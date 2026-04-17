বেহালা পশ্চিমের প্রার্থী হওয়ার পর পার্থর সঙ্গে কথা হয়েছে? খোলামেলা জবাব রত্নার

নতুন কেন্দ্রে প্রচারে গিয়ে কেমন অভিজ্ঞতা? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন রত্না চট্টোপাধ্য়ায় ৷

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 17, 2026 at 8:28 PM IST

কলকাতা, 17 এপ্রিল: বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র 2006 সাল থেকে নিজের দখলে রেখেছেন একসময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম্বার টু পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তবে নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়ে তিন বছর জেলে বন্দিদশা কাটানোর পর, ছাব্বিশের হাইভোল্টেজ ভোটের মুখেই জামিনে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি ৷ তবে ততদিনে ছবিটা একেবারে বদলে গিয়েছে ৷ সংসদীয় রাজনীতিতে ফেরার জন্য তদ্বির, ভাবমূর্তি ফেরাতে নিজের কেন্দ্রের বাসিন্দাদের খোলাচিঠি দেওয়া, নানা উদ্যোগ নিয়েছেন পার্থ ৷ তবে আসন্ন নির্বাচনে তিনি আটকে ঘরের অন্দরেই ৷ তাঁর খাসতালুকে তৃণমূল প্রার্থী করেছে রত্না চট্টোপাধ্যায়কে ৷ যিনি বেহালা পূর্বের বিদায়ী বিধায়ক ৷

রত্না চট্টোপাধ্যায়ের আগের কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে শুভাশিস চক্রবর্তীকে ৷ আর বেহালা পশ্চিমে বিজেপির প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ বেহালা পশ্চিমে রত্না প্রার্থী হওয়ার পর কি তাঁকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন এই কেন্দ্রে তাঁর পূর্বসূরী ? নতুন কেন্দ্রে প্রচারে গিয়ে অভিজ্ঞতাই বা কেমন ? ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন রত্না চট্টোপাধ্য়ায় ৷

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়

ইটিভি ভারত: দল কতটা প্রস্তুত ?

রত্না চট্টোপাধ্যায়: দল পুরোপুরি প্রস্তুত । এবারের লড়াই পুরো অন্য রকমের লড়াই । এবারের লড়াই যাঁদের, তাঁদের মধ্যে একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি সাদা শাড়ি, হাওয়াই চটি পরে ঘোরেন । অন্যদিকে আছেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, সেন্ট্রাল ফোর্স, এজেন্সি, ইলেকশন কমিশন, সাঁজোয়া গাড়ি - মনে হচ্ছে যেন বাংলায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি চলছে । মনে হচ্ছে যেন কিছুক্ষণ আগেই এখানে জঙ্গিহানা হয়েছে ! এই পাহারাটা যদি ওরা পহেলগাঁওতে দিত, এই পাহারাটা যদি পুলওয়ামাতে দিত, এই পাহারা যদি রেড ফোর্টের সামনে দিত, তা হলে এতগুলো মানুষ মারা যেত না । একজন মহিলাকে বাংলা থেকে সরানোর জন্য ওরা আদা, নুন, চিনি, জল, খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছে । আমার মনে হয়, যদি ওরা সত্যি সত্যিই দেশের অন্যান্য জায়গায় যেখানে ওরা ক্ষমতায় আছে, সেখানে কাজ করত তা হলে বাংলা দখল করতে এতকিছু করার প্রয়োজন হত না । ক্ষমতায় এলে এটা দেব, ওটা দেব বলছে । লোকে তো বিশ্বাসই করে উঠতে পারছে না এদের কথা ।

রত্না চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন কর্মী-সমর্থকদের

ইটিভি ভারত: এসআইআর-এর প্রভাব কি পড়বে এবারের নির্বাচনে ?

রত্না চট্টোপাধ্যায়: দেখুন, ওরা ভেবেছিল এসআইআর ওদের জন্য ভালো হবে । বাংলার প্রচুর মানুষের নাম কেটে যাবে আর বিজেপি ক্ষমতায় আসবে । কিন্তু বিশ্বাস করুন, ভাবনাটা পুরো উলটো হয়ে গেছে । ওদের উপর মানুষ এত ক্ষেপে গেছে যে উলটো ফল হবে ।

ইটিভি ভারত: রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলো ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে বলে আশাবাদী আপনারা ?

