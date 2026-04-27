2 কোটি টাকা অফার দিয়েছে তৃণমূল ! ইটিভি ভারতে আনপ্লাগড তামান্নার মা
তামান্নার মা এই অভিযোগ করেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সাহাজান পুরকাইতের কাছে ৷ তবে তামান্নার মায়ের দাবি খারিজ করে দিয়েছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ৷
Published : April 27, 2026 at 3:39 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে নজরকাড়া কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র ৷ গত উপনির্বাচনে এই কালীগঞ্জেই তৃণমূলের বিজয় মিছিলে বোমার আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল ছোট্ট তামান্নার । সেই তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিনই এবার সিপিএম-এর প্রার্থী হিসেবে হাজির ভোটের লড়াইয়ে ৷ যাঁর বিজয় মিছিল থেকে বোমার আঘাতে তামান্নার মৃত্যু হয়েছিল, সেই আলিফা আহমেদ এবারও তৃণমূলের প্রার্থী । সার্বিকভাবে কালীগঞ্জ বিধানসভায় একাধিক পরিকাঠামোগত বা উন্নয়নমূলক বিষয়গুলির পাশাপাশি তামান্নার মৃত্যু এবারের নির্বাচনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ।
তবে তামান্নার মা, যিনি কোনও দিন রাজনীতিতে ছিলেন না, তিনি কেন এবার নির্বাচনী ময়দানে ? মেয়ের মৃত্যুর বিচার পেতেই কি প্রার্থী হতে হল তাঁকে ? এমনই নানা প্রশ্ন নিয়ে তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে কথা বলেছে ইটিভি ভারত ৷ তিনি কোন লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন তা জানানোর পাশাপাশি এক বিস্ফোরক দাবিও করেছেন সিপিএম প্রার্থী ৷ তিনি বলেন, দিন 15 আগে তাঁকে নাকি ফোন করে দু'কোটি টাকার অফার দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি ভোটের ময়দান থেকে সরে দাঁড়ান । তামান্নার মায়ের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার দেখে নেব একনজরে ৷
ইটিভি ভারত: ভোটের প্রচারে কেমন সাড়া পাচ্ছেন ?
সাবিনা ইয়াসমিন: ভোটের প্রচারে অনেক সাড়া পাচ্ছি । প্রত্যেকটা মানুষের এত আবেগ, লাল ঝান্ডা ফিরিয়ে আনতে ছোট থেকে বৃদ্ধ সকলেই বলছেন, লাল ঝান্ডা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে । অনেকেই বলছেন যে, সিপিএমের আমল ভালো ছিল । আবার ওটাই নিয়ে আসব ।
ইটিভি ভারত: কী কী বিষয় সামনে রেখে আপনারা প্রচার করছেন, তৃণমূলের অপশাসন-দুর্নীতি নাকি আপনার মেয়ের মৃত্যু ?
সাবিনা ইয়াসমিন: মেয়ের বিচারটা আমাকে আনতেই হবে । আর আমাদের শিক্ষা, আমাদের স্বাস্থ্য কিছুই ভালো নেই । স্কুলগুলো বন্ধ হওয়ার মুখে, কয়েকটা বাচ্চা নিয়ে স্কুল চলছে । আমি চাইব স্কুলগুলো খোলার, মাস্টার দিয়ে স্কুলগুলো ভালোমতো যেন হয় । আমি সেটা চাইব । আর যেন হসপিটালগুলো বন্ধ না-থাকে । হসপিটালের বেডে দেখা যায়, কুকুর শুয়ে থাকে । তো সেই পরিবর্তন করতেই হবে । ডাক্তার, সিস্টার, ওষুধ এগুলো আমি ঠিকঠাক আনার চেষ্টা করব ।
ইটিভি ভারত: এলাকার স্বাস্থ্যের সমস্যা তো রয়েছে । এই বিধানসভার বহু মানুষ কৃষি নির্ভর । হাজার হাজার পরিবার পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরের রাজ্যে কাজ করছে । সে বিষয়গুলো কী তুলে ধরেছেন ?
সাবিনা ইয়াসমিন: হ্যাঁ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । এলাকায় কাজ নেই বলেই তো হাজার হাজার মানুষ ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছেন । কৃষি নির্ভর এলাকায় ফসলের যথাযোগ্য দাম পাওয়া যাচ্ছে না । অথচ রাসায়নিক সার থেকে কীটনাশক সমস্ত কিছুর দাম বাড়ছে । তাই সেই বিষয়গুলি দেখার পাশাপাশি এলাকার যা কলকারখানা বন্ধ রয়েছে সেগুলো খোলার চেষ্টা করব । এলাকার মানুষের যাতে এলাকায় কাজ পান সেই চেষ্টাই থাকবে আমার । তৃণমূল লক্ষীর ভাণ্ডার দিচ্ছে বলে প্রচার করছে, কিন্তু এলাকার মহিলারা বলছেন তাঁদের লক্ষীর ভাণ্ডার চাই না । তাঁদের পরিবারের সদস্য স্বামীরা যাতে বাড়িতে থেকেই এলাকায় কাজ পান সেই দাবি করছেন । বাইরে গেলে তো আবার বাঙালি বলে মার খেতে হচ্ছে ।
ইটিভি ভারত: মেয়ের মৃত্যুর আগে রাজনীতির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল না । কিন্তু প্রথমবার আপনি বিধানসভা নির্বাচনে বিধায়ক পদপ্রার্থী । কী বলবেন ?
সাবিনা ইয়াসমিন: আমি জীবনে ক্যান্ডিডেট কেন রাজনীতির সম্পর্কে কিছুই বুঝতাম না । রাজনীতি কী জানতাম না । আমি এখনও জানি না আমি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পেরেছি কি না । আমাকে নির্বাচনে লড়তে হবে এটা আমি কখনও ভাবিনি । কিন্তু এলাকার টিএমসি দুষ্কৃতীরা আমাকে বাধ্য করল এই রাস্তায় নামতে । কিন্তু আমার মেয়েকে যারা খুন করল তারা প্রকৃত শাস্তি পেয়েছে । আমার মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় রাজনীতি জড়িয়েছে বলেই তো প্রকৃত দোষীরা শাস্তি পায়নি । আলিফা আহমেদ যদি আমার বাড়িতে একদিন আসতো তবুও মনকো বুঝ দিতে পারতাম । সে যদি এসে বলতো, আমি আপনার মেয়েকে মারার হুকুম দিইনি । আমি চাই না আমার কেন, কারও কোলের সন্তান খালি হোক । সে তো একটা বারের জন্য এসে কথা বলেনি । তাহলে তো আমি আজকে রাজনীতির মধ্যে আসতামই না ।
ইটিভি ভারত: তাহলে মেয়ের বিচার পেতে বিবেকের তাড়নায় আপনি রাজনৈতিক ময়দানে ? বিচারের থেকে আপনার কাছে ইগো বড় হয়ে গেল ?
সাবিনা ইয়াসমিন: আলিফা তো আমার সঙ্গে সৌজন্যতাও রক্ষা করেনি । সেটাও যদি করত সেই জায়গা থেকে আমি রাজনীতিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতাম না । সে যদি এসে বলতো, মানসিকভাবে তো আমি নরম হয়ে যেতাম । সেটা তো করল না । আমাকে কঠোর করে দিচ্ছে । একটা দিনের জন্য মূলানদী গ্রামে যায়নি আমাদের বিধায়ক । বরং কয়েকদিন আগে ওই এলাকা দিয়ে বাজনা বাজিয়ে ভোটের প্রচার করেছে । যেখানে তামান্নার রক্ত গঙ্গা বইয়েছিল ওরা । ফলে লড়াই ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্ন নেই ।
ইটিভি ভারত: আপনার এলাকায় ঢুকে বাজনা বাজিয়ে প্রচার করল, আপনার পরিবারের কারও সঙ্গে কোনও কথা বলল না ?
সাবিনা ইয়াসমিন: না, কারও সঙ্গে দেখা করেনি, কারও সঙ্গে কথা বলেনি । বাজনা বাজিয়ে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে শুধু ।
ইটিভি ভারত: তবে কি মনে করছেন যে এই নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে আপনার মেয়ের বিচারটা পাবেন ?
সাবিনা ইয়াসমিন: অবশ্যই বিচার পাব । বিচার আমাকে পেতেই হবে । সরকারকে, আইন ব্যবস্থাকে বিচার দিতেই হবে । আমি হারি জিতি সেটা পরের বিষয় । লড়াইয়ের মাঠ থেকে আমি সরছি না, সরব না ৷ বিচার আমি আনব ৷ এই আত্মবিশ্বাস আমার মধ্যে আছে এবং আমি জিতব সেটা সাধারণ মানুষ বলছেন । তাদের ভালোবাসা দিচ্ছেন । প্রচারে ছোট ছোট বাচ্চা গুলো বলছে তোমাকে ভোট দেব । আমার মায়েরা তোমাকে ভোট দেবে বলছে । ওই সমস্ত বাচ্চাদের দেখলে আমার বুক ফেটে যায় । ওদের নিয়ে আমি আদর করি । বাচ্চারা যখন দৌড়ে আসে তখন আমার বুকের ভিতরটা ফেটে যায় । আমার মনে হয় আমার তামান্না আমার দিকে দৌড়ে আসছে । তামান্নার থেকে অনেক বড় বাচ্চাকেও বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে । কোলে নিতে ইচ্ছে করে । মনে হয়, ওদের বুকের ভিতর ঢুকিয়ে নিই । এইতো দুদিন আগে একটা এলাকায় পৌঁছে গেছি, সেখানেও বেশ কয়েকটা বাচ্চা দৌড়ে এল । তার মধ্যে একজন মালা নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দিল । সেই মালাটাই ওই মেয়েটার গলায় আমি পরিয়ে দিই । পরে জানতে পারলাম ওই মেয়েটার নাম তামান্না ! তখন বুক ফেটে যাচ্ছে কান্নায় । এই লড়াইগুলোই আমার মনের জোর বাড়িয়ে দিচ্ছে । আমি ভয় পাই না । আমার পিছনে ঘুরে তাকানোর আর কিছু নেই । কী আর করবে ? খুব বেশি হলে আমাকে অ্যারেস্ট করবে, তার বেশি তো কিছু নয় । না হয় মেরে দেবে । ভয় পাই না । লড়ে যাব । বিচার আমি আদায় করে ছাড়বই । যেখানে নারীদের উপর অত্যাচার হবে, যেখানে শিশুদের উপর অত্যাচার হবে সেখানে তামান্নার মা ছুটে যাবেই । জল, স্থল কোনও কিছুই মানবে না ।
ইটিভি ভারত: যদি ভোটে হেরে যান । তারপরে ময়দানে থাকবেন ?
সাবিনা ইয়াসমিন: ভোটে হারা জেতা পরের বিষয় । যে অসম লড়াইয়ে নেমেছি, তাও জয় হাসিল করে ছাড়ব । জিতবই, জিততেই হবে আমাকে । হারলে হারব, আমাকে নিজেকে শেষ করতে হবে এমন তো আর নয় ।
ইটিভি ভারত: তৃণমূলের অনেকেই বলছেন, আপনার প্রার্থী হওয়াটা কোনও ফ্যাক্টর নয়, আবার অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন মুসলিম ভোট ভাগ হয়ে বিজেপির সুবিধে হয়ে যেতে পারে কালীগঞ্জ বিধানসভায় ৷
সাবিনা ইয়াসমিন: তাই যদি হয়, তবে একটাই কথা বলব ! এর আগে কখনও কোনও সংবাদ মাধ্যমকে বা কাউকেই বলিনি আমি সেই কথা । তৃণমূল যদি মনে করে আমার প্রার্থী হওয়াতে বিজেপির সুবিধা হয়েছে, তাহলে তৃণমূল আমাকে কেন 2 কোটি টাকার অফার দিল । দিন 15 আগেই তো আমাকে ফোন করে বলা হল, আপনি বসে যান আপনাকে 2 কোটি টাকা দেওয়া হবে । সঙ্গে চাকরিও দেওয়া হবে । নদিয়া জেলারই এক নেতা ফোন করে আমাকে বলেছে । তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব যদি এ কথা না-বলে থাকে, তাহলে জেলা নেতৃত্ব কি ফোন করতে পারে আমায় ! কিন্তু আমি সেই বিষয়টা গুরুত্ব দিচ্ছি না। বরং ওই সমস্ত ফোন প্রস্তাবের জন্য আমার লড়াইটা আরও মজবুত হচ্ছে । তারা মনে করছে, তামান্নার মায়ের কাছে তারা হেরে যাবে । না হলে কেন আমাকে কিনতে চাইবে । কিন্তু তারা ভুলে গেছে তামান্নার মা বিক্রি হওয়ার নয় ।
যদিও তামান্নার মায়ের এই অভিযোগকে খারিজ করে দিয়েছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আলিফা আহমেদ ৷ তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ । এর কোনও সত্যতা নেই । রাজনৈতিকভাবে আমাকে আক্রমণ করার জন্যই এই ধরনের অভিযোগ তোলা হচ্ছে ।"
ইটিভি ভারত: আপনি তামান্নার মা, সিপিআইএম প্রার্থী, অন্যদিকে আরজি করের নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী । এ বিষয়টা কীভাবে দেখছেন ?
সাবিনা ইয়াসমিন: উনি যেটা ভালো বুঝেছেন সেটাই করছেন । যে কেউ করতে পারে । গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের । কে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন, কে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হবেন সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ব্যাপার । আমি সিপিআইএম প্রার্থী হয়েছি মানে তাকেও সিপিআইএমে চলে আসতে হবে এমন নয় । তার মনে হচ্ছে সেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি বিচার পাবেন ৷ এটা নিজের নিজের পছন্দের ব্যাপার ।