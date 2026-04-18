দিদির দেড় হাজারে মাছ-মাংস জোটে না ! পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি থেকে ভোট লুট নিয়ে অকপট তাপস

দিদির দেড় হাজারে মাছ-মাংস জোটে না ! পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি থেকে ভোট লুট নিয়ে অকপট তাপস
নির্বাচনী ব্যস্ততার মাঝে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় ।
Published : April 18, 2026 at 7:31 PM IST
কলকাতা, 18 এপ্রিল: তিনি তাপস রায় ৷ তিনি বঙ্গ রাজনীতির সেই ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়ের গর্বিত সদস্য যাঁদের বক্তৃতা পক্ষ-বিপক্ষ সকলেই শুনতে ভালোবাসেন ৷ আচরণ থেকে জীবনযাপন-সব কিছুতেই তিনি সিরাজের স্ত্রীর মতো-সন্দেহের উর্ধে ৷ তাঁর বাড়িতে ইডি হানা দিলে শাসক-বিরোধী সকলেই সন্দেহের চোখে দেখে কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকাকে ৷ আবার 51 বছরের রাজনৈতিক বিশ্বাস পরিত্যাগ করে অন্য শিবিরে যোগ দিলে তাঁকে নিয়ে সমালোচনাও হয় বিস্তর ৷
বিজেপির সদস্য হয়ে তিনি এক নিশ্বাসে কংগ্রেস ও তৃণমূলে কাটিয়ে আসা পাঁচ দশকের রাজনৈতিক জীবনের কথা বলে যান ৷ মানিকতলা কেন্দ্রের পদ্মপার্থী ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ধরা দিলেন খানিক অচেনা অবতারে ৷ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সতীর্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন আগাগোড়া ৷ যা তার স্বভাবের সঙ্গে বেমানান ৷
তৃণমূলের অন্দরের খবর নাকি তিনি এখনও পান ৷ দল বিশেষ করে দলনেত্রীর বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ নিয়ে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে যোগ দেন বিজেপিতে ৷ প্রার্থীও হন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৷ পরাজয়ের ব্যবধান ছিল 80 হাজারের মতো ৷ লোকসভা আসনের বিচারে কম নয় অবশ্যই ৷ তবে অতীতে কয়েকটি ভোটে আরও বড় ব্যবধানে জিতেছেন সুদীপ ৷ এখানেই তাপসের দাবি, মমতা নাকি ঘরোয়া বৈঠকে বলেছেন, উত্তর কলকাতায় তৃণমূলের পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং তাঁকে আসরে অবতীর্ন হতে হয়েছিল ৷ এটাই তাপসের ক্যারিশমা !
এই নিয়ে 14 বার ভোটের ময়দানে ৷ উল্টো দিকে তৃণমূলের শ্রেয়া পাণ্ডে এই প্রথম প্রার্থী ৷ শ্রেয়ার বাবা সাধন ছিলেন তাপসের দীর্ঘকালের সতীর্থ ৷ প্রচারে বেরিয়ে সাধন-জায়া সুপ্তির সঙ্গে তাঁর কচুরি-সৌজন্যও দেখেছেন অনেকে ৷ তবে রাজনীতিতে কেউ কারও বন্ধু নয় ৷ আর তাই শ্রেয়াকে নিশানা করতেও ছাড়লেন না তাপস ৷ সাধনের মৃত্যুর পর হওয়া উপনির্বাচনে সুপ্তি 63 হাজার ভোটে জিতলেন কোন যাদুতে সেটাও ভাবায় তাপসকে ৷ বিজেপির সংকল্প পত্র তৈরিতে বড় ভূমিকা নেওয়া বঙ্গ রাজনীতির এই প্রবীণ নেতা নিজের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ৷ আত্মবিশ্বাসী মমতা বন্দ্যেপাধ্যায়ের ভবানীপুরে আর তৃণমূলের গোটা বাংলায় পরাজয় নিয়ে ৷
ইটিভি ভারত: এই গরমের মধ্যেই ভোটের প্রচার চলছে ৷ সারাদিন ব্যস্ত ৷ ভোটার উত্তাপ কেমন ? সবমিলিয়ে কেমন আছেন ?