রত্না চট্টোপাধ্যায়: আমি প্রচারে যাচ্ছি, মমতাদি প্রচারে যাচ্ছেন, অন্যান্য প্রার্থীরাও প্রচারে যাচ্ছেন । আমরা প্রত্যেকেই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী', 'যুবসাথী', 'রূপশ্রী', 'কন্যাশ্রী' নিয়ে কথা বলছি । মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে আমরা এটা পাব । কিন্তু ওরা সারা ভারতে এমন কিছু কাজ করে ফেলেনি যার উপর বিশ্বাস করে এখানকার মানুষ ওদের ভরসা করবে । কেননা ওরা প্রমাণ করতে পারেনি যে ওরা জিতলে মানুষকে দেয় । কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2021 সালে ইলেকশনের আগে বলেছিলেন আমি ক্ষমতায় এলে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী' দেব । জেতার এক মাসের মধ্যে অ্যাকাউন্টে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী' ঢুকেছে । এখনও মানুষ পাচ্ছে সেই সব প্রকল্পের টাকা । মমতা দিদি দু'মাস দিয়ে কিন্তু বলেননি যে আর পারব না । তাই তাঁকে তো মানুষ বিশ্বাস করবেই, ভরসা করবেই । অনেকের কাজে লাগছে এই টাকা । তাই জনমুখী প্রকল্পগুলো প্রভাব তো ফেলবেই নির্বাচনে ।

বাড়ি বাড়ি প্রচারে রত্না চট্টোপাধ্যায়

ইটিভি ভারত: প্রচারে আপনার ফোকাস কোনদিকে ?

রত্না চট্টোপাধ্যায়: উন্নয়ন । 34 বছর ধরে বাম সরকার বাংলাটাকে যেভাবে শেষ করে দিয়ে গিয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 15 বছর ধরে সেটাকে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন । আমি মানুষের কাছে তখনকার সময় থেকে আজকের সময়ের উন্নয়নের কথা তুলে ধরছি । বলছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে উন্নয়ন আরও হবে এই রাজ্যে । আর তুলে ধরছি, বাঙালির অস্তিত্বের কথা । বাঙালির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে । বাংলার সংস্কৃতি, বাঙালির ভালো লাগা, তারা কী ভাষায় কথা বলে, তারা মনীষীদের কী ভাষায় সম্মান দেয়, সেটা বাঙালিই জানে । সেটা উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ বা জেপি নাড্ডারা জানেন না । বাংলা কী চায় সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো জানেন । তাই বাংলার মানুষ তাঁকেই ভোট দেবে ।

বেহালা পশ্চিমে প্রচার তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়

ইটিভি ভারত: বেহালার কোন কোন দিকে আরও সংস্কার প্রয়োজন ?

রত্না চট্টোপাধ্যায়: এখানে পাঠকপাড়া মোড়ে একটা প্রতিজ্ঞাস্তম্ভ করেছি । সব বিধানসভাতেই করা হয়েছে । সেখানে লেখা আছে বিদ্যাসাগর হাসপাতাল, নিকাশি, টিকাকরণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন-সহ আরও অনেককিছু । যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই শুনতে হচ্ছে অনেক বাস কমে গেছে । তাতে যাতায়াতে খুব অসুবিধা হচ্ছে । আর অ্যাপ ক্যাবে যাতায়াত করা সম্ভব নয়, প্রচুর ভাড়া চলে যাচ্ছে । তাই বাস বাড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছে সবাই । তাই ঠিক করেছি ইলেকশন হয়ে গেলে দিদি ক্ষমতায় চলে এলে, আমি পরিবহণ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বেহালা পশ্চিমের যে যে বাসগুলো কমে গেছে সেগুলোর লিস্ট নিয়ে সেগুলো চালু করার ব্যবস্থা করব । ঠাকুরপুকুর বাজারের সংস্কারও হবে ।

দীর্ঘদিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রত্না

ইটিভি ভারত: বিরোধীদের নিয়ে কী ভাবছেন ?

রত্না চট্টোপাধ্যায়: বিরোধীদের নিয়ে কিছুই ভাবতাম না, যদি না ওরা এভাবে ইলেকশনটা করত । ওরা তো আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিতে চাইছে । আমি প্রার্থী, আমাকেই 107 ধারা দিয়েছে । আমার চিফ ইলেকশন এজেন্ট প্রদীপ বাগ, তাঁকে 107 ধারা দিয়েছে । আমার বেহালা পশ্চিমের ছেলেরা যাঁরা রাস্তায় নেমে লড়াই করে, সবাই 107 ধারায় ঝুলছে, যাতে ইলেকশনের দিন কেউ না বেরোতে পারে । আমি নিজে প্রার্থী, আমি থানায় বসে থাকব ? ঘরে বসে থাকব ? বেরবো না এলাকায় ? আমাকে 107 ধারা দিয়ে বসে আছে । ওরা যে ধরনের নোংরামো, অসভ্যতা করছে তা রুখতে গেলে রাস্তায় তো নামতেই হবে । লড়াই করছি । আমার মনে হয় এই লড়াইতে মানুষ আমাদের পাশে আছে ।

ইটিভি ভারত: বেহালা পূর্বে বিধায়ক থাকাকালীন আপনাকে রিকশা করে টহল দিতে দেখা গিয়েছে । আগামী দিনেও সেভাবে জনগণ পাবে তো আপনাকে ?

রত্না চট্টোপাধ্যায়: আমি রোজ সকালে সাড়ে আটটা-ন'টায় ঘুম থেকে উঠে রিকশা নিয়ে আগে পুরো এলাকা টহল মেরে দেখে নিই, দেখি নিই এলাকার মানুষ কেমন আছে ! তারপরে বাড়ি ফিরে সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ, সইসাবুতের কাজ করার থাকে । আগামী পাঁচ বছরও আমি ওই রিকশা করেই ঘুরে বেড়াব । কেননা রিকশা করে ঘুরে বেড়াতে আমার ভালো লাগে । হাওয়া খেতে খেতে বেশ সুন্দর মানুষকে দেখতে পাই । মানুষও আমাকে দেখতে পায় । দেখে সুবিধা-অসুবিধার কথা রিকশা থামিয়ে বলে । আর আমি গাড়িতে করে ঘুরলে মানুষ আমাকে দেখতে পায় না । রিকশা দাঁড় করিয়ে মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে । গাড়ি চেপে ঘুরলে সেটা সম্ভব হয় না ।

ইটিভি ভারত: গৃহবধূ থাকা সহজ নাকি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সহজ বলে মনে হয় আজকাল ?

রত্না চট্টোপাধ্যায়: অবশ্যই গৃহবধূ থাকা অনেক সহজ । যেটা আমি ভালোবাসতাম সেটা আমি নিজের হাতেই করতাম । রান্না করা, বাজার করা, ছেলেমেয়ে মানুষ করা, বরকে খাওয়ানো, ছেলেমেয়েকে খাওয়ানো সব নিজের হাতে করতাম । যা করতাম ভালোবেসে করতাম । আর এই রাজনীতি ? কতগুলো মানুষ বলুন তো বেহালা পূর্বে আর পশ্চিমে ? তাদের মন রক্ষা করা সহজ কাজ নয় । আমি 131 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর । প্রত্যেকদিন শুনি বৌদি জল জমে গেছে, জল বেরোচ্ছে না, জল আসছে না, রাস্তাটা করুন, লাইট কেটে গেছে - মাথা ঝিমঝিম করে এক এক সময় । তখন লিখে রাখতে হয় কে কী বলল । সেগুলো একে একে সমাধান করতে হয় । অনেক কঠিন রাজনীতি করা । তবে, এটাও বলব, যে রাজনীতি করতে পারে তার আসা উচিত । শুধুমাত্র প্যাশন নিয়ে রাজনীতি করতে আসা উচিত না ।

ইটিভি ভারত: পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে ? উনি শুভেচ্ছা জানালেন ?

রত্না চট্টোপাধ্যায়: উনিও শুভেচ্ছা জানাননি, আমিও শুভেচ্ছা আনতে যাইনি । ওঁর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগও হয়নি ।

ইটিভি ভারত: আমজনতাকে কী বার্তা দিতে চান ?

রত্না চট্টোপাধ্যায়: আজ শিয়রে সংক্রান্তি । তৃণমূল ক'টা সিটে জিতবে সেই লড়াইয়ের থেকেও আমাদের কাছে আজ বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ । বাঙালিকে একমাত্র যদি কেউ রক্ষা করতে পারে সেই নাম হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বাঙালিকে নিজের মতো স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিতে পারেন একমাত্র উনিই । উনি কথা দিয়ে কথা রাখেন । ভোট নিয়ে পালিয়ে যান না ।

