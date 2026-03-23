বিবেক বেচবেন না, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন: প্রণব-মনমোহন-শাহ থেকে মমতা - অকপট জহর সরকার
রাজ্যে ভোটের আবহে দুর্নীতি, ধর্ম, এসআইআর-সহ নানা বিষয়ে তাঁর মতামত ইটিভি ভারতকে জানালেন প্রাক্তন আমলা-সাংসদ জহর সরকার ৷ শুনলেন প্রতিনিধি সুরজিৎ দত্ত ৷
Published : March 23, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 5:42 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে । লড়াই, আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণে ধীরে ধীরে চড়ছে রাজনীতির পারদ । এই আবহে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি প্রাক্তন আমলা তথা প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার । স্পষ্টবক্তা হিসেবে তাঁর পরিচিতি সর্বজনবিদিত । নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, শাসকদলের দুর্নীতি, বিজেপির ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা - সবকিছু নিয়েই তিনি মুখ খুললেন নিজস্ব ভঙ্গিতে । ভোটমুখী বাংলার মানুষের কাছে তাঁর আবেদন, বিবেক বেচবেন না, যোগ্য প্রার্থীকেই ভোট দিন ।
জহর সরকারের সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ দেখে নেব একনজরে ৷
প্রশ্ন: রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে । রাজনৈতিক উত্তাপও বাড়ছে । বাংলার এই ভোট-পরিবেশকে কীভাবে দেখছেন ?
উত্তর (জহর সরকার): নির্বাচনের আগে উত্তাপ বাড়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা । কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে লজ্জার, তা হল ভোটের সময়ের গণ্ডগোল এবং মারপিট । অন্যান্য রাজ্যে এতটা সহিংসতা দেখা যায় না, যা দুর্ভাগ্যবশত বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে । কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও পুরোপুরি যে সংঘাত এড়ানো যাবে, তা মনে হয় না । আসলে এই নির্বাচনটা অনেকের কাছেই গত পাঁচ বা সাত-আট বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বা শোধ তোলার একটা জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে । তবে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, এই হিংসা মূলত রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সাধারণ মানুষের এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই ।
প্রশ্ন: এবারের নির্বাচনে একটি বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ভোটার তালিকা নিয়ে । প্রায় 40 লক্ষ ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' বা 'ডাউটফুল' রাখা হয়েছে । এই ঘটনাকে একজন প্রাক্তন আমলা হিসেবে কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন ?
উত্তর: 1951 সাল থেকে এই দেশে নির্বাচন হচ্ছে, কিন্তু বর্তমান সময়ের মতো এমন চরম অব্যবস্থাপনা আমি আমার জীবনে দেখিনি । এর নেপথ্যে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষস্থানীয় এক আধিকারিকের মস্তিষ্কের বিকৃত চিন্তাভাবনা কাজ করছে । ভোটাধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার । নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হল মানুষকে বুঝিয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, যা প্রথম নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন আমাদের শিখিয়েছিলেন ।
ভুয়ো ভোটারের নাম কাটার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে । কিন্তু হঠাৎ করে এই 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' বা এসআইআর-এর মতো উদ্ভট জিনিস চাপিয়ে দেওয়া হল কেন ? কেউ কেউ বলছেন, এর মধ্যে সুকৌশলে নাগরিকত্বের বিষয়টি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'অনুপ্রবেশকারী' বা 'ঘুসপেটিয়া' তত্ত্বের জন্য দায়ী । অথচ তথ্য বলছে, গত বছর কানাডা সীমান্তে 95 হাজার ভারতীয় অনুপ্রবেশের দায়ে ধরা পড়েছে, যার মধ্যে 45 হাজারই ওই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজের রাজ্যের মানুষ ; সেখানে একজনও বাঙালি নেই । কয়েকজনের জন্য 140 কোটি ভারতীয়কে বস্ত্রহরণ করে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, এটা মেনে নেওয়া যায় না ।
প্রশ্ন: আপনার কী মনে হয়, এই এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে ?
উত্তর: অবশ্যই করা হচ্ছে এবং সেটা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারছে । এক শ্রেণির মানুষ হাততালি দিয়ে বলছে, বেশ হয়েছে, মুসলমানদের বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেওয়া হোক । কিন্তু যে মুসলমানরা দেশভাগের সময় নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে যাননি, আজ তাঁদের কেন এই হেনস্তার শিকার হতে হবে ? এর কারণ হল, বহিরাগত একটি রাজনৈতিক দল বুঝতে পারছে না যে, বাংলা তাদের বিভাজনের সংস্কৃতি গ্রহণ করছে না ।
বাংলার নবজাগরণের দেড়শো বছরের ইতিহাস আছে । আমরা কে কী জাত, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না । দুর্গাপূজা আমাদের কাছে মিলন উৎসব । সেখানে হঠাৎ করে ত্রিশূল আর তলোয়ার নিয়ে বাইক মিছিলের যে আগ্রাসী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, বাঙালি তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ । যখন তারা ভোটে জিততে পারছে না, তখনই 'বাংলাদেশি' অনুপ্রবেশের ভুয়ো জুজু দেখাচ্ছে । মালদা ও মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলোতে লক্ষ লক্ষ অবজেকশন ফর্ম ছাপিয়ে পরিকল্পিতভাবে ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ছক কষা হয়েছে ।
প্রশ্ন: শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং কাটমানির মারাত্মক সব অভিযোগ রয়েছে । বিরোধীরা পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে । আপনার মূল্যায়ন কী ?
উত্তর: বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো অত্যন্ত গুরুতর । এমন ব্যাপক স্তরের দুর্নীতি বাংলায় আগে কখনও দেখা যায়নি । পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে কাউন্সিলর - অনেকেই যেন শুধু মুনাফা লুটতে এসেছেন । বাড়ি তৈরি করতে গেলে তোলাবাজি, 'কাটমানি' বা সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য সাধারণ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে । আমি বিশ্বাস করি না যে শীর্ষ নেতৃত্ব এই বিষয়গুলো জানেন না; জানলে এই দুর্নীতিবাজদের তাঁরা পুষছেন কেন ?
আজ রাজ্যে কোনও নতুন বড় শিল্প নেই । হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস বা দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের মতো শিল্প আর আসেনি । বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের নামে শুধু কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, কাজের কাজ কিচ্ছু হয় না । ফলে মেধার পাচার হচ্ছে । সল্টলেক বা যোধপুর পার্কের মতো জায়গাগুলো আজ কার্যত বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়েছে । সাধারণ মানুষের এই সরকারের প্রতি ক্ষোভ থাকাটা 100 শতাংশ ন্যায্য । তবে মানুষ বিকল্প খুঁজলেও, প্রধান বিরোধী দলটির উগ্র ধর্মান্ধতার কারণে অনেককেই বাধ্য হয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে এই সরকারকেই ভোট দিতে হয় । অটল বিহারী বাজপেয়ীর মতো উদারপন্থী বিজেপিতে থাকলে বাংলার মানুষ অনেক আগেই তাদের ভোট দিত ।
প্রশ্ন: আপনি তৃণমূলের সাংসদ ছিলেন । দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন ?
উত্তর: আমি কখনওই তৃণমূলের সদস্য ছিলাম না, আমাকে বাংলার হয়ে সংসদে সওয়াল করার জন্য ডাকা হয়েছিল । আমি সেই কাজটা গর্বের সঙ্গে করেছি । কিন্তু এই দলে 'ওয়ান ওয়ে মেসেজিং' বা একতরফা নির্দেশ চলে; শিক্ষিত মানুষের মতামত শোনার পরিসর নেই । এরপর যখন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের টাকার পাহাড় উদ্ধারের মতো কেলেঙ্কারি সামনে আসতে শুরু করল, আমি আর চুপ থাকতে পারিনি । আমি কারও কেনা গোলাম নই যে দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করব । কে কাকে কাটছে, কে কোথা থেকে পয়সা তুলছে - এই নোংরা রাজনীতির অংশ হওয়া আমার প্রবৃত্তি নয় ।
প্রশ্ন: দীর্ঘ কর্মজীবনে রাজীব গান্ধি থেকে নরেন্দ্র মোদি - দেশের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা যদি একটু ভাগ করে নেন...
উত্তর: রাজীব গান্ধির মধ্যে অসম্ভব কাজের এনার্জি দেখেছি । দিনে দু-আড়াই ঘণ্টার বেশি ঘুমোতেন না, অথচ মুখে ক্লান্তির ছাপ থাকত না । তিনি প্রযুক্তিগত বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন, যদিও কিছু রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপও নিয়েছিলেন ।
ডক্টর মনমোহন সিংয়ের কাছে আমি পেয়েছি চরম ধৈর্য এবং পাণ্ডিত্যের পাঠ । বড়সড় নোট মাত্র তিন মিনিটে পড়ে নিখুঁত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন । তাঁকে অনেকে 'মৌনী বাবা' বলে কটাক্ষ করতেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার সামলেছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের সঙ্গে নিয়ে । সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত লালসা বা পুঁজিপতিদের দালালি করার কোনও অভিযোগ ছিল না ।
আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছিলাম, তিনি আমার মনের ভাব পড়তে পারেন । কিন্তু প্রসার ভারতীর প্রধান থাকাকালীন তিনি চারিদিক থেকে আমাকে আরএসএস-ঘেঁষা লোক দিয়ে ঘিরে ফেলেছিলেন । মিডিয়া সংস্থাকে সম্পূর্ণ দলীয় নিয়ন্ত্রণে আনার এই মরিয়া চেষ্টা মেনে নিতে না-পেরেই আমি পদত্যাগ করে চলে আসি ।
প্রশ্ন: বর্তমান রাজনীতিতে ধর্মের যে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে, তাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?
উত্তর: রাজনৈতিক দলগুলো যখন মানুষের পেটে ভাত দিতে পারে না, তখন তাদের নজর ঘোরাতে উপরের দিকে তাকাতে বলে । ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি আমাদের সংবিধানে নিষিদ্ধ, কিন্তু নরেন্দ্র মোদি সেই বাধাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন । আর সেটা দেখেই এখন অন্য দলগুলো বলছে, 'আমরা কেন পিছিয়ে থাকব ?'
আমি বুঝতে পারি না, সরকারি টাকায় দিঘায় মন্দির কেন তৈরি করা হবে ? যদি মানুষের সমর্থন থাকে, তবে চাঁদা তুলে মন্দির করুন । কিন্তু সরকারি কোষাগার ব্যবহার করে মন্দির তৈরি তো সম্পূর্ণ বেআইনি । এরা যদি দিঘায় মন্দির বানিয়ে ভোট চায়, তবে বিজেপির অযোধ্যার রামমন্দিরের সঙ্গে এদের পার্থক্য কোথায় রইল ?
প্রশ্ন: সাধারণ ভোটারদের প্রতি আপনার কী বার্তা থাকবে ?
উত্তর: আমার একটাই আবেদন - ভোট দিতে গিয়ে নিজেদের বিবেক বেচবেন না । দলের প্রতীকের চেয়ে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করুন । যদি নির্দল প্রার্থীও ভালো হন, তাঁকেই ভোট দিন ।
আর বিশেষ করে সংখ্যালঘু সমাজের কাছে আমার কড়া বার্তা, ওই 28 শতাংশ ভোটের জুজু দেখিয়ে অনেকেই আপনাদের ব্যবহার করে পার পেয়ে যাচ্ছে । আপনারা মুয়াজ্জিন ভাতার পেছনে না-ছুটে, ভোট দেওয়ার আগে নেতাদের দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নিন - তাঁরা আপনাদের এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য ক'টা স্কুল বানিয়েছেন ? শিক্ষার পরিকাঠামো না-গড়ে শুধু সংরক্ষণ আর ভাতার রাজনীতি দিয়ে কোনওদিন পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয় ।