রোগীর অনুরোধে রাজনীতিতে জামুড়িয়ার 'চিকিৎসক' বিজেপি প্রার্থী

রোগীর অনুরোধে রাজনীতিতে জামুড়িয়ার 'চিকিৎসক' বিজেপি প্রার্থী
ইটিভি ভারত-এর স্পষ্টকথার মুখোমুখি জামুড়িয়ার বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখোপাধ্যায়৷ তাঁর সঙ্গে কথা বললেন তারক চট্টোপাধ্যায়।
Published : April 11, 2026 at 8:26 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 8:33 PM IST
আসানসোল, 11 এপ্রিল: কথাতেই আছে 'এক পেশা, অন্য নেশা'। জামুড়িয়ার বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। পেশায় তিনি চিকিৎসক হলেও জনসেবা করার নেশাতেই তিনি গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছেন।
জামুড়িয়ায় এবার বিজেপির 'কার্ড' এবার এই চিকিৎসক। জামুড়িয়ার বীজপুর গ্রামের আদি বাসিন্দা তিনি। বাড়িতেই রয়েছে তাঁর চেম্বার। প্রতিদিনই প্রচারে যাওয়ার আগে বিজন মুখোপাধ্যায় সকালে নিজের বাড়িতে অভ্যেস মতো রোগী দেখছেন।
শুধু তাই নয়, প্রচারের মাঝেও বাসিন্দাদের আবদারে তাঁকে চিকিৎসা করতে হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। প্রচারের ফাঁকেই ইটিভি ভারতের মুখোমুখি চিকিৎসক ও বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখোপাধ্যায়।
ইটিভি ভারত: হঠাৎ করে রাজনীতিতে আসার কী প্রয়োজন পড়ল?
বিজন মুখোপাধ্যায়: রাজনীতিতে আসা আমার এক রোগীর জন্যই। জামুড়িয়ার বীরকুলটি গ্রামে আমার একজন রোগী আছেন। তিনিই প্রথম আমাকে উৎসাহিত করেন যে— 'স্যার, আপনার মতো লোকরা যদি রাজনীতিতে আসেন, তাহলে খুব ভালো হয়।' আমি তাঁকে বললাম যে— 'ভাই, রাজনীতির এই নোংরা জগতের মধ্যে কে পড়তে চায়? আমাদের এই জগতটাই ভালো।' উনি বললেন যে— 'স্যার, আপনারা এলে দেখুন আমাদের মতো কিছু গরিব লোকের উপকার হবে। আপনাদের মতো মানুষকে দিয়ে আমরা আমাদের কাজগুলো করাতে পারব। আমরা সমাজের কিছু ভালো কাজ করাতে পারব।' বলতে পারেন একমাত্র সেই রোগীদের কথা ভেবেই আমার কিন্তু রাজনীতিতে আসা।
ইটিভি ভারত: এক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করি বিজেপিই কেন? রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে থাকলে হয়তো আরও বেশি মানুষের কাজ করতে পারতেন।
বিজন মুখোপাধ্যায়: দেখুন, আমি ডাক্তার হিসেবে কেমন, সেটা যদি নিজে মুখে প্রচার করি, তো সেটা কীরকম হয়? কিন্তু যদি দশজন রোগী বলেন যে ডাক্তার বিজন মুখার্জি ভালো, সেটাই হচ্ছে আসল। উন্নয়নের পাঁচালি যে টলিউডের নায়ক-নায়িকাদের দিয়ে বা তৃণমূলের তথাকথিত নেতৃবৃন্দকে দিয়ে, তাঁরা নিজেরা সেই উন্নয়নের ঝুলির প্রচার করছেন।
জামুড়িয়া বিধানসভার বীজপুর গ্রামে আমার বাড়ি, মানে ভূমিপুত্রই বলতে পারেন, তো উন্নয়নটা কতটা হয়েছে নিজের চোখে দেখছি। সেটা যে একটা মিথ্যের ঝুলি, সেটা কিন্তু প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ছে এবং বেরিয়ে পড়ছে। সমাজ ব্যবস্থাটা সত্যিই এতটাই খারাপ করে রেখেছে তৃণমূল সরকার যে আমাদের মতো লোককে এসে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে হচ্ছে এবং সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। সেই হিসেবে আমার এখানে আসা।
ইটিভি ভারত: আপনি একদম গ্রামের মানুষ। সকাল থেকেও দেখলাম যে মানুষ আসছেন চিকিৎসার প্রয়োজনে। গ্রামের সংস্কৃতিটা আপনি বোঝেন। জামুড়িয়া বিধানসভার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গ্রামই রয়েছে। আপনার অনুভবে এই গ্রামগুলো গত 15 বছরে কী পেয়েছে?
বিজন মুখোপাধ্যায়: পেয়েছে তার লিস্ট তো কিছু নেই, পায়নি তার লিস্ট অনেক বেশি। আমি প্রচারে গিয়ে মানুষের চোখের জল দেখেছি। জলের জন্য হাহাকার দেখেছি। তাহলে আমরা কোন সভ্য সমাজে বাস করি? দেখুন গ্রাম মানেই একটা প্রকৃতির মধ্যে থাকা, গাছপালা, পুকুর, মাছ। প্রকৃতির কোলেই আমরা এখনও আছি। কিন্তু তৃণমূল সরকার আসার পরে এক তো অবাধে জঙ্গল কেটে নেওয়া হয়েছে, অবৈধ কোল মাইনিং প্রচুর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তাতে কী হয়েছে, জলস্তর প্রচুর নেমে গিয়েছে। তারপরে নদী থেকে অবৈধ বালি খনন। বালির পাহাড় হয়ে গিয়েছে। প্রশাসন নির্বিকার।
কারণ, হয়তো পুলিশ-প্রশাসন ভয়ে কিছু করে না। তৃণমূল নেতাদের চোখ-রাঙানির জন্য কিছু করে না। আমাদের এখানকার যিনি প্রাক্তন বিধায়ক আছেন, তিনি বা তাঁর ছেলের দৌরাত্ম্যের ভয়ে হয়তো করে না। মানুষও ভয়ে কিন্তু গুটিয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীরা আমাকে বলছে, ‘স্যার, আমরা গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলে কী হয় জানেন? পুলিশ-প্রশাসনকে দিয়ে আমাদের কেস দিয়ে দেয় এবং আমাদেরকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।’ তাহলে ভাবুন যদি আমাদের গ্রামের এই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকে বা মানুষের মনের মধ্যে যদি এই ভয় ঢুকে গিয়ে থাকে, তাহলে সেই সরকার থেকে কী লাভ আছে বলতে পারেন?
ইটিভি ভারত: আপনি একজন চিকিৎসক, আপনার একটা সংস্কৃতি রয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে জামুড়িয়ায় আপনার বিরোধী মানে শাসক দল কোন সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে? বাংলা সংগঠনগুলো তাদের বিরোধিতা করছে। কোথাও এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজনীতিতে এসে মনে হচ্ছে না যে, মানে এ কোন সংস্কৃতির মুখোমুখি হচ্ছি আমরা?
বিজন মুখোপাধ্যায়: দেখুন বাংলা সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে। জামুড়িয়া বিখ্যাত কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের জন্য। আজকে যদি আপনি কবির জন্মস্থান চুরুলিয়া যান সেই চুরুলিয়াও আজ বিপন্ন। মানে এমন অবস্থা তৈরি করছে প্রশাসন যে আস্তে আস্তে হয়তো চুরুলিয়ার নাম বইয়ের পাতা থেকেও মিটে যাবে। কারণ, এত বেশি সেখানে দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে। বাঙালিরা যে সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করতাম, সেটা কিন্তু আজ অপসংস্কৃতির দিকে আমাদের টিএমসি সরকার নিয়ে যাচ্ছে।
সেখানে দৌরাত্ম্যবাজ বেশি হয়ে গিয়েছে। নাটক বলুন, কবিতা বলুন, গ্রামবাংলার ঐতিহ্য যেটা ছিল, ছোট ছোট যে পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে পাড়ার অনুষ্ঠান, সেগুলো কিন্তু ওরা এখন দলীয় কার্যালয়ে তৈরি করেছে। মানে আমি আপনাকে অন্যভাবেও যদি একটা বলি, আজ তৃণমূল সরকার যতগুলো পার্টি অফিস তৈরি করেছে, যদি আজ ততগুলো ছোট ছোট স্কুলও তৈরি করত, তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে হয় বিশাল একটা উপকার হতো।
যদি চুরুলিয়ার কথা বলি, চারখানা স্কুল ছিল। সেগুলোকে বন্ধ করে দিচ্ছে। যদি আজ সেই স্কুলকে বন্ধ করে দেয়, আমাদের শিক্ষার প্রাথমিক বুনিয়াদ যেখান থেকে আমরা অ আ ক খ শিখব, আজ যদি তারা সেটাকে বন্ধ করে দেয়, তাহলে আজ আমরা কী সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছি বলতে পারেন? গ্রাম আমার শিকড়, আজকে যদি আমাদের শিকড় হারিয়ে যায়, গ্রাম ছেড়ে যেতে হয় জলের অভাবের জন্য, প্রাথমিক স্কুল না থাকার জন্য, একটা ভালো স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকার তার জন্য। গ্রামের মানুষের মধ্যে এমন বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে যে সেখানে একে অপরের সঙ্গে কথা বলে না। তৃণমূল যদি সেই সংস্কৃতি তৈরি করে দেয়, তাহলে আমাদের কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর সত্যিই কপালে দুর্ভোগ আছে। এই সরকার থাকার আমার মনে হয় না আর কোনও যোগ্যতা আছে।
ইটিভি ভারত: জামুড়িয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দূষণ। একসময় শিল্পায়নের নামে প্রচুর কারখানা হয়েছিল। অভিযোগ উঠছে স্থানীয়দের নিয়োগও হয়নি, কিন্তু মানুষকে দূষণ দিয়ে গিয়েছে এই কারখানাগুলো। আগামিদিনে আপনার কী লক্ষ্য থাকবে এই দূষণ নিয়ে?
