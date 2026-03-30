সরকার গড়ার আত্মবিশ্বাস থাকলে এসআইআরের নোংরা খেল খেলত না বিজেপি, দাবি শশীর

পাঁজা পদবির ধার, উন্নয়নের পাঁচালির সঙ্গেই রয়েছে বিজেপির 'ভার' ৷ শ্য়ামপুকুর বিধানসভার পরিস্থিতি থেকে আরজি কর নিয়ে ইটিভি ভারতের মনোজিৎ দাসের মুখোমুখি শশী পাঁজা ৷

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি শশী পাঁজা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 30, 2026 at 7:34 PM IST

কলকাতা, 30 মার্চ: স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব যাঁরা করেছেন তাঁদের অন্যতম অজিত পাঁজা ৷ একাধিকবার কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় গুরু দায়িত্ব পালন, পরে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে তৃণমূল গঠনে মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের পাশে থাকা- ব্যক্তি অজিত পাঁজার মতোই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ছিল নানা রংয়ের ছটা ৷ তাঁর উত্তারাধিকার বহন করছেন পুত্রবধূ শশী পাঁজা ৷

তিনবারের বিধায়ক, একাধিক দফতরের মন্ত্রী এবার চতুর্থবার অগ্নিপরীক্ষায় মুখোমুখি ৷ মাত্র দিনকয়েক আগে প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সভার আগে 'হামলা' হয়েছে খোদ মন্ত্রীর বাড়িতে ৷ তিনি সেদিনও বলেছিলেন আক্রমণের জবাব দেবেন মানুষ ৷ ইটিভি ভারতেকে সাক্ষাৎকার দিতে বসেও একইরকম প্রত্যয়ী শশী ৷ পাঁজা পদবী তাঁর পাথেয় ৷ 'গাণ্ডিব' 15 বছরের উন্নয়ন ৷

প্রচারে ঝড় তুলেছেন শশী (ইটিভি ভারত)
ইটিভি ভারত: গত ভোটে দ্বিতীয় স্থানে চলে আসে বিজেপি। লোকসভায় ফলাফলে ভোটের অঙ্ক উলটে গেল। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আপনার এবারের লড়াই কতটা কঠিন ?

শশী পাঁজা : এটা ঠিক যে একটা ট্রেন্ড তৈরি হয়েছিল বিজেপি'র পক্ষে। 2014 সালে লোকসভায় ওরা জিতেছিল। তবে 2016 বিধানসভায় আবারও আমরা সুন্দরভাবে জিতলাম। সেই রেকর্ডে ভেঙে 2021 সালেও আমরা ভালোভাবেই জিতলাম। তবে 2019 সালের লোকসভা বাংলায় সার্বিকভাবে বিজেপি বেশ কয়েকটি আসন পেয়েছিল। তার একটা প্রভাব আছে ৷ 2024 সালের লোকসভা ভোটে এই বিধানসভার নিরিখে আমরা পিছিয়ে ছিলাম ৷ লোকসভায় কলকাতা উত্তরের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন সদ্য আমাদের দল ছাড়া তাপস রায়। তাঁর একটা পরিচিতি আছে। সেটার প্রভাব পড়েছিল।

ইটিভি ভারত: এই সমস্ত তথ্য হাতে রেখে আপনি আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছেন ?

শশী পাঁজা : আমি ভয় পাচ্ছি বা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছি, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। 2026 সালে শ্যামপুকুরের মানুষ আমার পাশে থাকবেন। বিজেপি যদি বাংলায় সরকার উল্টে দেওয়ার ব্যাপারে এত আত্মবিশ্বাস ছিল, তাহলে এসআইআরের নোংরা খেলাটা খেলত না। এসআইআরের মাধ্যমে ওরা ভোটার লিস্টের বিষয়েও হস্তক্ষেপ করছে ৷ সাপ্লিমেন্টারি লিস্টেও প্রচুর মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। তাঁরা বিচারাধীন ছিলেন। একটা কথা বলুন তো, বিচারাধীন কারা ? যাঁদের নামে সামান্য এদিক-ওদিক কিছু ভুল আছে তাঁরাই বিচারাধীন। এটা এতটাই সহজ বিষয় যে আপনি-আমি দেখলেই বলতে পারব যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বৈধ ভোটার। সেটা হল না ৷ আসলে বিজেপি নিজেই আত্মবিশ্বাসী নয়, বাংলায় ক্ষমতায় আশা নিয়ে ৷ তার জন্যই এই এসআইআর করে নিজের মতো ভোটার লিস্ট সাজানোর চেষ্টা।

দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রচারে ব্যস্ত নেত্রী (ইটিভি ভারত)


ইটিভি ভারত: শ্যামপুকুর কেন্দ্রে একবার নয়, একাধিকবার জিতে এসেছেন। মানুষ আপনাকে সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু উন্নয়নের কাজ কতটা হয়েছে ?

