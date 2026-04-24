সোনারপুরের মানুষের কষ্ট দেখে নিজের কষ্ট ভুলে যাচ্ছি, সোজাসাপটা রূপা
ফুচকাওয়ালাও স্ক্যানারে টাকা নিচ্ছে । বিজেপির মূল মন্ত্র 'অন্ত্যোদয়'। ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তের সঙ্গে আলাপচারিতায় সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী ৷
Published : April 24, 2026 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটে সোনারপুর দক্ষিণে দুই তারকা নেত্রীর লড়াই ৷ একদিকে বিদায়ী বিধায়ক, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী লাভলী মৈত্র ৷ আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী একসময়ে রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ দুই তারকার মাঝে রয়েছে চমকও ৷ এই কেন্দ্র থেকেই নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল-ত্যাগী ছাত্রনেত্রী রাজন্যা হালদার ৷ এছাড়াও রয়েছেন সিপিআইয়ের পারোমিতা দাশগুপ্ত ও কংগ্রেসের সুব্রত দত্ত ৷ তবে প্রচারের আসরে গরম গরম কথাবার্তায় এটা পরিষ্কার যে এই কেন্দ্রে মূল লড়াই দুই অভিনেত্রীর মধ্যে ৷
প্রথম দফার ভোট হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় তথা শেষ দফার জন্য সব প্রার্থীরাই জোর প্রচার চালাচ্ছেন সোনারপুর দক্ষিণে ৷ প্রচারের ব্যস্ততার ফাঁকেই বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷ মানুষের কেমন সাড়া পাচ্ছেন ? বিজেপি সরকারে এলে কোন দিকগুলোতে জোর দেবেন ? এমনই নানা প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিলেন 'দ্রৌপদী' ফেম রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷
ইটিভি ভারত: এই প্রচণ্ড গরমের দাপটে সকাল, দুপুর, বিকেল প্রচারের জন্য ছুটে চলেছেন । কেমন আছেন ?
রূপা: ওদের কষ্ট দেখে নিজের সব কষ্ট ভুলে যাচ্ছি ৷
ইটিভি ভারত: সোনারপুর দক্ষিণে গিয়ে কী দেখছেন ? কী অবস্থা ওখানকার ? মানুষ কী বলছেন ?
রূপা: মানুষ কী বলবে ? সব চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছি । আপনি যখন যাবেন তখনও দেখবেন । ন্যূনতম পরিষেবা নেই । ভাবছি, এতদিন ধরে কীভাবে সহ্য করে আছে ওখানকার মানুষ ! খাবার জল নেই । পরিষ্কার পুকুর নেই । ড্রেন, রাস্তা মিলেমিশে গেছে । যেটুকু প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম সড়ক যোজনায় এবং হাইওয়েজের মধ্যে হয়েছে সেটুকুতেই চলাচল করা যাচ্ছে । দেখলাম, নেতার বাড়ি পর্যন্ত ল্যাম্পপোস্টের আলোটা আছে । তারপরে আর আলোর দরকার নেই ওখানে । রাস্তা যতটা চওড়া করার কথা ততটা চওড়া করেনি । সেখান থেকেও টাকা ঝেড়েছে । দুটো বাইক পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারবে না ওই রাস্তা দিয়ে । ওখানকার যাঁরা অনেকদিনের বাসিন্দা, তাঁদের অনেকদিনের বাড়ি । সেগুলো বড় বড় কিন্তু সামনে দিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা ছোট্ট, একদম সরু । অথচ নেতার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা । তারপর ড্রেন, পুকুর, রাস্তা সব মিলেমিশে একাকার । কোনটা পুকুর আর কোনটা রাস্তা বোঝা যাবে না । এই খটখটে রোদেও কাদা দেখতে পাবেন ওখানে ।
ইটিভি ভারত: ওখানকার মানুষের কাছে কেমন সাড়া পাচ্ছেন ?
রূপা: ভালো । মানুষের মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে তারা আমাদের চাইছে । আবার অন্য দল সমর্থিত মানুষও তো আছে । তারা তো প্রথমদিকে আমাদের ফ্ল্যাগ খুলে দিচ্ছিল । সকালে ফ্ল্যাগ লাগালে রাতে ফ্ল্যাগ খুলে নিচ্ছিল । এবার আমাদের ছেলেদেরও তো বুদ্ধি কম নয় । তারা এখন রাত জেগে ফ্ল্যাগ লাগাচ্ছে । সকালে চট করে উঠে কেউ আর খুলতেও পারছে না । পরে ওই কাজ করতে এলে যারা আমাদের সমর্থন করছে, তারা ছবি তুলে আমাদের ছেলেদের পাঠিয়ে দিচ্ছে । ফলে, ওরা বিপাকে । আর ফ্ল্যাগ ছিঁড়তে পারছে না। আর তাই এখন সরকারি কাজের নামে প্রতিটা রাস্তায় একগাদা ইট, স্টোন চিপ্স ফেলে রাখছে । বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা খুঁড়ে ফেলছে । 'নল সে জল' প্রজেক্টের জন্য যে টাকা পেয়েছে তাও ঝেড়েছে । ভোটের আগে হঠাৎ তড়িঘড়ি রাস্তা খুঁড়ে খুঁড়ে পাইপ বসাচ্ছে কিন্তু জুড়ছে না । ফলে অর্ধেক জায়গায় পাইপ ফেটে যাচ্ছে । মাঝখানে মাঝখানে ইট দিয়ে গোল করে একটুখানি পাইপ বের করে রেখেছে সেখানে নাকি কল বসাবে । এরপর বর্ষা এলে গোটা এলাকা জলে ভাসবে । ওরা ভাবছে আমরা তো আর আসছি না, বিজেপি এলে তাদের ভাবমূর্তি খারাপ হবে ।
ইটিভি ভারত: ভারতীয় জনতা পার্টি এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে কর্মসংস্থান নিয়ে কতটা ভাববে ?
রূপা: যে সব কোম্পানি এখান থেকে পালিয়ে গেছে তাদের ফেরত আনব । সব কোম্পানি ফেরত আসবে । এখানে কর্মসংস্থান গড়ে উঠবে । এখান থেকে গিয়ে অনেকে মোদি সরকারের রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষায় সিনেমা বানাচ্ছেন । তাঁরাও এখানে এসে আবার সিনেমা বানাবেন । একটা কথা তো বলতেই হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে চাকরি-বাকরি করে উপার্জনের কোনও উপায় নেই । মধ্যবিত্তের আবার একটা সমস্যা আছে, সে ভালোভাবে বাঁচতে চায় । তবে, চুরিটুরি করে নয় । কিছু গুন্ডাকে সমাজ তৈরি করেছে, সেটা অন্য কথা । তারও একটা আলাদা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আছে । সবাই তো গুন্ডাবৃত্তির মধ্যে যেতে পারে না বা যায়ও না । একটা এলাকায় যদি চল্লিশটা গুন্ডা থাকে তারা বাকিদের ভয় পাইয়ে দাদাগিরি করে পয়সা কামিয়ে বাকিদের চুপ করিয়ে রেখেছে । সেইসব দিন শেষ হতে চলেছে এবার ।
ইটিভি ভারত: দল কতটা প্রস্তুত ?
রূপা: মানুষ চাইছে আমাদের । মানুষ বলছে, আমরা তো ভোট দিই বিজেপিকে, সেই ভোট যায় কোথায় ? ওদের বলেছি এবার আর তা হবে না...। আসলে ছাপ্পা ভোট এই রাজ্যের অনেক বছরের একটা রোগ । আর কোনও রাজ্যে এরকম নেই । সব পার্টির ব্যাপারেই কমিটি স্ট্রিক্ট । এবার যা মিটিং হচ্ছে, তাতে সব পার্টিকেই একসঙ্গে ডাকছে কমিশন । তবে মেশিন চেকিং-এর সময়ে অন্য পার্টির লোকেদের বেশি আসতে দেখছি না । জানি না কেন ! তাঁরা কি নিজেদের প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারছেন না বলে আসছেন না ? নাকি অন্য কোনও প্ল্যান কাজ করছে মাথায় । তবে, কোনও প্ল্যানই এবার আর কাজে লাগবে না ।
ইটিভি ভারত: জয় নিয়ে কতটা আশাবাদী আপনি ?
