ছদ্মবেশে থাকে, ওর মুখোশ খুলে ছাড়ব ! রথীনকে চ্যালেঞ্জ রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছদ্মবেশে থাকে, ওর মুখোশ খুলে ছাড়ব ! রথীনকে চ্যালেঞ্জ রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুর্নীতি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট-রাজের ওপর ভর করেই নিজের 15 বছরের 'সাম্রাজ্য' বানিয়েছেন রথীন ঘোষ ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি রাজু বিশ্বাসকে বললেন মধ্যমগ্রামের বিজেপি প্রার্থী ৷
Published : April 13, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 7:53 PM IST
মধ্যমগ্রাম, 13 এপ্রিল: দলের তিনি 'পরিচিত' মুখ । চোখা-চোখা কথা বলায়, তাঁর জুড়ি মেলা ভার ! দীর্ঘদিন পার্টির মূল স্রোতের বাইরে থাকলেও আবার স্বমহিমায় ফিরেছেন । পেয়েছেন রাজ্য সহ-সভাপতির পদও । সেই অনিন্দ্য ওরফে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়কেই এবার মধ্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি । তবে, আগেও তিনি ভোটে লড়েছেন । গত বারের নির্বাচনে কামারহাটি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন রাজু ।কিন্তু, সেবার তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্রের কাছে পরাজিত হতে হয় তাঁকে ।
তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি মধ্যমগ্রামে রাজুকে এবার অবশ্য লড়তে হবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষের সঙ্গে । রথীন তৃণমূল সরকারের দু'বারের বিদায়ী খাদ্যমন্ত্রী । মধ্যমগ্রামের তিনবারের বিধায়ক । ফলে, তাঁর মতো একজন হেভিওয়েট প্রার্থীর বিপরীতে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে টক্কর দেওয়া যে খুব সহজ হবে না, তা হয়তো বুঝতে পারছেন পদ্ম প্রার্থী । যদিও, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে এতটুকু বিচলিত নন রাজু বন্দোপাধ্যায় । বরং তিনি মনে করছেন নির্বাচনে তাঁর সঙ্গে কোনও ভাবেই এঁটে উঠতে পারবেন না রথীন । সে তিনি যতই মন্ত্রী বা 15 বছরের বিধায়ক হন ! মধ্যমগ্রামের মানুষই তাঁকে ছাব্বিশের ভোটে বিদায় করবে । দেরিতে হলেও তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুকে 'হাতিয়ার' করে ভোটের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বিজেপি প্রার্থী ।
তাঁর মতে, বিজেপির প্রচারের অন্যতম ইস্যু দুর্নীতি, সিন্ডিকেট এবং মাফিয়ারাজ । এছাড়া অনুন্নয়ন, মধ্যমগ্রাম জুড়ে অবৈধ নির্মাণ, মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, বেআইনি কাজে শাসক নেতাদের মদত দেওয়ার বিষয় তো রয়েছেই । নিজের জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মধ্যমগ্রামের পদ্ম প্রার্থী ।হুংকার দিয়ে রথীনের উদ্দেশে রাজু বলছেন, ছদ্মবেশী রথীনের 'মুখোশ' তিনি খুলে ছাড়বেন । তৃণমূল প্রার্থীর 15 বছরের দুর্বৃত্তায়নও তিনি সামনে আনবেন ।
ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে আর আর কী কী বললেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বন্দোপাধ্যায় তার বিবরণ রইল বিস্তারিতভাবে,
ইটিভি ভারত: মধ্যমগ্রামের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে অনেকটাই দেরি হয়েছে । শেষ পর্যায়ে পঞ্চম দফার প্রার্থী তালিকায় মধ্যমগ্রাম কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে জায়গা পেয়েছে আপনার নাম । প্রার্থী তালিকা দেরিতে প্রকাশ হওয়ায় মধ্যমগ্রাম কেন্দ্রে কি পিছিয়ে পড়লেন ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: এরকম কোনও বিষয় নয় ! কারণ, এর আগেও বহুবার এভাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়েছে । তাই, কোনও পিছিয়ে পড়ার ব্যাপার নেই । কারণ, এখানে মানুষ এগিয়ে আছে । আর যেখানে মানুষ এগিয়ে থাকে, সেখানে প্রার্থী পিছিয়ে থাকবে কেন ? প্রার্থীও মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে এগিয়েই থাকবে ।
ইটিভি ভারত: মধ্যমগ্রাম কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে আপনাদের অনেকটা সময় লেগে গেল । শোনা যাচ্ছে, এর নেপথ্যে কারণ হিসেবে রয়েছে আপনাদের দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল । মধ্যমগ্রামের শাসকদলের প্রার্থী যেখানে অনেক আগেই প্রচারে নেমে ঝড় তুলেছেন, সেখানে কি প্রচারের দিক থেকে হোক কিংবা রথীন ঘোষের সঙ্গে নির্বাচনী লড়াইয়ে, দু'ক্ষেত্রেই কি পিছিয়ে পড়লেন আপনি ?