বিজন মুখোপাধ্যায়: জামুড়িয়ায় কলকারখানা নিঃসন্দেহে হয়েছে। কিন্তু দূষণের জেরে জেরবার বহুগ্রাম। যদি আপনি হিজলগোড়া, শেখপুরা, ইকরার গ্রামের কথা বলেন, আপনি দেখবেন গাছের পাতার ওপরে ধুলোর যে আস্তরণ পড়েছে। আপনি আমার বাড়ির ওপরেও দেখুন। কালো ধুলোর আস্তরণ। 15 বছরে সেই দূষণকে কি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যেত না? নিঃসন্দেহে করা যেত। কিন্তু সেটার জন্য একটা সদিচ্ছা থাকা দরকার। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে কাটমানি খাওয়াটা বন্ধ হওয়া দরকার।
আজকে এই দূষণের ফলে কিন্তু আমাদের অনেক লোক, অনেক জনসাধারণ সেই গ্রাম ছেড়ে ছেড়ে বাইরে পালাচ্ছে। কারণ, তারা সেখানে সুবিধা পাচ্ছে না, জল কালো হয়ে গিয়েছে, জল খেতে পারছে না, গবাদি পশু মারা যাচ্ছে, চামড়ার রোগ হচ্ছে, পেটের রোগ হচ্ছে। নদীর জলের অবস্থা যদি দেখবেন, নিজের লজ্জা লাগবে। সত্যি আমরা এখানে কোন পরিস্থিতিতে বাস করছি!
আমার বক্তব্য খুবই পরিষ্কার, স্থানীয় মানুষদের কাজে নিতে হবে, যারা আশেপাশের গ্রামের মানুষ, জামুড়িয়া বিধানসভার মধ্যে আছে। কারখানাগুলোকে ফিল্টার লাগাতেই হবে। ফিল্টার না লাগালে আমরা বড়সড় আন্দোলনের দিকে যাব, যেখানে আপনাদেরকে বাধ্য করা হবে। আমি করে দেখাবোই। যদি জামুড়িয়া বিধানসভার ভূমিপুত্র হিসেবে আমাকে আমার জনসাধারণ আমাকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করে, ছ’মাসের মধ্যে আমি এই কাজ করে দেখাবই দেখাব। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যদি চলে আসে, তাহলে কিন্তু এই কাজ আরও দৃঢ়ভাবে আমি করব এবং গ্রামবাংলার যে আমাদের কৃষ্টি আছে বা গ্রামবাংলার যে প্রকৃতি সেটাকে কিন্তু আমি ফিরিয়ে আনবই আনব।
ইটিভি ভারত: আর কী আছে আপনার এজেন্ডাতে? মানে আপনি কী স্বপ্ন দেখছেন?