রূপা: মানুষের মুখ দেখে আশাবাদী হচ্ছি । কিন্তু তা বলে আমি আমার পরিশ্রম থামিয়ে দিচ্ছি না । জিতে এলে আরও অনেক পরিশ্রম করতে হবে ।
ইটিভি ভারত: বিধায়ক হয়ে এলে আপনার পাখির চোখ কোনদিকে ?
রূপা: পশ্চিমবঙ্গে অনেক বড় বড় সমস্যা আছে । তবে আমার ক্যামেরার দায়িত্বে যাঁরা আছেন, সোনারপুর দক্ষিণের নানা জায়গা তাঁদের লেন্সে ধরা পড়ছে । কোন কোন জায়গার কী অবস্থা তা সবই ধরা পড়ছে ওখানে । আমি রোডম্যাপ বানাচ্ছি । গারবেজ ক্লিনিং-এর কোনও ব্যবস্থা নেই ওখানে সেভাবে । ফলে, পুকুর ভরাট করার একটা গ্যাং ভীষণভাবে করে খাচ্ছে । ময়লা পড়ছে পুকুরে । পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখা দরকার ওখানে । মশা, মাছি, পোকার জন্য অসুখ হচ্ছে এলাকায় । ডাক্তাররা যাতে ওখানকার গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করতে পারেন, তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে । চাষবাসের এলাকা সোনারপুর । ওখানে চাষবাস ভালো হয় । আম, পেয়ারা, পেঁপে কত ফল ওখানে হয় । ওখানে আমার নিজের বাড়িতেই দুটো আম গাছ । একটা টক, একটা মিষ্টি । দুটোই ফাটাফাটি খেতে । চাষিদের প্রকল্পগুলো ভালোভাবে কার্যকরী হলে চাষিদের আর সমস্যা থাকবে না ওখানে । অনেক পরিশ্রম করতে হবে এর জন্য ।
ইটিভি ভারত: উন্নয়ন কি সব শ্রেণির মানুষ পাবে ?
রূপা: আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নিজস্ব যে সংবিধান আছে এবং যে আদর্শে আমরা এই পার্টিটা করি তার মূল মন্ত্র হল 'অন্ত্যোদয়'। মানে হল জীবনের শেষ পংক্তিতে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তার উদয় করা তোমার কাজ । এটা আমাদের পার্টির মূল মন্ত্র । যখন এখানে জিরো ব্যালেন্সে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কথা হয়েছিল, তখন সব পার্টি হেসেছিল । ব্যাঙ্গ করেছিল । বলেছিল, গরিবের টাকা নেই তো জমাবে কোথা থেকে ?... গরিবই টাকা জমায় । ছোট ছোট ভাড় পাওয়া যায় । সেখানে তারা টাকা জমায় । কিন্তু কোনও ইন্টারেস্ট পায় না । সেই কারণেই মোদি'জি বলেছিলেন । আর দেখুন আজ ? ওরা টাকা জমাচ্ছে তো ! মোদি'জির প্ল্যান কেউ সেদিন বোঝেনি । ডিজিটাল দুনিয়ে এসেছে । আজ আর কোথাও গিয়ে লাইন দিতে হয় না । সব কাজ একটা ফোনেই হয়ে যায় । আজকাল সেল্ফ অ্যাটেস্টেড হচ্ছে । ফুচকাওয়ালাও স্ক্যানারে টাকা নিচ্ছে । আবার একইভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই, স্ক্যামও হচ্ছে । তার জন্য সতর্কবার্তাও আসছে নিয়মিত । কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভাগ সব শ্রেণির মানুষ পাবে সমানভাবে ।
ইটিভি ভারত: এই গরমে নিজেকে সুস্থ রাখতে কী করছেন ?
রূপা: জল খাচ্ছি । শুধু জল ।