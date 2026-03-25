সংখ্যালঘুদের চোখের 'মণি' বিজেপি, অনুব্রতর গড়ে ভোট টানতে মণিরুলে আস্থা গেরুয়া শিবিরের

সংখ্যালঘুদের চোখের 'মণি' বিজেপি, অনুব্রতর গড়ে ভোট টানতে মণিরুলে আস্থা গেরুয়া শিবিরের
একদা শাসক শিবিরের সংখ্যালঘু বিধায়ক মনে করেন, বিজেপির বাংলা দখলের প্রধান কাণ্ডারী সেই সংখ্যালঘুুরাই ৷ মণিরুলের একান্ত সাক্ষাৎকার নিলেন ইটিভি ভারতের অভিষেক দত্ত রায় ৷
Published : March 25, 2026 at 6:45 PM IST
লাভপুর, 25 মার্চ: দৃশ্য 1- 2013 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার চলছে ৷ বীরভূমের লাভপুরের মঞ্চ থেকে তৎকালীন তৃণমূল নেতা বলছেন, 'পায়ের তল দিয়ে মেরে দিয়েছি' ৷ প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বীরদর্পে এভাবে কাউকে খুনের দায় স্বীকার করতে বড় একটা দেখা যায়নি ৷ তাই মণিরুল ইসলামের কথা অবাক হয়ে শুনেছিল রাজ্য ৷ কিন্তু সাজা হয়নি ৷ বিচারের বাণী কেঁদেছে নীরবে-নিভৃতে ৷
দৃশ্য 2- অতীত ভুলে নেতা ফিরলেন নিজের মাটিতে ৷ হ্যাঁ, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি গলা ফুলিয়ে এক পরিবারে তিন ভাইকে 'পায়ের তল' দিয়ে মেরে ফেলার কথা বলেছিলেন ৷ সেদিনও তাঁর কথা শুনতে হাজির ছিলেন হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক ৷ এদিনও তাঁকে ঘিরে 'দাদার অনুরাগীদের' ভিড় ৷ তবে এর মাঝে কুয়ে নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে ৷ সেদিনের তৃণমূল নেতা এখন বিজেপিতে ৷ তবে দলবদল তাঁর পুরনো অভ্যাস ৷ সেদিনে শাসক শিবিরের সংখ্যালঘু বিধায়ক এখন মনে করেন, বিজেপির বাংলা দখলের প্রধান কাণ্ডারী হবেন সেই সংখ্যালঘুুরাই ৷
বীরভূমের লাভপুরের বাসিন্দা মণিরুল এক সময় ফরওয়ার্ড ব্লকে ছিলেন ৷ অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে তৃণমূলের যোগ দিয়ে 2011 সালে লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন ৷ সিপিএম প্রার্থী নবনীতা মুখোপাধ্যায়কে মাত্র 3 হাজার 6 ভোটে পরাজিত করে লাভপুরের বুকে জোড়াফুল ফুটিয়েছিলেন। পরে 2016 সালেও তিনি তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন ৷ সেবার সিপিএম প্রার্থী সৈয়দ মাহফুজুল করিমকে 30 হাজার 313 ভোটে পরাজিত করেন মণিরুল ৷
শাসক শিবিরের সবাই জানতেন তিনি কেষ্টর কাছের লোক ৷ 2017 সাল থেকে অনুব্রতর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে মণিরুল ৷ 2019 সালের 29 মে দিল্লি গিয়ে বিজেপির সদর দফতরে হাজির হয়ে গেরুয়া পতাকা তুলে নেন ৷ যদিও, তারপর থেকে আর বীরভূমের লাভপুরের মাটিতে পা দেননি তিনি ৷ এবার 'বাংলা দখল'কে পাখির চোখ করা বিজেপি তাঁকেও নামিয়েছে ভোটের কাজে ৷ 2021 সালে দুবরাজপুর দখল করে কেষ্ট গড়ে ধাক্কা দেওয়া পদ্মশিবির এবার এই জেলায় আসন সংখ্যা আরও খানিকটা বাড়াতে চায় ৷