বিজন মুখোপাধ্যায়: আমার স্বপ্ন জামুড়িয়া বিধানসভাকে 'সেরা বিধানসভা' করা। কিন্তু তার জন্য আমাকে সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। আমি যেখানেই যাই, আমি সেই গ্রামের বা সেই অঞ্চলের কী অসুবিধা হচ্ছে আমি আমার ডায়েরিতে নোট করি। তারা কী বলছেন সেটা আমি নোট করি এবং সেগুলো আমি লিখে রাখি যে হ্যাঁ, আমি যদি বিধায়ক হই, তাহলে এই জায়গার এই কাজগুলো আমি আগে আগে করব।
যেমন জলের অবস্থা৷ জামুড়িয়া বিধানসভার প্রত্যেকটি জায়গাতে জলের প্রচণ্ড অসুবিধা। জল ছাড়াও আপনার রাস্তার মধ্যে দিয়ে ড্রেন, রাস্তা নেই, মাটি আর রাস্তা এক। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তো আপনাকে বলছি, আপনি যদি দেশের মোহান গ্রামে যান বা আপনি চুরুলিয়া যান চিন্তা করতে পারবেন না কী রাস্তাটা খারাপ৷ একজন গর্ভবতী মহিলাকে যদি আসতে হয়, জামুড়িয়া বাজার পেরিয়ে যেতে চান এমনিই প্রসব যন্ত্রণা উঠে যাবে রোগীর। এত জঘন্যতম রাস্তা। আপনি শিরিষডাঙার দিকে যদি যান, তো আপনার মনে হবে যে সত্যি এরা থাকে কী করে এসব জায়গাতে? প্রশাসন নির্বিকার, আমাদের প্রাক্তন এমএলএ সাহেবও নির্বিকার।
এছাড়াও জামুড়িয়ার বুকে একটা দমকল বাহিনী, একটা ভালো লাইব্রেরি, ভালো স্কুল দরকার।
ইটিভি ভারত: চুরুলিয়া কলেজটারও তো সেই একই অবস্থা?
বিজন মুখোপাধ্যায়: ওটা তো হয়েই আছে। আপনি কাজী নজরুল ইসলামের যে স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম, সেটাও যদি যান আপনার তখন চোখের জল ফেলতে আপনি বাধ্য হবেন, কী অবস্থা এখানে তৈরি করে রেখেছে।
ইটিভি ভারত: আপনার প্রতিপক্ষ একদিকে বাম, একদা জামুড়িয়াকে সিপিএমের দুর্গ বলা হতো, অন্যদিকে এখন তৃণমূল। এই দুই প্রতিপক্ষকে আপনি কীভাবে দেখছেন লড়াইয়ের মাঠে?
বিজন মুখোপাধ্যায়: প্রতিপক্ষ, তারা প্রতিপক্ষই। আমার তাদের সঙ্গে তাদের যে মতাদর্শ বলুন, তারা সেই মতাদর্শে নিজের কাজ করছে। আমি আমার কাজ করছি। একজন শিক্ষিত ছেলে হিসেবে আমি এটুকু বলব, জামুড়িয়াবাসীর জন্য ডেফিনেটলি আমি কাজ করব যদি আমাকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়।
প্রাক্তন বিধায়ক সাহেব বা তাঁর ছেলের যে সুকৃতি, সেগুলো আপনারা জানেন। আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিজেই স্বীকার করে গিয়েছেন যে উনি কেমন। তো সেক্ষেত্রে আমাদের জনসাধারণের বলার বাধ্যবাধকতা রইল না৷ কারণ, যখন একজন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করছেন যে হ্যাঁ উনি এইরকম।
ইটিভি ভারত: শেষ প্রশ্ন। আপনি চিকিৎসক এবং আপনার দীর্ঘদিনের জনসংযোগ। এই চিকিৎসকতা পেশা আপনাকে বাড়তি কোনও সুবিধা এনে দিয়েছে?
বিজন মুখোপাধ্যায়: দেখুন, যারা আমাকে আজ এত বছর থেকে চিকিৎসা করিয়েছে, আশা করি তারা তো এটুকু জানবে ডাক্তার বিজন মুখোপাধ্যায় কেমন। কারণ, তারা যদি না ভরসা করত, আজ তাহলে আমার এত বছরের প্র্যাকটিসে তারা আসত না। তারা এটুকু জানে যে ডাক্তারবাবুকে আমরা দিনেও পাই, রাতেও পাই, ফোন করলেই পাই। ডাকলে যে লোককে একবার পাওয়া যায়, তো তিনি যখন ডাক্তার হিসেবে আমাদের এতটা কাছে আছেন, রাজনীতির আঙ্গিকে উনি যখন লড়ছেন এবং উনাদের আশীর্বাদে যদি আমি জিতি, ডেফিনেটলি সেই সুবিধাটাকে আমি আরও বৃহত্তর পরিবেশে ওঁদের জন্য নিয়ে আসব এবং যাতে তাদের আরও ভালো কিছু করা যায়।