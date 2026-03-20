দুর্নীতি, অপশাসন থেকে আরজি করের গাড়ির চাকা রুখেছি; এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না: মীনাক্ষী

দুর্নীতি, অপশাসন থেকে আরজি করের গাড়ির চাকা রুখেছি; এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না: মীনাক্ষী
নন্দীগ্রাম থেকে উত্তরপাড়া ৷ একসময়ের বামদুর্গে ফের কি লাল ঝান্ডা ওড়াতে পারবেন 'ইউথ আয়কন'? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতকারে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷
Published : March 20, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 8:18 PM IST
উত্তরপাড়া, 20 মার্চ: ভোটের ময়দানে এই প্রথম নন। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম থেকে লড়েছেন ৷ এবার উত্তরপাড়ায় বামেদের বড় ভরসা তিনি ৷ নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে থেকেই মাটি কামড়ে লড়াইয়ের ময়দানে সিপিআইএমের প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।
একসময় এই উত্তরপাড়া বামেদের গড় বলে পরিচিত ছি ৷ কিন্তু 2011 সালে পালাবদলের পর অন্যান্য বিধানসভার মতোই তৃণমূলের দখলে চলে যায় উত্তরপাড়া ৷ 2026 বিধানসভার নির্বাচনে উত্তরপাড়াকে 'পাখির চোখ' করে সিপিআইএম নেতৃত্ব ভোটযুদ্ধে সামনের সারিতে রেখেছে মীনাক্ষীকে। ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথায় 'স্পষ্ট' উত্তর দিলেন সিপিআইএমের নতুন প্রজন্মের মুখ ৷
উত্তরপাড়া বরাবরই মেধা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানের বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে সরিয়ে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়র মতো একজন পেশাদার আইনজীবীকে তৃণমূলের প্রার্থী করা অত্যন্ত কৌশলী পদক্ষেপ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একদিকে, মীনাক্ষীর জনপ্রিয়তা ও বাম পুনরুত্থানের চেষ্টা, অন্যদিকে শাসক দলের আইনি মেধার প্রতিনিধি শীর্ষণ্য ৷ লড়াই যে সেয়ানে সেয়ানে হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
উত্তরপাড়া বিধানসভার প্রতিটা কোণায় কোণায় গিয়ে জনসংযোগ করছেন এই বাম প্রার্থী। পূর্বে বামদুর্গ উত্তরপাড়াকে পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে বামনেতা কর্মী থেকে সমর্থকরা। বিধানসভা নির্বাচনে একদিকে তৃণমূলের উন্নয়ন। অন্যদিকে, দুর্নীতি অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে বিরোধী দলগুলি। সেই লড়াইয়ের আদৌ কি সফলতা পাবে বামেরা ? উত্তরপাড়া, কোতরং ও হিন্দমোটর এলাকায় এককালে কলকারখানার রমরমা ছিল। বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের ক্ষোভকে পুঁজি করেই কি লড়তে চাইছেন ? এ সব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিলেন মীনাক্ষী ৷
ইটিভি ভারত: 2026 নির্বাচনের আগে থেকেই উত্তরপাড়া বিধানসভার মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, প্রচার করছেন ৷ ভোটে কতটা প্রভাব ফেলতে পারবেন ?
মীনাক্ষী: লাল ঝান্ডা প্রতিটা মানুষের, প্রতিটা পাড়ায় মানুষের পাশে থেকেছে ৷ মানুষের রুটি-রুজির দাবিতে লড়েছে ৷
ইটিভি ভারত: তৃণমূল দাবি করছে, তাদের উন্নয়নই হাতিয়ার ৷ এবারেও সিপিএম শূন্য পাবে ?
মীনাক্ষী: তৃণমূল যেটাকে উন্নয়ন বলে দাবি করছে সেটা আপনারা বিচার করুন উন্নয়ন কি না ? আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন না। এই কারণেই বলছি, ওনাদের রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গকে শ্মশান করে দিয়েছে ৷ সেটাকে তৃণমূল বা বিজেপি উন্নয়ন বলে ৷ অন্য আর পাঁচটা রাজ্যে বিজেপি ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বলে উন্নয়ন দাবি করছে ৷ উত্তরপাড়া-সহ বাংলার আনাচে-কানাচে আপনাদেরকে ঘুরে দেখতে হবে ৷ আসলে উন্নয়ন কী, মানুষ কী বলছে ৷
ইটিভি ভারত: আপনারা সব সময় লড়াইয়ের কথা বলেন, কিন্তু এরাজ্যে বিরোধী দল বিজেপি; এবারের নির্বাচনে আপনারা কোথায় ?
মীনাক্ষী: রুটি-রুজি থেকে কর্মসংস্থান ৷ কোনও ইস্যুতে বিজেপি লড়াই করেছে ৷ বিজেপি দেশের সংবিধানকে জলাঞ্জলি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে গণ্ডগোলের পরিবেশকে রক্ষা করাকে যদি বিরোধিতা বলেন, তাহলে এরাজ্যের মানুষের সঙ্গে মিডিয়াও যথাযোগ্য কাজ করছে না ৷
ইটিভি ভারত: উত্তরপাড়া বিধানসভা এলকায় বহু কলকারখানা বন্ধ, হিন্দমোটর শ্মশান হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের দাবি, বাম আমলেই হিন্দমোটর শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ কী বলবেন ?
মীনাক্ষী: বাম আমলে বেআইনিভাবে, দুর্নীতি করে সরকারের ট্যাক্সের টাকা চুরি কোনওদিন হয়নি। হিন্দমোটর কারখানার গেটের বাইরে কোনওদিন ধর্ষণ হয়নি। আর সেই কাণ্ডে শাসকদলের নেতা গ্রেফতার হয়নি বাম আমলে ৷ 15 বছর আগে আজকের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, কারখানার জমিতে কারখানা হবে। আপনারা সেই প্রশ্ন তুলুন, কেন হয়নি ?
ইটিভি ভারত: ব্যবসায়ীদের দাবি, আলুর নীতি তৈরি করতে হবে সরকারকে ৷ এপ্রসঙ্গে আপনার কী মত ?
মীনাক্ষী: মন্ত্রী বেচারাম মান্না ফের তৃণমূলের তরফে সিঙ্গুর থেকে টিকিট পেয়েছেন ৷ তাহলে তৃণমূল সরকারের বিচারে বেচারাম মান্না খুব ভালো কাজ করেছেন ? যদি এমনটা না-হয়, আলুচাষিদের কথা আর তৃণমূলের সিদ্ধান্ত তো পার্থক্য থেকে যাচ্ছে । বাকিটা আপনারা মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন ৷ 2026 সালের পর ও কৃষককে লড়াই করতে হবে না। এই লড়াইটা বিধানসভার ভিতরেই লাল ঝান্ডা ও তার বাম সহযোগী দলের বিধায়করা লড়বেন।
ইটিভি ভারত: উত্তরপাড়ায় তৃণমূলের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে কী মতামত ?
মীনাক্ষী: উত্তরপাড়ার উন্নয়নের কথা এখানকার মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন। উত্তরপাড়ার স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, মহামায়া হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা থেকে বন্ধ কারখানা ৷ যদি এগুলি উন্নয়ন হয়, তাহলে দাপুটে নেতারা নিশ্চয়ই উত্তর দেবেন।
ইটিভি ভারত: রাজ্যে কি এবার বামেদের শূন্য আসনের তকমা ঘুচবে ?
মীনাক্ষী: পঞ্চায়েত ভোটে বিডিও'দের ব্যালট পেপার চিবোতে দেখেছি। ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্সকে জলে ছুড়ে দিতেও দেখেছি। আমাদের কর্মীদের খুন হতে দেখেছি। আপনারা কাকে শূন্য বলছেন, জানি না। তবে লড়াই চলবে। পাঁচটা বছর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যা রায় দিয়েছিলেন তা মাথা পেতে নিয়েছি ৷ রাস্তার লড়াইয়ে আমাদেরকে মানুষ সঙ্গ দিয়েছেন। এক ইঞ্চি জমি ছাড়িনি। রাস্তার এবং বিধানসভার ভিতরের লড়াই ছাব্বিশের বিধানসভার পর নতুন অধ্যায় শুরু হবে। 77 জন বিজেপির MLA মিলে তৃণমূলের দুর্নীতি অপশাসনের চাকা রুখতে পারেনি। আমরা বাইরে থেকে আরজি করের গাড়ির চাকা রুখে দিয়েছি ৷ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একাধিক লাল ঝান্ডা আসবে ৷ রাজ্যে তৃণমূল, বিজেপি বা প্রশাসন যেই গণ্ডগোল বা অপশাসন করতে আসবে, আমরা রুখে দাঁড়াব।
একনজরে উত্তরপাড়ার রাজনৈতিক ছবি
- 2011- রাজ্যের পালাবদলের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল উত্তরপাড়াতেও। বামেদের দীর্ঘদিনের শাসনের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূলের অনুপ ঘোষাল এখান থেকে জয়ী হন।
- 2016- তৃণমূলের হয়ে লড়াই করেন সাংবাদিক প্রবীর ঘোষাল। তিনিও বড় ব্যবধানে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীকে পরাজিত করে তৃণমূলের ভিত শক্ত করেন।
- 2021- লড়াইয়ের নতুন মোড় ভোটের আগে প্রবীর ঘোষাল বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়। তৃণমূল প্রার্থী করে অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিককে। বিনোদন জগতের পরিচিত মুখ কাঞ্চন বিজেপি ও বামেদের হারিয়ে তৃণমূলের জয় বজায় রাখেন।