তাপস রায়: খুব ভালো আছি। নির্বাচনী ব্যস্ততায় আমি অভ্যস্ত। এর আগে অনেক নির্বাচনই লড়েছি - লোকসভা, বিধানসভা ও পুরসভা মিলিয়ে 13 বার। তাই এসব নিয়ে আমার চিন্তা নেই। এবার আমার চতুর্দশ নির্বাচন। তবে তৃণমূলের কর্মীদের যে গুন্ডামি বা অসভ্যতা চলছে সেটা আগে বাংলায় ছিল না। এই উৎপাত নতুন। তৃণমূল মনে করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ওরা একাই থাকবে। আর কোনও রাজনৈতিক দল থাকবে না। আর কোনও প্রার্থী থাকবেন না। নিয়ম করে প্রচারে বাধা দিচ্ছে ৷ অশান্তি-থ্রেট লেগেই রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে আর কিছু না হোক প্রার্থীরা থ্রেট ও মিথ্যাচার করা শিখেছেন। যদিও মমতা অনেক বেশি বয়সে এসে মিথ্যাচার আর থ্রেট কালচার শুরু করেছিলেন। তবে এঁরা একদম প্রথম থেকেই এসব করছেন । মন্দিরে যেতে বাধা দিচ্ছে। প্রচারে বাধা দিচ্ছে। রোজ রাতে নিয়ম করে আমার ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ব্যানার ছিঁড়ে দিচ্ছে।
ইটিভি ভারত: সবে পয়েলা বৈশাখ গেল। আপনার প্রতিপক্ষ মাছ নিয়ে প্রচার সারলেন। কী বলবেন ? এরকম কিছু করবেন ভাবছেন ?
তাপস রায়: আমি অভিনয় করা বা গিমিক দেওয়ায় খুব একটা বিশ্বাসী নই ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি অভিনয় করতেন তাহলে তাঁর জন্য দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার রাখা থাকত। অস্কারও পেতে পারতেন ৷ আর সে জন্যই বোধহয় মমতা নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা দিয়ে বিধানসভা-লোকসভা-রাজ্যসভা ভরিয়ে দিচ্ছেন । কিন্তু বিধানসভা-লোকসভা-রাজ্যসভা ফ্যাশন প্যারেডের জায়গা নয় ৷ বিউটি পার্লার নয়। ওরা মাছ দেখাচ্ছে বুঝলাম । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাছ দেখাতে হচ্ছে কেন ? ওরা এমন ভাব করছে যেন দেশের 20টা রাজ্য যেখানে বিজেপির ক্ষমতায় আছে সেখানকার মানুষ মাছ খায় না ? আমরা যখন বাইরে যাই তখন যেন মাছ-ভাত খাই না !
ইটিভি ভারত: তৃণমূল বলে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবে । এই প্রচার সামলাবেন কীভাবে ?
তাপস রায়: এটা একটা মিথ্যা ন্যারেটিভ। বিজেপির আমলে কোথাও মাছ খাওয়া বন্ধ হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন তিনি হারছেন ৷ তাই যা খুশি বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এবার সেটা আর পারবেন না। মানুষ আগে তাঁর উপর ভরসা ও বিশ্বাস করতেন ৷ এখন করেন না। অবস্থা এমন যে অন্য রাজ্য থেকে না এলে বাংলার মানুষ ডিম খেতে পাবেন না। মাছ-ও সাত-আটটা রাজ্য থেকে আসে । তাই বাংলার মানুষ মাছ খেতে পান। আমার প্রশ্ন, গত 15 বছরে ডিম উৎপাদনে বাংলা কেন স্বনির্ভর হল না ? কেন আমরা মাছ চাষে স্বনির্ভর হতে পারলাম না ? বাংলায় রোজগার নেই। পকেটে টাকা নেই। দিদির দেওয়া দেড় হাজার টাকায় কি মাছ-মাংস-ডিম হয় ? হয় না।
ইটিভি ভারত: বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার জন্য একটা শক্তপোক্ত রাজকোষের প্রয়োজন। রাজ্যের ঋণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে 8 লক্ষ কোটি টাকায়। উন্নয়নের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হবে কীভাবে ?
তাপস রায়: 2011 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর যা ঋণের হিসেব ছিল সেটা এখন বেড়ে 8 লক্ষ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করলে এই বিষয়টি নিশ্চই মাথায় রাখতে হবে। আমরা স্পেশাল প্যাকেজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বলব। তৃণমূল ঋণের কথা কখনও বলে না। তবে এক সরকার যেসব জনমুখী প্রকল্প শুরু করে যেমন মাসে এই দেড় হাজার টাকার দেওয়া বা বেকার ভাতা দেওয়া- এসব চলতেই থাকে । সরকার বদল হলেও এগুলো সাধারণত বন্ধ হয় না । বন্ধ করা যায়ও না। আমরা বেকারদের ততদিন পর্যন্ত তিন হাজার টাকা করে দেবে যতদিন না তাঁদের জন্য কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিতে পারছি। আর মহিলাদেরও তিন হাজার টাকা করে দেবে আমাদের সরকার ।
ইটিভি ভারত: তৃণমূল বলে তারা বাংলার দল, বাঙালির দল । বিজেপি কবে বাংলার পার্টি হয়ে উঠবে?
তাপস রায়: এটা যে একেবারেই ভুল কথা সেটা আগামী 23 এবং 29 এপ্রিল প্রমাণিত হবে। বিজেপি একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা ভারতমাতার পায়ে ফুল দিয়ে এক বঙ্গসন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পায়ে ফুল দেয় । তারপর দিন দয়াল উপাধ্যায়ের পায়ে ফুল দেয়। এটা এমন একটা দল যেখানে বুথ স্তরের মিটিং হোক বা জাতীয় স্তরের আলোচনা-সভা শুরু হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দেমাতরম গান গেয়ে । সভা শেষ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনগণমন দিয়ে । একমাত্র এই দলটাই তিনজন বাঙালিকে বুকে আঁকড়ে রেখেছে। তৃণমূল আসল বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে। ভয় পেয়ে যা ইচ্ছা বলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ থেকে তিনটি স্লোগান নিয়ে এসে নিজের স্লোগান বলে চালাচ্ছেন। তিনি মহাকবি । তিনি নিজেই তো তিনটে স্লোগান লিখে ফেলতে পারতেন !
ইটিভি ভারত: 2024 এর থেকে 2026-এর নির্বাচনটা ঠিক কতটা অন্যরকম বা কঠিন?
তাপস রায়: লোকসভা নির্বাচনে মৃত এবং ভুয়ো ভোটার দিয়ে ভোট করানো হয়েছে। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনে উত্তর কলকাতা থেকে 4 লক্ষ 47 হাজার নাম বাদ গিয়েছে । এবার অন্য ভোট । 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনের পর 9 জুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলীয় বৈঠকে শিকার করে নিয়েছিলেন, তিনি মাঠে না নামলে এই আসনটা হাত ছাড়া হয়ে যেত। তিনি নিজে সারাদিন এই আসন মনিটরিং করেছিলেন। মানে তিনি সারাদিন ধরে পুলিশ কমিশনার থেকে ওসি-ডিসিদের অনবরত ফোন করে গিয়েছেন। ইমামদের ফোন করে গিয়েছেন। পুলিশ আর তৃণমূলের গুন্ডা মিলে ভোট লুঠ করেছিল। এবার আর সেসব করা যাবে না ।