নেতা বলছেন, 'ভয় করি না, লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে' ৷ ইঙ্গিত যে অনুব্রত এবং সমগ্র তৃণমূলের দিকে সে কথা আর আলাদা করে বলতে হয় না ৷ আর মণিরুলের অতীতটাও ভয় পাওয়ার মতোই ! তখন 2010 সাল ৷ তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ৷ রাজ্যে বাম সরকার ৷ বালিঘাটের দখলদারি নিয়ে তাঁর লাভপুরের দ্বারকা গ্রামে বাড়ির উঠানে বসেছিল সালিসি সভা ৷ অভিযোগ, এই সভায় শুরু হয় বচসা ৷ সেখান থেকে হাতাহাতি ৷
পিটিয়ে খুন করা হয় তিন ভাই ধনু শেখ, কটুন শেখ ও তুরক শেখকে ৷ তাঁরা সকলেরই ছিলেন সিপিএম সমর্থক ৷ মণিরুল-সহ 52 জনের বিরুদ্ধে লাভপুর থানায় লিখিত অভিযোগ হয়েছিল ৷ গ্রেফতারও হয়েছিলেন মণিরুল ৷ পরে জামিন পেয়ে তৃণমূল-কংগ্রেসে যোগ দেন ৷ আরও পরে ভোটে জিতে লাভপুরের বিধায়ক হন ৷ 2013 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন একটি সভা বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মণিরুল প্রকাশ্যে বলেন, '3 জনকে পায়ের তল দিয়ে মেরে দিয়েছি'। এই স্বীকারোক্তির পরেও 2014 সালে মামলার চার্জশিট থেকে মণিরুল ইসলামের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ৷ তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিতর্ক হয়েছিল, সমালোচনার ঝড় উঠেছিল ৷ যদিও, মণিরুল বিজেপিতে যোগদানের পরেই 2019 সালে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে ফের মণিরুল ইসলামের নাম যুক্ত করা হয়েছে ৷
দীর্ঘ প্রায় 10 বছর পর এই 'বিতর্কিত' সংখ্যালঘু নেতা বীরভূমের লাভপুরের মাটিতে পা দেন ৷ সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করার লক্ষ্য নিয়েই এসেছেন ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে জানান তিনি।
ইটিভি ভারত : রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন নাকি এতদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন কেন?
মণিরুল : আমি গা ঢাকা দিইনি, সন্ন্যাসও নিইনি। 2017 সালে আমি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ি। মুম্বাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম ৷ হৃদপিণ্ড-সহ সারা শরীরে অপারেশন হয়েছে । মাথায় দুটো অপারেশন হয়েছে ৷ দেড় থেকে দু'বছর আমি বিছানায় পড়েছিলাম। সন্ন্যাস নেওয়ার কোনও বিষয় নেই ৷ শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলাম। সে সময় বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতাটুকুও ছিল না আমার ৷ তবু সে সময়ের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে চারটে খুনের মামলা দেওয়া হয়েছে ৷ তাও সেসব মুর্শিদাবাদের ঘটনা ! ওরা (তৃণমূল) ভয় পেল মণিরুল সুস্থ হয়ে এলাকায় ফিরবে ৷ তাই হাইকোর্টে মামলা করে অর্ডার বের করিয়ে আমার লাভপুর ঢোকাই বন্ধ করে দিল। ওই নির্দেশ এখন খারিজ হয়েছে বলে লাভপুরে আসতে পারলাম। হাসপাতালে থাকাকালীন আমর নামে মামলা দেওয়ায় বিরক্ত হাইকোর্ট ৷ আমার কাছে অর্ডার কপি আছে ৷ হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে আমার বিরুদ্ধে যদি কোনও মামলা করতে হয় তাহলে কমপক্ষে 10 দিন আগে সে কথা জানাতে হবে।"
ইটিভি ভারত : এই মুহূর্তে কোনও সংখ্যালঘু নেতা বিজেপির হয়ে প্রচার করছেন না। আপনি একমাত্র। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে কী বোঝাবেন?
মণিরুল: কে বলেছে সংখ্যালঘুরা বিজেপির প্রচার করছেন না ৷ আমাদের সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমানদের হাতে বোমা ধরিয়ে দিয়েছেন। আর গ্রামে গ্রামে ভাইয়ে-ভাইয়ে মারামারি কাটাকাটি করিয়ে দিয়েছেন ৷ উন্নয়ন কিছু করেনি ৷ সংখ্যালঘু মানুষদের উন্নয়নের নামে সরকার যেটুকু যা দিয়েছে তা নেতারাই সব ভোগ করে নিয়েছেন। মুসলিমদের উন্নয়ন নামে বোমার উন্নয়ন হয়েছে ৷ তাঁদের গুণ্ডা বা তোলাবাজ বানিয়েছে। এখানেই বিজেপির লড়াই ৷ শমীক খোলামেলা বলেছেন, আমরা সংখ্যালঘুদের হাতে কলম ধরিয়ে দিতে চাই ৷ শুধু তাই নয়, এসআইআরের নামে ভুল বোঝানো হচ্ছে ৷ এসআইআর শেষ হোক ৷ দেখবেন একজন ভারতীয় মুসলমানও বলছেন না যে কমিশন তার নাম কেটে দিয়েছে ৷ আমি দায়িত্ব নিয়ে এ কথা বলছি। এই কথাগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বোঝানোর দরকার আছে। লাভপুরের সেটা হয়েছে ৷ ভোটের ফল দেখলেই সব বোঝা যাবে ৷
ইটিভি ভারত : একটা সময় অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন ৷ পরে দূরত্ব বাড়ল কেন ?
মণিরুল : অনুব্রতর সঙ্গে দূরত্ব নিয়ে মারাত্মক কোনও কথা নেই। এই কথাগুলো পরে বলব। এখন ভোটের সময় ৷ এখন একে অপরের নামে বলবে, কুৎসা করবে । তাই আমি এসব এখন বলছি না। সে সময় কী কী হয়েছিল সেটা মানুষ জানে ৷ আমিও পরে জানাব সব।
ইটিভি ভারত: একটা সময় আপনি ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন, আর আজ যিনি লাভপুরে তৃণমূল প্রার্থী তিনিও ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্পাদক ছিলেন। তাঁকে কীভাবে টেক্কা দেবেন ?
মণিরুল: ফরওয়ার্ড ব্লকটা আমি করতে চাইনি। এই লাভপুরের বুকে সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, বিজেপি ও তৃণমূল মিলে একজোট হয়ে লড়াই করে লাভপুর ব্লকের 6টা পঞ্চায়েত দখল করে নিয়েছিলাম। লাভপুরে সিপিএমকে ঘর ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। আর রানা সিং (বর্তমানে লাভপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী) যে নিজের স্বার্থের জন্য কত নোংরা কাজ করেছে সেটা গোটা লাভপুর জানে। ওর সম্পর্কে আর কিছু বলব না।
ইটিভি ভারত : আপনার প্রচারের স্ট্র্যাটেজি কী হবে ?
মণিরুল: এটা দলের গোপন বিষয়। প্রকাশ্যে মন্তব্য করা সম্ভব নয় ৷
ইটিভি ভারত : বিজেপি লাভপুর কেন্দ্রে জিতবে ?
মণিরুল: এখানে জয়ের ব্যাপারে আমি একশো শতাংশ নিশ্চিত ৷ তবে এ নিয়ে এখন আর কোনও মন্তব্য করব না ৷
ইটিভি ভারত : এতটা বিশ্বাসের উৎস কী ?