শশী পাঁজা: আমি বিধায়ক হিসেবে নিজের এলাকাতেই থাকি। এটা একটা বড় উপলব্ধি। আমি প্রতিনিয়ত মানুষের কাছে থাকার সুযোগ পাই ৷ তাঁরাও তাঁদের বিধায়ককে কাছে পান। কোনও নির্দিষ্ট দিন নয়, এমনিতেই এলাকায় যাওয়া আসা লেগে থাকে। প্রতিটা বিধায়কের একটা এলাকা উন্নয়ন তহবিল থাকে। 5 বছরে পুরোপুরি সেই টাকা আমি খরচ করেছি । রাস্তা-জল-পার্ক-স্কুল-আইসিডিএস সেন্টার-পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট কিংবা মহিলাদের স্নানঘর, গঙ্গার ধারে বসার জায়গাও তৈরি করেছি। বিভিন্ন উদ্যান আছে সেগুলো সংস্কারও করেছি। কোনও জটিলতার জন্য হয়তো বেশ কিছু বড় কাজ থমকে আছে ৷ তবে সেটা সাময়িক। আমার পরিকল্পনা আছে যদি আরও বিভিন্ন এলাকা সিসিটিভি লাগানো যেতে পারে। কমিউনিটি হল তৈরির ইচ্ছে আছে কিন্তু ওয়ার্ডগুলির সব জায়গায় পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায় না। তহবিলের কোনও টাকা পড়ে নেই ৷

প্রচারে বিধানসভা এলাকার নানা প্রান্তে ঘুরছেন শশী (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: রাজ্যজুড়ে বিরোধীরা আপনাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিকে একটা বড় ইস্যু করেছেন। বিশেষ করে চাকরি বিক্রি নিয়ে চর্চার অন্ত নেই ৷

শশী পাঁজা: কোনও বিষয় বিচারাধীন থাকলে তা নিয়ে আমাদের পক্ষে মন্তব্য করা মুশকিল। তবে দুর্নীতির ব্যাপারে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন কিছু উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে সমস্যা সমাধান হয়। সরকারের লক্ষ্য কেউ যাতে বঞ্চিত না-হয়। প্রশ্ন যে কেউ তুলতেই পারেন কিন্তু যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, বিশেষ করে কেন্দ্র যে শাসক দল আছে তাদের দলের হাতে থাকা রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয় উঠে আসে ৷

আমি নির্দিষ্ট করে কারও বিরুদ্ধে বলছি না ৷ তবে সেই ক্ষেত্রেও অস্বচ্ছ বিষয়টি রয়েছে ৷ ভারতের দুর্নীতির কথা নিয়ে দেশ-বিদেশেও লেখালেখি হয় ৷ 100 দিনের কাজের প্রকল্পের আমাদের রাজ্যকে বঞ্চিত করল ৷ দু-একটা জায়গায় অনিয়ম হয়েছে বলে পুরো রাজ্যের টাকা বন্ধ করে দিল ৷ এর থেকে বেশি অনিয়ম থাকলেও উত্তরপ্রদেশ-সহ বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্য হলেও সেখানে টাকা আটকায় না।

150'র বেশি কেন্দ্রীয় দল বাংলায় এসেছে ৷ নির্দিষ্ট যে ব্লক গুলিতে অনিয়ম হয়েছে সেখানে টাকা আটকাতে পারতেন ৷ কিন্তু তা না-করে পুরো রাজ্যের টাকাটা আটকে দিলেন। রেলের বেসরকারীকরণ করছেন। অনিয়মের আরও নানা বিষয় চলে আসে। বিমা ক্ষেত্রেটা পুরোপুরি প্রাইভেট করে দিল। ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কতটা হয়েছে ? কিছুই না। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে খরচ হয়েছে 762 কোটি টাকা ৷ কিন্তু কাজের কাজ হয়নি ৷

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি শশী পাঁজা (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: নারী ও শিশু কল্যাণের দায়িত্ব আপনার হাতে। আরজি করের ঘটনা আমরা ভুলতে পারি না। এটা কতটা অস্বস্তির বিষয় আপনাদের কাছে ?

শশী পাঁজা: ওরা নারী সুরক্ষা নিয়ে কথা বলে কিন্তু নারীকেই অসম্মান করে। নারীর প্রতি অবমাননা ওদের রাজনৈতিক দর্শন। নারীদের সমাজে বা জীবনে উচ্চ স্থান দেওয়া ওদের ডিএনএ'র মধ্যে নেই। আদর্শের মধ্যে নেই। বিজেপি সব জায়গায় দুর্নীতি খুঁজে পায় শুধু নিজেদের হাতে থাকা রাজ্যগুলো বাদ দিয়ে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অন্য সব রাজ্যেই যাবে কিন্তু বিজেপি শাসিত রাজ্যের ভিতরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই ওদের ৷

মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি নির্যাতিতার বাবা ও মায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ এর পাশাপাশি সমস্যার সমাধান করা ছাডা়ও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার সমাধান করা চেষ্টা করেছেন ৷ সবারই একটা আবেগ কাজ করেছিল ৷ অনেকেই আন্দোলন করেছেন। তারপর আমরা দেখতে পেলাম আন্দোলনের মুখ ঘুরে গেল ৷ রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নিল। রাজনৈতিক দলগুলি অংশ নিল। ক্রাউড ফান্ডিংয়ে কোটি কোটি টাকা উঠল। আন্দোলনের সামনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হল। অনেক কিছু আমরা দেখলাম। দিল্লির যাত্রাপালাও দেখলাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে নির্যাতিতার পরিবারের দেখা হল কি হল না, দেখলাম সেটাও। সিবিআই অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করার বিষয়টাও দেখলাম।

প্রচারে জনসংযোগ শশীর (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: নির্যাতিতার মাও এখন রাজনীতির মঞ্চে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ কী বলবেন ?

শশী পাঁজা: যে দলের প্রার্থী অভয়ার মা হয়েছেন সেই বিজেপি পরিচালিত রাজ্যগুলির নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত এনসিআরবি'র ডেটা দেখলে অবাক হবেন ৷ তথ্য ঘাঁটলে মনে হয় যেন ওই রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রশ্ন প্রতিযোগিতায় নেমেছে ৷ কে প্রথম হবে সেটার লড়াই ৷ বিলকিস বানোর ধর্ষণকারীদের ধার্মিক দাবি করে বিজেপি শাসিত রাজ্য তাদের মুক্তি দিয়েছিল ৷ মালা পরিয়ে বীরের সম্মান দিয়েছিল ৷ পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আবার তাদের জেলে হয়েছে ৷ অলিম্পিকে মহিলা কুস্তিগীররা পদক নিয়ে এলেন ৷ তাঁরাই বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ এনে আন্দোলন করলেন ৷ বিজেপি কি ওই অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিয়েছে ? অভিযোগ ওঠার পরও বহালতবিয়তে তিনি সংসদ ছিলেন ৷ মনে রাখবেন ওই দলেতেই গিয়েছেন অভয়ার মা ! তবে আমরা তাঁর সমালোচনা আগেও করিনি ৷ এখনও করব না ৷


ইটিভি ভারত: ভোটের প্রার্থী শশী পাঁজা কাজের নিরিখে বিধায়ক শশী পাঁজাকে কত নম্বর দেবেন?

শশী পাঁজা: নম্বর দেওয়ার কাজ করবেন মানুষ। আমি এই ধৃষ্টতা কোনওদিন দেখাই না। মানুষ আমাকে সম্মান ও ভালোবাসা দেন। তাঁরাই বিচার করবেন। আমি স্বচ্ছতা নিয়ে খুব পরিশ্রম করে এই জায়গাটা তৈরি করেছি। মানুষ ভরসা রাখবেন এই আস্থা রাখি আমি। তবে একটাই কথা বিজেপির ধর্মীয় বিভাজন, ধর্মীয় মেরুকরণের জাতপাত নিয়ে রাজনীতিতে আমাদের অত্যন্ত সরল মনের ভোটাররা যাতে প্রভাবিত না হন। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে অনেক হিন্দু মহিলা ও পুরুষদেরও ভোটের তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছে। ওরা (বিজেপি) ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ করছে বলে দাবি করে ৷ অনুপ্রবেশকারীদের তালিকা থেকে বের করছে বলে দাবি করে, সেটাও ঠিক নয়। আমাদের এই শ্যামপুকুর বিধানসভায় যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁরা কি অনুপ্রবেশকারী ছিলেন ? তাঁদেরই বিধায়ক আমি ৷ আমার নাম দীর্ঘদিন বিচারাধীন ছিল। এতদিন আমার নামও ছিল না ৷ আমি কি অনুপ্রবেশকারী ?

