন যুদ্ধ ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে ? প্রশ্ন শুনেই রহিম সাহেব বলে উঠলেন, "খানিক আগেই আমি দলের কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক করছিলাম ৷ সেখানে এক সাংবাদিক আমাকে বললেন, এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৷ আমার বক্তব্য, মৌসম নুরের সঙ্গে যদি হাড্ডাহাড্ডি লড়তে হয় তবে রহিম বকসির নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত ৷ রহিম বকসি 365 দিন মানুষের পাশে থাকে ৷ যাঁর কথা বলা হচ্ছে তিনিও রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন ৷ সাংসদকালে একদিনও তাঁকে এলাকায় ঘুরতে দেখা যায়নি ৷ তিনি কোন মাপের নেত্রী তা নিয়ে কিছু বলছি না ৷ কিন্তু মানুষের মেলামেশার উপরেই একজন সাংসদের অবস্থান বোঝা যায় ৷ তাঁর সঙ্গে যদি আমাকে লড়তে হয় তবে এতদিন আমি কী করলাম ? মানুষ এবারও ভোটটা আমাকেই দেবে ৷"
মৌসম নুরকে রাজ্যসভার সাংসদ করে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নিজের দলের একজন সাংসদ মালতিপুরে কখনও আসেননি বলে অভিযোগ রহিম সাহেবের ৷ কিন্তু সাংসদকে নিজের এলাকায় নিয়ে আসতে না পারার ব্যর্থতা কি তাঁরও নয় ? প্রশ্ন শুনে খানিকটা থমকালেন পোড় খাওয়া এই রাজনীতিবিদ ৷
তারপর বলে উঠলেন, "এটা বাস্তব কথা ৷ আমরা সত্যিই তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে পারিনি ৷ আসলে ছ’বছরের মেয়াদ শেষে তিনি দল ছেড়ে পালিয়ে গেলেন ৷ আমরা তাঁকে বারবার এলাকায় আসতে বলেছি ৷ বৈঠক-সভা করতে বলেছি ৷ তাঁর সাংসদ কোটার টাকা মানুষের উন্নয়নের কাজে লাগাতে বলেছি ৷ কিন্তু তিনি আমাদের কোনও কথা শোনেননি ৷ তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, মানুষ তাঁকে আর চাইছে না ৷ দলও তাঁকে ছুড়ে ফেলে দেবে ৷ তার আগেই তিনি পালিয়েছেন ৷"
রহিম বকসি সাফ জানালেন, "তৃণমূলের লড়াই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে ৷ এসআইআর মানে বিজেপি ৷ বিজেপি মানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এসআইআর-এর বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়েই যাচ্ছেন ৷ সেই যুদ্ধে তাঁর জয় হয়েছে ৷ ডি ভোটারদের নাম 21 তারিখের মধ্যে সাপ্লিমেন্টরি লিস্টে তোলার নির্দেশ দিয়েছে খোদ সুপ্রিম কোর্ট ৷ তাই আমাদের লড়াই কংগ্রেস বা সিপিআইএম-এর সঙ্গে নয় ৷ আমাদের লড়াই নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর কু-চক্রান্তের বিরুদ্ধে ৷"
রাজ্যের রাজনৈতিক মহল বলছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁরা ডি ভোটার হয়েছেন তাঁদের সিংহভাগই ঘাসফুলের সমর্থক ৷ এনিয়ে রহিম সাহেবের বক্তব্য, "আমরা অত্যন্ত মর্মাহত ৷ ব্যথিত মন নিয়েই মানুষের কাছে যাচ্ছি ৷ যখন কোনও বৃদ্ধা হাত ধরে অনেক প্রশ্ন করেন, মনে ব্যথা লাগে ৷ এ কোন প্রধানমন্ত্রী ? যিনি সংবিধান কিংবা ভারতীয় আইন মানেন না ৷ যিনি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেন ৷ আমাদের দেশে যেন এক আজব রাজার জন্ম হয়েছে ৷ আমরা মানুষকে সান্ত্বনা দিচ্ছি, এখনও দিদি বেঁচে রয়েছেন ৷ কেউ যেন চিন্তা না করেন ৷"
মালতিপুরে আবদুর রহিম বকসির দুটো সত্তা ৷ আরএসপির রহিম এবং তৃণমূলের রহিম ৷ কোন সময় কাজ করার বেশি সুযোগ পেয়েছেন তিনি ? রহিম সাহেব জানালেন, "আরএসপিতে থাকাকালীন আমি দলের ভালো জায়গায় ছিলাম ৷ কিন্তু ওই দলে থেকে মানুষের কাজ করা যাচ্ছিল না ৷ তাই দলটা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম ৷ আসলে বামফ্রন্টে সিপিআইএম মাৎস্যন্যায়ের মতো ছোট দলগুলোকে গিলে খাচ্ছিল ৷ ওরা যেটা ঠিক করে দিত, ছোট দলগুলোকে সেটাই মেনে চলতে হত ৷ সেটা আমার বিবেকে আঘাত করছিল ৷ আমাদের যেন লাগাম দিয়ে টেনে রাখা হয়েছিল ৷ এতে ওই দলে সম্মানটুকুও জুটছিল না ৷ তাই দলটা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে যোগ দিই ৷ যতদিন বেঁচে থাকব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ের নীচেই কাটিয়ে দেব ৷"
ক’দিন আগে ইসলামপুরে নির্বাচনী সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, 'অগর তৃণমূল রাহা তো ফির মিলেঙ্গে' ৷ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে তোলপাড় হয়েছে উত্তরবঙ্গের রাজনীতি ৷ এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে রহিম সাহেবের মন্তব্য, "রাজনৈতিক বক্তব্যের অনেক ব্যাখ্যা থাকে ৷ প্রেক্ষাপট থাকে ৷ বক্তব্য রাখার সময় সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করার সময় থাকে না ৷ মানুষ তা শোনেও না ৷ মিডিয়া নিজেদের টিআরপি বাড়াতে শুধুমাত্র ঝলকটা তুলে ধরে ৷ দিদি যে মন্তব্য করেছেন এবং তার পিছনে যে ব্যাখ্যা রয়েছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ফারাক রয়েছে ৷ দিদির বক্তব্য নিয়ে আমার কিছু বলার নেই ৷ কিন্তু তৃণমূল আছে, থাকবে ৷ পশ্চিমবঙ্গের বুকে এমন কোনও বিকল্প শক্তি জন্ম নেয়নি যারা তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করবে ৷"
রহিম বকসির মতে, যে কোনও নির্বাচন যুদ্ধের ময়দান ৷ আর সেই ময়দানে কোনও শত্রুকে ছোট করে দেখা ঠিক নয় ৷ কোনও বিরোধীকেই দুর্বল ভাবা যায় না ৷ সেটা ভাবলে বড় দলেরও হার হয় ৷ তাই আমরা সবাইকে নজরে রেখেছি ৷ তবে আমাদের সঙ্গে যা জনসমর্থন রয়েছে তাতে মনে হয় না এরা আমাদের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে ৷