মণিরুল:- অনেক কারণ আছে ৷ সব বলার দরকার নেই ৷ শুধু এটুকু দেখুন আমি যে লাভপুরে এসে প্রচার করব সেটা অনেকেই ভালো করে জানতে না ৷ তাও কত লোক দাঁড়িয়ে আছে । এখান থেকে যা বোঝার বুঝে নিন ৷
ইটিভি ভারত: বীরভূমে আপনিই সম্ভবত বিজেপির একমাত্র সংখ্যালঘু নেতা।
মণিরুল: না না আরও আছে। ভোটের পর বুঝতে পারবেন, কতজন গোপনে কাজ করেছে। আর দু'এক বছরের মধ্যে সংখ্যালঘুরাই বিজেপির মূল হাতিয়ার হবে। কারণ এরা অত্যাচারিত, এরা বঞ্চিত, এরা লাঞ্ছিত ৷ আর এসবই মাত্র কয়েকজনের চক্রান্তে। মানুষ সেটা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে ৷
ইটিভি ভারত : আপনি যখন ঢুকছেন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি উঠছে 'ভারত মাতার জয়' স্লোগান উঠছে ৷ এই ধরনের স্লোগানের সঙ্গে আগে সেভাবে পরিচয় ছিল না ৷ কীভাবে দেখছেন ?
মণিরুল: কোরআন শরীফের একটা আয়াত আছে। যে আয়াতে বলা আছে, তোমার ধর্ম তোমার জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য। তুমি অপরের ধর্মকে গালি দেবে না, সম্মান করবে। দুর্গাপুজো করবে হিন্দুরা ৷ মুসলমানরা মসজিদে নামাজ পড়বে। কোন বিজেপি নেতা বলেছেন, মুসলমানরা নামাজ পড়তে পারবে না। তৃণমূল এই অপপ্রচার করে ৷ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ৷ সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবেই তাদের ব্যবহার করে আসছে শাসক শিবির ৷
ইটিভি ভারত : এই মুহূর্তে বীরভূম অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের গড় হিসেবে পরিচিত। মণিরুল ইসলাম কতটা প্রভাব ফেলতে পারবেন ?
মণিরুল: মণিরুল ইসলাম কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না ৷ প্রভাব যা ফেলার সেটা দল হিসেবে বিজেপি ফেলবে। বিজেপি সরকারে আসবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তৃণমূলের কাছে ব্যক্তিই সব ৷ আর আমাদের কাছে দল সবকিছু।
ইটিভি ভারত : প্রচারে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে জেলা সর্বত্র বেরোবেন ?
মণিরুল: দল যেখানে দায়িত্ব দেবে সেখানেই যাব। জেলার বাইরেও দিতে পারে। যেখানে দেবে সেখানেই যাব।
ইটিভি ভারত : আপনি কেন এই বিধানসভা থেকে টিকিট নিলেন না বা চাইলেন না? নাকি চেয়েও পাননি ?
মণিরুল: না না এইব বিষয়ে কোনও কথা হয়নি। আমি এলাকার মানুষের সঙ্গে মিশতে চাই ৷ যতদিন বাঁচব সপ্তাহে 6 দিন এখানেই থাকব। আমাদের পরিবার এখানের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত।
ইটিভি ভারত : লাভপুরের যিনি বিদায় বিধায়ক এবং তৃণমূল প্রার্থী সেই অভিজিৎ সিংহ বলছেন, উন্নয়নের নিরিখে ভোট হবে। কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?
মণিরুল: কোন মানুষটার উন্নয়ন হয়েছে ! প্রথমে চাকরিটা খেয়ে নিলাম তারপর দেড় হাজার টাকা ভাতা দিয়ে দিলাম। এসব বাদ দিয়ে প্রকৃত উন্নয়ন করবে বিজেপি ৷ দেড় হাজারের জায়গায় 3 হাজার দেবে।
ইটিভি ভারত : বিতর্ক তো কখনও আপনার পিছন ছাড়েনি। আবার যদি বিতর্ক তৈরি হয় মণিরুল ইসলাম মোকাবিলা করবে ? ভয় পাবে না তো ?
মণিরুল: বিতর্কের জায়গা নেই। ন্যায্য কাজ করব ৷ দলের হয়ে কাজ করব ৷ আমি বিজেপির সৈনিক। এতে বিতর্ক হলে হবে, ৷বিরোধীরা অনেক কিছু বলবে ৷ এটা নিয়ে আমি ভাবিত নই। আমি ভয় করি না। 11টা মামলা দিয়েছে ৷ এবার না-হয় 21টা দেবে। এসবের পরোয়া আমি করি না। লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে।