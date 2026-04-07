50 শতাংশ ভোট আমিই পাব, বাকিটা ভাগাভাগি করবে বিরোধীরা: কালোবরণ
গ্রাম এলাকা তাঁর চেনা মাটি, শহর রানিগঞ্জ থেকে এই লড়াইয়ে তিনি মানুষের সমর্থন কতটা আশা করছেন ? ইটিভি ভারতের তারক চট্টোপাধ্যায়কে জানালেন রানিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী৷
Published : April 7, 2026 at 7:35 PM IST
রানিগঞ্জ, 7 এপ্রিল: রানিগঞ্জ বিধানসভা বৈচিত্র্যময় । একসময়ের বাম দুর্গ রানিগঞ্জ পরিবর্তনের হাওয়ায় তৃণমূল তাদের দখলে আনতে পেরেছিল 2011 সালে । কিন্তু 2016 সালে রানিগঞ্জের মানুষ পুনরায় বামেদেরই ফিরিয়ে আনে বিধানসভায় । 2021 সালে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হয় রানিগঞ্জে প্রার্থী করে । 'স্বচ্ছ' ভাবমূর্তির তাপস এই আসনটি পুনরায় ফিরিয়ে আনে তৃণমূলের দখলে । এবার তাঁকে আবার পাঠানো হয়েছে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে । আর রানিগঞ্জে এবারের তৃণমূল প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডল ।
কালোবরণ দীর্ঘদিনের রাজনীতিবীদ । রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্ডাল গ্রামীণ এলাকায় তিনি অত্যন্ত পরিচিত মুখ । অন্ডাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও ছিলেন । জীবনে প্রথমবার বিধায়ক হওয়ার দৌড়ে কালোবরণ মণ্ডল । গ্রাম এলাকা তাঁর চেনা মাটি, তবে শহর রানিগঞ্জ থেকে এই লড়াইয়ে তিনি মানুষের সমর্থন কতটা আশা করছেন, তাঁর রণনীতিই বা কী, এসব জানতে তাঁর সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷
প্রশ্ন (ইটিভি ভারত): প্রথমবার আপনি বিধানসভার প্রার্থী হয়েছেন, এই অভিজ্ঞতাটা কেমন ?
উত্তর (কালোবরণ মণ্ডল): এই অভিজ্ঞতাটা ভালোই লাগছে । আমার সবথেকে বেশি ভালো লাগছে তাপসদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাদের বিধায়ক ছিলেন, তাপসদাকে এবার আসানসোল দক্ষিণে দেওয়া হয়েছে আসানসোল দক্ষিণ সিটটাকে উদ্ধার করার জন্য । আর আমাকে দেওয়া হয়েছে সিটটাকে ধরে রাখার জন্য । আমি আশাবাদী । কারণ বিরোধীদের লড়াইয়ে দেখতেই পাচ্ছি না । কে সেকেন্ড হবে, কে থার্ড হবে, সেই লড়াই চলছে ওদের । আমি এক নম্বরেই যাব, তাই কোনও চিন্তাই আমি করছি না । মানুষ আমাকে আশীর্বাদ করছেন, মানুষের সমর্থন পাচ্ছি, প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, সমর্থন পাচ্ছি । তাতে মানুষের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা সবসময় থাকবে ।
প্রশ্ন: আপনার রাজনৈতিক জীবন নিয়ে একটু বলুন ।
উত্তর: আমি রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছি বহুবছর হল । 1998 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস করছি । তার আগে 1993 থেকে 98 সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত মেম্বার ছিলাম । 98-এ উখরা বিধানসভা ছিল যখন, তখন আমাকে চেয়ারম্যান করা হয় । তারপর 99-এ বিধানসভার চেয়ারম্যান পদ উঠে যায়, ব্লক প্রেসিডেন্ট - দুটো ব্লকের দুটো প্রেসিডেন্ট করা হয় । আমি ব্লক প্রেসিডেন্ট হই । তারপর বিভিন্নভাবে আমি লড়াই করে আসছি । 2013-তে আমাকে দল আবার ব্লক সভাপতি করে । মাঝে 2003-এ আমি দাদা মলয় ঘটককে বলি যে, 'দাদা আমাকে কয়েক বছর পার্টির বাইরে থেকে কাজ করতে দিন । পরে, আমি পার্টির ভোটের টাইমে কাজ করব, সব টাইমে হোল টাইমার হিসেবে আমি টাইম দিতে পারব না ৷'
এটা আমি স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে আমার একটু পারিবারিক অসুবিধা আছে, মেয়ের বিয়ে আছে, বাড়ির নির্মাণ শেষ করার আছে । আবার দলের কাজ করব । কিন্তু সে সুযোগ আমাকে দেননি ওঁরা । ভোটের কাজে ঠিক নামিয়ে নিয়েছেন । ভোটের সময়ে আমি কাজ করেছি । 2009 থেকে আবার শুরু করি । মাঝে চার-পাঁচ বছর একটু সাইড লাইনে ছিলাম । তারপর আমাকে 2013-তে আমাকে মলয় ঘটক বলেন যে 'তুমি জেলা পরিষদের ক্যান্ডিডেট হও'। আমি বললাম 'আমার সিটটা দাদা রিজার্ভেশন হয়ে গেছে ওবিসি ।' রূপেশ যাদবকে ক্যান্ডিডেট করা হয়, সেখানে নির্বাচিত হয়ে রূপেশ যাদব কর্মাধ্যক্ষ হন এবং অনেক কাজ করেন । তারপর আমাকে বলা হয় 'আপনি পঞ্চায়েত সমিতিতে দাঁড়ান'। পঞ্চায়েত সমিতিতে দাঁড়াই, আমাকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি করা হয় । আমি পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঁচ বছর মানুষের সেবা করে গেছি, মানুষের সহযোগিতা করেছি । কোনও মানুষকে যাতে আমার ব্লক থেকে ঘুরে না যেতে হয়, সেই চেষ্টা পুরোদমে করে এসেছি । আমার মনে হয়, 99 শতাংশ ওই কাজে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি ।
প্রশ্ন: রানিগঞ্জ বিধানসভায় পরিবর্তনের পরেও সিপিএম এই আসনটিতে আবার ফিরে এসেছিল, বাম দুর্গ বলা হতো এক সময়ে রানিগঞ্জকে । 2016-তে আবার সিপিএম ফিরে এসেছিল । এবার কতটা ফ্যাক্টর বামেরা ?
উত্তর: দেখুন, সিপিএমের যা পশ্চিম বাংলায় এখন অবস্থা, এরা তো অলরেডি ভোট শিফট করে দিয়েছে বিজেপিতে । আপনারা সকলেই জানেন বিজেপির ভোট কত শতাংশ ছিল । বিজেপিকে ভোট শিফট করে দিয়ে আজকে ওরা নিজেদের হাত কামড়াচ্ছে । এরা প্রথম বলেছিল 'প্রথমে রাম, তারপরে বাম'। ওরা ভেবেছিল যে রামকে নিয়ে পরে বামকে ফিরিয়ে আনবে । তৃণমূল কংগ্রেসকে এরা শত্রু ভাবে । কিন্তু আপনারা দেখলেন বিগত নির্বাচনগুলোতে ত্রিপুরায় হয়েছে, সব জায়গায় হয়েছে - ওরা রামকে আনতে গিয়ে বামকে কিন্তু আর ফিরিয়ে আনতে পারছে না, ওরা আরও ধরাশায়ী হয়ে গেছে ।
সিপিএমের মতন রেজিমেন্টেড দলের আজ অবস্থা চিন্তা করুন, তারা একটা বিধানসভা জিততে পারে না । আজকে তাদের নেতারা, নেতা-কর্মীরা টোটাল বিজেপিতে ম্যাক্সিমাম শিফট হয়ে গেছে । এখন আস্তে আস্তে ওরা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে কিন্তু একবার দল যদি ভোট শিফট হয়ে যায়, সেই দলকে ঘুরিয়ে আনতে অনেক টাইম লাগবে । তারপরে আপনারা জানেন, 34 বছরে এই সরকার কারও মানুষের জন্য কিছু কাজ করেনি । এরা খালি প্রশাসনকে ব্যবহার করে মানুষের ওপরে বুলডোজার চালিয়ে পরে এরা প্রশাসন চালিয়ে গেছে এবং 34 বছর ক্ষমতায় ছিল । সিঙ্গুর আন্দোলন, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মধ্যে আমাদের নেত্রী যেভাবে মানুষকে পরিষেবা দিয়েছিলেন, তার মাধ্যমে দিদির প্রতি যে মানুষের একটা বিশ্বাস জন্মেছিল, সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন হল 2011 সালে, দিদি ক্ষমতায় এসেছিলেন ।
প্রশ্ন: আচ্ছা, আপনি বিজেপিকে ঠিক কীভাবে দেখছেন ?
উত্তর: প্রতিপক্ষ বিজেপির যা ছিল ভোট, এবার দেখবেন তা তলানিতে চলে যাবে । আমি একটা কথা আপনাদের সামনে বলে যেতে চাই, 50% ভোট এইবার আমরা নেব । বাকি যে 50 শতাংশ থাকবে, সেটা বিরোধী দুই দলে ভাগ হবে ।
প্রশ্ন: কেন মনে করছেন এটা ?
উত্তর: বিজেপি আজ 12 বছর ধরে আমাদের দেশে ক্ষমতায় আছে । রাজ্যের কথা বাদ দিন । আগেরবার বলেছিল 'আব কী বার 200 পার', তারা 77টা পেয়েছিল । এইবার দেখবেন, আমার তো মনে হয় 27টার বেশি আর উঠবে না । আমি এটুকু জোর গলায় বলছি ।
প্রশ্ন: রানিগঞ্জ প্রাচীন একটা শহর, তার গরিমা প্রচুর । রানিগঞ্জ স্টেশন প্রথম হয়েছিল । রেল মানচিত্রে আসানসোলের থেকেও আগে পুরনো । তার একটা আলাদা গরিমা ছিল । রানিগঞ্জই প্রথম মহকুমা, মিউনিসিপ্যালিটি কত পুরনো । সেই শহরের গরিমা চলে গেছে বলে এখানকার নাগরিক সমাজ দাবি করছে এবং তারা চাইছে রানিগঞ্জকে আবার পুরনো মহকুমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হোক । কী বলবেন এ বিষয়ে ?
উত্তর: আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব । খালি মহকুমায় নয়, রানিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিকে কর্পোরেশনে যোগ করা হয়েছে - আমরা চাইব রানিগঞ্জের মানুষ রানিগঞ্জেই পরিষেবা বসে পাক । তাঁদেরকে আসানসোল কর্পোরেশনে গিয়ে পরিষেবা নিতে হবে, তার কোনও মানে নেই । সেটা আমরা দিদির (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে দাবি রাখব, অবশ্যই দিদি আমাদের মান্যতা দেবেন ।
প্রশ্ন: তার মানে আলাদা পুরসভা চাইছেন আপনি ?
উত্তর: আলাদা পুরসভা না-হলেও এখানে সেটআপ ওইভাবে করা হবে যাতে সব সার্টিফিকেট এখান থেকেই তারা দিতে পারবে । আমাদের বোরো চেয়ারম্যানের থেকে...৷
প্রশ্ন: বোরো চেয়ারম্যান তো এখনও আছে ।
উত্তর: বোরো চেয়ারম্যান আছেন । উনি সার্টিফিকেট রেডি করে আনবেন, আমাদের এখানে জমা পড়বে, সেখান থেকে সার্টিফিকেট অনলাইনে বের করে দেওয়া যায় । সেই সিস্টেম তৈরি হবে । অনলাইনে সার্টিফিকেট ইস্যু হবে । মানুষকে যাতে আসানসোল না যেতে হয় সেই চেষ্টা করে যাব । আমরা সব দিকটাই দিদির সঙ্গে আলোচনা করব ।
প্রশ্ন: রানিগঞ্জের আরেক সমস্যা যানজট...৷ কী বলবেন ?
উত্তর: যানজটের সমস্যাটা কেন্দ্রের কারণে । কেন্দ্র আমাদের রাজ্য থেকে প্রত্যেক বছর দেড় থেকে দুই লক্ষ কোটি টাকা তুলে নিয়ে যায় । সেই টাকাতে আজকে ওরা যে জাতীয় সড়কগুলো তৈরি করছে, তাতে আপনারা দেখছেন টোল লাগানো হয়েছে । টোল লাগিয়ে ব্যাপক টাকা রোজগার করছে । আর যারা কন্ট্রাক্টর আছে তাদেরকে টোলগুলোর দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে ।
প্রশ্ন: রানিগঞ্জের ক্ষেত্রে যানজট সমস্যার কথা বলছিলাম...
উত্তর: যানজট সমস্যা আছে । বাইপাস হচ্ছে । বড় গাড়ি যখন ওই দিক দিয়ে ঢুকবে, তারপর আমরা চেম্বার অফ কমার্স এবং বিজনেসম্যানদের সঙ্গে বসে আমরা সমস্যাগুলো দূর করার এই জন্য চেষ্টা করব । যদি আমরা দিনের সময় গাড়ির মাল নামানো-চাপানো যদি কম করতে পারি, অফ টাইমে যদি দুপুরে বা রাতের দিকে যদি গাড়ির মাল নামানো-চাপানো হয়, তাহলে অনেকটাই যানজট কেটে যাবে । আর আমরা সাইড লেনগুলোকে আরও বাড়াবার চেষ্টা করব ।
প্রশ্ন: শেষ প্রশ্ন, ধস ও পুনর্বাসন । মানুষ সেটা পায়নি এবং রানিগঞ্জ মাস্টারপ্ল্যান কার্যত ব্যর্থ । কী বলবেন...
উত্তর: দেখুন, রানিগঞ্জের যা ভৌগোলিক আচরণ, যেভাবে এখানে বড় বড় বাড়ি - ধস পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বারবার বক্তব্য এক দেয়, কাজ এক করে । যে টাকা পাঠিয়েছিল সেটা মানে পাঁচ পয়সাও নয় । রানিগঞ্জকে যদি ধসপ্রবণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে, এই মানুষদের যদি সরাতে হয়, তাদের প্রথমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে । সেই জায়গায় শিফট করার জন্য যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লাগবে রানিগঞ্জের মানুষ যেভাবে বসবাস করছে, যেভাবে বাড়ি করে আছে - তাতে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে না কোনওদিন । কেন্দ্রীয় সরকার যখন কয়লা তুলছে তার রয়্যালটির টাকা নিচ্ছে, তো কেন্দ্রীয় সরকারকে এই কাজটা করতে হবে । না-হলে বিকল্প রাস্তা হল, আজকাল আধুনিক যুগ - আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে, যদি নীচে বালি ফিলিং করা হয়, মেশিনের সাহায্যে বালি ভরাট করা হয়, তাহলে মনে হয় পুনর্বাসনের দরকার হবে না । মানুষ যেভাবে বসবাস করছে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে ।