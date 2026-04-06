'জনসংযোগ' ও 'সংগঠন'-দু'য়ের মেলবন্ধনই জয়ের মূল অস্ত্র, বলছেন রথীন

'জনসংযোগ' ও 'সংগঠন'-দু'য়ের মেলবন্ধনই জয়ের মূল অস্ত্র, বলছেন রথীন
এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের সমর্থন থাকবে তৃণমূলের দিকে । ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি রাজু বিশ্বাসের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট জানালেন মধ্যমগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী।
Published : April 6, 2026 at 7:27 PM IST
মধ্যমগ্রাম, 6 এপ্রিল: টানা তিন বারের বিধায়ক ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে দু'বারের খাদ্যমন্ত্রীও ৷ 'অপ্রতিরোধ্য' রথীন ঘোষকে এবারও মধ্যমগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে দল ৷ তার পর থেকেই নিজের বিধানসভা এলাকায় জোরকদমে প্রচার শুরু করেছেন শাসকদলের এই হেভিওয়েট প্রার্থী ৷ প্রচারে রথীনের হাতিয়ার এলাকার সার্বিক 'উন্নয়ন' ও 'জনসংযোগ' ৷
মূলত এই দুয়ের উপর ভর করেই এক টানা 15 বছর ধরে মধ্যমগ্রাম কেন্দ্র থেকে জিতে আসছেন রাজ্যের বিদায়ী খাদ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর তৈরি করা মসৃণ পিচে বিরোধী দলের প্রার্থীরা নির্বাচনী লড়াইয়ে নামলেও সেভাবে টক্কর দিতে পারেনি এতদিন ৷ আর তাই ছাব্বিশের ভোটে জিতে চতুর্থবার বিধানসভায় প্রবেশ করতে বদ্ধপরিকর তিনি ৷
রথীনের বিপরীতে এবার বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপি'র রাজ্য সহ-সভাপতি রাজু বন্দোপাধ্যায় ৷ এর আগে 2021 সালে নির্বাচনে তিনি কামারহাটি কেন্দ্র থেকে লড়াই করেছিলেন ৷ কিন্তু, সেবার তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্রের কাছে পরাজিত হতে হয় রাজুকে ৷ এবার মধ্যমগ্রামে তৃণমূলের শক্ত মাটিতে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রার্থী করেছে দল ৷
তবে, সেই প্রার্থী নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা চলেছে বিজেপি'র অন্দরে ৷ প্রচারে দিক থেকে তৃণমূল প্রার্থী যখন কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছে তখন মধ্যমগ্রামে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতেই বিজেপির সময় লেগে যায় বেশ কিছু দিন ৷ শেষে গতচ শনিবার রাতে দলের পঞ্চম দফার প্রার্থী তালিকায় জায়গা পেয়েছে রাজু বন্দোপাধ্যায়ের নাম ৷ ফলে, প্রচারের দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে থেকে মধ্যমগ্রামে লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে বিজেপি প্রার্থীকে ৷ বামেদের পরিস্থিতিও গেরুয়া শিবিরের মতোই ৷ জোট শরিক আইএসএফ নিজেদের প্রার্থী দেওয়ার পরেও মধ্যমগ্রামে আলাদাভাবে প্রার্থী দিয়েছে বামেদের আরেক শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক ৷ ফলে দুই শরিকের আকচা-আকচি লড়াইয়ে ভোট ভাগাভাগি হওয়ার সম্ভবনা প্রবল ৷ সেক্ষেত্রে সুবিধে হবে শাসকদলেরই ৷
যদিও ভোট ভাগাভাগির এসব অঙ্ক ভাবার মোটেও সময় নেই তৃণমূল প্রার্থী রথীনের ৷ তিনি এখন ভোটের প্রচারের দিকেই নজর দিতে বেশি ব্যস্ত ৷ এতটুকু ফুসরত নেই ৷ কখনও কর্মীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক ৷ কখনও আবার পঞ্চায়েত এবং পুরসভা এলাকা ঘুরে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপন, কোনও কিছুই বাদ রাখছেন না ৷ লক্ষ্য একটাই গতবারের থেকে জয়ের মার্জিন বাড়ানো ৷ সেই লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মধ্যমগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী ৷
নিজের দুর্গ অক্ষত রাখতে কোন 'অস্ত্র'-এ তাঁর প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করতে চাইছেন রথীন ৷ এসআইআর কতটা প্রভাব ফেলবে ছাব্বিশের ভোটে ৷ জয়ের বিষয়েও কতটা আশাবাদী তিনি ৷ সামগ্রিক বিষয়ে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট জবাব দিলেন তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষ ৷
ইটিভি ভারত: প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই নিবিড় জনসংযোগও শুরু করেছেন ৷ জনসংযোগই কি আপনার জয়ের মূল কারিগর ?
রথীন ঘোষ: স্বাভাবিকভাবেই জনসংযোগ এবং সংগঠন—এই দু'য়ের মেলবন্ধনে জয় আসে ৷ আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়।
ইটিভি ভারত: বিরোধীরা এতদিন আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দাঁড়াতে পারেননি ৷ এবারও দেখছি বিরোধীরা অনেকটাই ছন্নছাড়া ৷
রথীন ঘোষ: বামফ্রন্টের যে জোট রয়েছে তাতে দেখলাম একদিকে ফরওয়ার্ড ব্লকও দাঁড়িয়েছে, আবার অন্যদিকে দাঁড়িয়েছে আইএসএফ-ও। আমি জানি না, এই জোট আদৌও আছে না নেই ৷ ভারতীয় জনতা পার্টি (সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় মধ্যমগ্রামে তখনও বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষিত হয়নি) এখনও প্রার্থী দেয়নি। এসইউসিআই (SUCI) দিয়েছে। আর জাতীয়তাবাদী উন্নয়ন পার্টি—তাঁরাও নাকি এখানে প্রার্থী দিয়েছে বলে শুনেছি ৷ নির্বাচনের নমিনেশন প্রক্রিয়া শেষে জানা যাবে কতজন প্রার্থী দাঁড়াল ৷ আমরা আমাদের কাজ করছি ৷ একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উন্নয়নের ধারা ৷ অন্যদিকে, মধ্যমগ্রাম পুরসভা ও তার লাগোয়া বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা মানুষ পেয়েছে সেটা আমরা প্রচারে বলার চেষ্টা করছি ৷ মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৷ এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা জয়লাভ করব।
ইটিভি ভারত: প্রার্থী হওয়ার পর থেকে আপনি জোরকদমে প্রচার করছেন ৷ কোন কোন বিষয়গুলিকে জোর দিচ্ছেন?
রথীন ঘোষ: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখেই প্রচার করা হচ্ছে ৷ কারা ধর্মে-ধর্মে হানাহানি করছে সেটাও রয়েছে প্রচারে ৷ এছাড়া এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু মানুষের নাম বাদ গিয়েছে ৷ দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এলপিজি গ্যাসেরও ৷ এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়েই সামগ্রিক প্রচার করার চেষ্টা করছি আমরা ৷
ইটিভি ভারত: SIR প্রক্রিয়ায় পঞ্চায়েত ও পুরসভা এলাকা থেকে বহু মানুষের নাম বাদ গিয়েছে ৷ এটা কি কোথাও ভোটের ক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করবে ?
রথীন ঘোষ: এসআইআরের তালিকা থেকে যাঁদের নাম প্রথম দিকে (বিচারাধীন) বাদ পড়েছিল তাঁদের মধ্যে অনেকেরই নাম পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিল সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় ৷ আর যাঁদের নাম সাপ্লিমেন্টারি তালিকাতেও আসেনি তারা তো আর ভোট দিতে পারবে না ৷ যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের নৈতিক সমর্থনও থাকবে আমাদের দিকে ৷ এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন ৷ সেটা বুঝতে পারছে বাদ যাওয়া ভোটাররাও ৷ আমার বিশ্বাস মধ্যমগ্রামের নাগরিকরা এবারও দু'হাত ধরে শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ জানাবে আমাকে ৷
ইটিভি ভারত: এসআইআরে বাদ পড়া ভোটার, যাঁরা এবারে ভোট দিতে পারছেন না তাঁদের বিষয়ে কী বললেন ?
রথীন ঘোষ: তাঁরা সর্বত্র প্রচার করবেন, ইলেকশন কমিশন ভারতীয় জনতা পার্টির ইন্ধনে তাঁদের নাম কেটে বাদ দিয়েছে ৷ সেই প্রচারটা আমাদের পক্ষে যাবে ৷ এটাই আমাদের বিশ্বাস ৷ ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি প্রার্থী হবেন তাঁকেও উত্তর দিতে হবে, কেন নাম বাদ গেল।
ইটিভি ভারত: আপনার পাশের বিধানসভা বারাসতে বিজেপির প্রার্থী ঘিরে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ৷ এ নিয়ে কী বলবেন ?
রথীন ঘোষ: এটা ওই রাজনৈতিক দলের ব্যাপার ৷ এখানে আমি কিছু বলতে পারি না ৷ কাগজে দেখছি বিভাজন হচ্ছে, ওঁর বিরুদ্ধে বলছে ৷ এটা মানুষ নিশ্চয়ই বিচার করবে।
ইটিভি ভারত: গতবার আপনার জয়ের মার্জিন ছিল প্রায় 48 হাজারের কাছাকাছি ৷ এবার কি জয়ের মার্জিন বাড়বে ?
রথীন ঘোষ: মানুষ যত বেশি আশীর্বাদ করবে তত বাড়বে। এটা নতুন করে বলার কী আছে ৷ আমরা চেষ্টা করছি, আর মানুষের শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ পেতে ৷ মানুষ পাশে থাকলেই হবে।
ইটিভি ভারত: চতুর্থবার বিধায়ক পদে জয়ের বিষয়ে কতটা আশাবাদী আপনি ?
রথীন ঘোষ: আশা করছি জিতব।
ইটিভি ভারত: আপনাদের অভিযোগ করেন, ভোটের সময় সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সক্রিয় করা হয় শুধুমাত্র তৃণমূলকে অপদস্ত করার জন্য। কিন্তু কেন ?
রথীন ঘোষ: যে কেসে আমাকে ডেকেছে তার তো ফাইনাল চার্জশিট হয়ে গিয়েছে ৷ কেন নতুন করে ডাকল জানি না। যা হবে সেটা দেখা যাবে।