রাজু বন্দোপাধ্যায়: কোথায় ঝড় উঠেছে আমি জানি না । এটুকু বলতে পারি, মানুষের মনে ঝড় উঠে গিয়েছে । তৃণমূল ক্ষমতা থেকে সরছে । তৃণমূলের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে । মানুষের মুখে এখন একটাই স্লোগান, 'পালটানো দরকার, চাই বিজেপির সরকার'!
ইটিভি ভারত: তিনবারের বিদায়ী বিধায়ক, তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষের বিরুদ্ধে কি আপনি দলগতভাবে সেই লড়াই দিতে পারবেন ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: তৃণমূল এবারে ক্ষমতা থেকে সরছে । সরকার থেকে বিদায় নিচ্ছে । এটা বাংলার জনতা নিশ্চিত করে নিয়েছে । এখানে কোনও লড়াই-ই হবে না । এবারে লড়াই হবে মমতার সঙ্গে জনতার । আর জনতা বিজেপির সঙ্গে রয়েছে । কথায় আছে, জনতা-জনার্দন যার দিকে, ক্ষমতা তার দিকে । তৃণমূল কংগ্রেসের 15 বছরের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে । বাংলায় কোনও উন্নতি হয়েছে ? আপনি মধ্যমগ্রামের কথাই বলুন না ! মানুষকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, 15 বছরে এখানে কি উন্নয়ন হয়েছে ? আমি তো নিজে ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে, গ্রামে-গ্রামে ঘুরছি । গ্রামে এখনও পাকা রাস্তা হয়নি । রাস্তার যা পরিস্থিতি তাতে গাড়িও ঠিকমতো চলাচল করতে পারবে না । কাঁচা ও মাটির রাস্তার ওপরই নির্ভরশীল গ্রামের মানুষজন ।
শহরের অবস্থাও একই । শহরের বুকে মধ্যমগ্রামে একটি হাট রয়েছে । একটু বৃষ্টি হলেই সেখান থেকে আপনি হেঁটে যাতায়াত করতে পারবেন না । হাঁটু সমান কাঁদা-জলে ভরে যায় । বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল জমে থাকে । বর্ষার সময় তো মানুষ বেরতেই পারে না ! একে শহর বলছেন ? এর থেকে বরং গ্রামের অবস্থা ভালো । এখানে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে হলে এখনও শহরবাসীকে ইট পেতে যাতায়াত করতে হয় । কোনও প্ল্যানিং নেই । অবৈধ নির্মাণে ভরে গিয়েছে । একের পর এক ইস্যু রয়েছে । মধ্যমগ্রামের মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন, এই 15 বছরে তারা কি পেয়েছে ? 15 বছরে এখানে কি উন্নয়ন হয়েছে ?
ইটিভি ভারত: আপনি অভিযোগ করছেন, মধ্যমগ্রামে কোনও উন্নয়ন হয়নি । অথচ, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী রথীন ঘোষ দাবি করছেন মধ্যমগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ও সংগঠন, তাঁর জয়ের মূল কারিগর । কী বলবেন ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: ওঁ(রথীন ঘোষ)-র কি সংগঠন আছে, তা আমি জানি না । আর উন্নয়নের কথা যখন উঠছে, তখন আমি আপনাকে বলছি প্রয়োজন হলে আপনি মানুষের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করুন ! আপনি সশরীরে গিয়ে দেখে আসুন না । অনেকে অনেক কিছুই বলতে পারে । কে, কী বলছে, না-বলছে তাতে কিছু আসে যায় না । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তো প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই বলেছিল, সব উন্নয়ন হয়ে গিয়েছে । আবার এখন উন্নয়নের গল্প ফাঁদছে । আমার প্রশ্ন, 5 বছরে যদি উনি সমস্ত উন্নয়ন করে থাকেন, তাহলে বাকি 10 বছরে উনি কী করলেন ? মানুষের কোনও উন্নয়ন হয়নি ।রথীনবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, উন্নয়ন হয়েছে তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের । মধ্যমগ্রামের গরিব, সাধারণ মানুষের কোনও উন্নয়ন হয়নি । কিন্তু, এখানকার তৃণমূল নেতাদের ব্যাংক-ব্যালেন্সের উন্নয়ন হয়েছে । তাঁদের সম্পত্তি বেড়েছে । নেতাদের আত্মীয়স্বজনের বিপুল টাকার উন্নতি ঘটেছে ।অথচ, মধ্যমগ্রামের মানুষ যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছেন ।
ইটিভি ভারত: অনুন্নয়ন ও মধ্যমগ্রামের বিদায়ী বিধায়ক রথীন ঘোষের 15 বছরের কর্মকাণ্ড-ই কি আপনার প্রচারের মূল 'হাতিয়ার'? নাকি অন্য কোনও ইস্যুও রয়েছে ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: এখানে অনেক ইস্যু রয়েছে । প্রথমত, সমস্ত জায়গায় রেললাইনের দু'পারের মানুষের যাতায়াতের স্বার্থে আন্ডারপাস থাকলেও এখানে রেলের কোনও আন্ডারপাস নেই । দ্বিতীয়ত, মধ্যমগ্রামে অসংখ্য ছোট-বড় খাল রয়েছে । সেই খালের ধারে ঝুপড়ির বাসিন্দারা কী অবস্থায় রয়েছে দেখে আসুন ! অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁরা জীবন যাপন করছেন । ওই পরিবেশে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য খারাপ হতে বাধ্য ! তৃতীয়ত, গ্রামীণ এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে একের পর এক কারখানা । সেই কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ কৃষিজমিতে ঢুকে চাষের ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে । চতুর্থত, কিছুদিন আগে মধ্যমগ্রাম স্টেশন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল । সেই আগুনের নেপথ্যেও রয়েছে অবৈধ সব নির্মাণ ।
শুধু এটাই নয়, মধ্যমগ্রামের 4 নম্বর মণ্ডলে কয়েক মাস আগে বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে সাতজন নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল । বলছে, বাজি বিস্ফোরণ, কিন্তু আদতে তার ভিতরে ঠিক কী তৈরি হচ্ছিল তা এলাকায় গেলেই জানতে পারবেন । বাজি কারখানা হলেও তো লাইসেন্স লাগে ।কিন্তু, কোথায় লাইসেন্স ? কোনও লাইসেন্স নেই । তৃণমূল নেতাদের কাটমানি অথবা প্রতি মাসে মাসোহারা দিন । দেখবেন সব লাইসেন্স হয়ে গিয়েছে ।মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে । প্রত্যেক জায়গায় একই অবস্থা ! তার ওপর মধ্যমগ্রাম পুরসভায় যোগ্য বেকার যুবকদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি দিয়ে কোটি কোটি লুট করা হল । ব্যাপক দুর্নীতি করা হল সেখানে । তার জেরে উনি(রথীন ঘোষ) একবার আসছেন, আর বলছেন শরীর খারাপ । এতটাই শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে প্রার্থীকে প্রচার না-করেই বাড়ি ফিরতে হচ্ছে ।
ইটিভি ভারত: আপনি কি পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলার বিষয়ে বলছেন ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: অবশ্যই ! মধ্যমগ্রামের মানুষরাই তো আজকে আওয়াজ তুলছে যোগ্যরা চাকরি পেল না ! এটা শুধু মধ্যমগ্রামেই নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গে একই অবস্থা । দেখলেন না, 26 হাজার যুবকের চাকরি চলে গেল তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতির কারণে । চাকরি বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা লুটেছে তাঁরা । চাকরি মানেই দুর্নীতি, আজকে এটাই যেন ধ্রুব সত্য । তাহলে কোন উন্নয়ন হয়েছে মধ্যমগ্রামে ? কেন মধ্যমগ্রামের মানুষ আবারও ওঁ(রথীন ঘোষ)-কে সুযোগ দেবে ? এখানে সিন্ডিকেট-গুন্ডা-জঙ্গলরাজ চলছে । চলছে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যও ।
ইটিভি ভারত: পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 2023 সালে রথীন ঘোষের মধ্যমগ্রামের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি । সেই সময় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের জেরার মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে । ভোটের আবহে আবারও তাঁকে পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব করেছে ইডি । সেই প্রেক্ষিতে তৃণমূল প্রার্থী বলছেন, কেন তাঁকে ডাকা হয়েছে তা তিনি নিজেই জানেন না । যে মামলায় তাঁকে তলব, সেই মামলার চার্জশিট আগেই জমা পড়েছে । এই বিষয়ে আপনার কী মতামত ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: দেখুন, উনি(রথীন ঘোষ) কী বলেছেন না বলেছেন আমি জানি না । প্রয়োজন মনে করলে উনি কোর্টে যাবেন, সেখানে গিয়ে যা বলার বলবেন । কারণ, এই মামলা কোর্টে রয়েছে । আর ইডি বুঝবে কী বিষয় আছে, না-আছে । 'ডাল মে কুছ কালা'-যদি না থাকে তাহলে ওঁকে বারবার কেন তলব করবে ? কোনও ইডি-সিবিআই লাগবে না । আপনি মধ্যমগ্রামের বেকার যুবকদের জিজ্ঞাসা করুন না । কার কী ছিল 15 বছর আগে । আর 15 বছর পরে কী হয়েছে, সবকিছু তাঁরা জেনে গিয়েছে ! মুখোশ আমি সামনে আনবই । ভদ্রবেশী যে মুখোশটা উনি পড়ে আছেন, সেই মুখোশ আমি খুলবই মধ্যমগ্রামের মানুষের কাছে ।
ইটিভি ভারত: আপনি যে কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন, সেখানে পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরসভার 28টি ওয়ার্ড রয়েছে । এসআইআর-এ খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে সেখানে প্রচুর মানুষের নাম বাদ গিয়েছে । এখনও বহু মানুষের নাম অ্যাডজুডিকেশনে ঝুলে রয়েছে । আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষ বলছেন, বিজেপি নাকি নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে নায্য ভোটারদের নাম এসআইআর-এর লিস্ট থেকে বাদ দিয়েছে ।তিনি এ-ও বলছেন, যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁরা তৃণমূলের পক্ষেই থাকবে । কী বলবেন?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: তার মানে বাদ পড়া ভোটাররা অবৈধভাবে তৃণমূলের হয়ে ভোট করাবে ! তৃণমূলের পক্ষে থাকবে মানে তারা বেআইনি অনুপ্রেবেশকারী । উনি(রথীন ঘোষ) তো সত্যি কথাই বলছেন যে তাঁরা রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে । আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলছি, ওপার বাংলা থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের একজনের নামও ভোটার লিস্টে রাখতে দেব না । এটা নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের আবেদন । ওপার বাংলা থেকে নিপীড়িত আগত হিন্দুরা যারা মধ্যমগ্রামে বসবাস করছে অথবা পশ্চিমবঙ্গের যে প্রান্তেই রয়েছে তারাই হচ্ছে প্রকৃত শরণার্থী, উদ্বাস্তু । এঁদের প্রত্যেককেই আমরা ভারতের নাগরিকত্ব দেব । কিন্তু, ওপার বাংলা থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবই । যতই শাসকদল তাদের হয়ে তাঁবেদারি কিংবা ভোটের পক্ষে সওয়াল করুক, মধ্যমগ্রামের মানুষ কিছুতেই তা মেনে নেবে না । দেশের নাগরিক না-হয়েও ভোট দেবে, এটা কি কেউ মেনে নেবে ? আমি কেন, আমজনতাও মানবে না ।
ইটিভি ভারত: গতবার রথীন ঘোষ মধ্যমগ্রাম কেন্দ্র থেকে 48 হাজার ভোটে জিতেছেন । এবার উনি বলছেন, জয়ের মার্জিন বাড়ানোই ওঁর লক্ষ্য ।প্রচারে আপনি কতটা সাড়া পাচ্ছেন বা এবারের নির্বাচন নিয়ে কী মনে হচ্ছে ? মানুষ আপনাকে কতটা সমর্থন করবে ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: প্রচারে আমার সঙ্গে বেরোলে দেখতে পাবেন, এলাকার মহিলা থেকে যুব সম্প্রদায়, এমনকী বয়স্ক মানুষরাও যেভাবে দু'হাত ভরে আমাকে আশীর্বাদ করছেন, তাতেই ঝড় উঠে গিয়েছে । আমি আপনাকে বলছি, একুশের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস খেলেছিল । ছাব্বিশের ভারতীয় জনতা পার্টি খেলবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমর্থন নিয়ে ।এটা কেউই রুখতে পারবে না ।
ইটিভি ভারত: জয়ের বিষয়ে আপনি কতটা আত্মবিশ্বাসী ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: জিতব আমরাই । সরকার গঠন করতে চলেছি । এখানে মানুষ কী পেয়েছে ? মধ্যমগ্রাম বলুন । আর সারা পশ্চিমবঙ্গ বলুন ।মধ্যমগ্রামে একটা ভালো সরকারি হাসপাতাল দেখান তো ! মধ্যমগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালের অবস্থা কী দেখে আসুন । সেখানে জ্বর আক্রান্ত কোনও রোগী গেলেও 'রেফার' করে দেওয়া হয় । সেই সুযোগে একের পর এক বেসরকারি হাসপাতাল গজিয়ে উঠেছে । খোঁজ নিয়ে দেখুন, এর মাথায় রয়েছেন সব তৃণমূল নেতারা । প্রাথমিক স্কুলগুলোর পড়াশোনা লাটে উঠতে বসেছে । রাজ্যে কী পরিস্থিতি ! শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই । রথীন ঘোষকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, উনি ক'টা শিল্প এখানে করেছেন । উলটে, কটন মিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে । মেট্রো ডেয়ারির শেয়ার বেচে দুর্নীতি করেছে । সব তুলে ধরব আমরা জনগণের কাছে । নিশ্চিত থাকুন !
ইটিভি ভারত: তার মানে আপনি আপনার জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: জিতব এবং সরকার আমরাই গড়ব । কারণ, বাংলার মানুষ বলছে - 'পালটানো দরকার, চাই বিজেপির সরকার ৷'
ইটিভি ভারত: আপনি জিতলে বিধায়ক হিসেবে কোন কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেবেন ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: প্রথম লক্ষ্যই থাকবে, মধ্যমগ্রামের মানুষের দাবি মতো এখানে একটা রেলের আন্ডারপাস করা । দ্বিতীয়ত, মধ্যমগ্রামে হাটে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় । অথচ হাটের পরিকাঠামোর উন্নয়নে কোনও নজর দেওয়া হয়নি । ফলে হাটে আসা ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের সমস্যার মুখে পড়তে হয় । সেই সমস্যা সুরাহা করার চেষ্টা করব । এছাড়াও অবৈধ নির্মাণ, পুকুর ভরাট, জলাজমি ভরাটের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । মধ্যমগ্রাম পুরসভায় যেভাবে যোগ্যদের বঞ্চিত করে অন্যায় ভাবে অযোগ্যদের টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে । তদন্তে কেউ দোষী হলে জেলে যেতে হবে তাকে । নিশ্চিত থাকুন, শ্রীঘরে পাঠানোর দায়িত্ব আমাদের ।
ইটিভি ভারত: সেই তালিকায় কি রথীন ঘোষ থাকবে ?
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়: বলছি তো, যত বড় মাথাই জড়িত থাকুক, কাউকেই ছাড়া হবে না । বাদ যাবে না কেউই । ওঁ(রথীন ঘোষ)-র বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইস্যু রয়েছে । অবৈধভাবে কলকারখানা চলতে সাহায্য করছেন । আমরা চাই না, মানুষের পেটে লাথি মারতে । কিন্তু, কারখানাগুলিকে বৈধ করে সুষ্ঠুভাবে আইনি মাধ্যমে চালাতে হবে । কোনও বেআইনি কাজ মধ্যমগ্রামে আর হবে না । সিন্ডিকেটরাজ, তোলাবাজি, কাটমানি বন্ধ করব । এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে ।