প্রতিপক্ষ 'অগ্নিমিত্রা'কে শ্রদ্ধা করি, তবে মানুষই শেষ কথা বলবে! মত 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি'-র তাপসের

দেখা গিয়েছে, যে আসন তৃণমূল হারিয়ে ফেলছে সেখানেই তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হচ্ছে আসনটি ফিরিয়ে আনার জন্য। তাঁর রণকৌশল শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ৷

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
Published : March 24, 2026 at 5:39 PM IST

আসানসোল, 24 মার্চ: 2011 সালে এবং 2016 সালে পরপর দু'বার আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক হয়েছিলেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় । 2016 সালে রানিগঞ্জ বিধানসভা তৃণমূলের হাতছাড়া হয় । তারপরেই তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে 2021 সালে কার্যত অ্যাসিড টেস্টের জন্য রানিগঞ্জ বিধানসভায় তাঁকে প্রার্থী করা হয় । তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় রানিগঞ্জ আসন ফিরিয়ে আনেন । কিন্তু আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পর কার্যত সেখানে তৃণমূলের ভরাডুবি হয় এবং বিজেপির অগ্নিমিত্রা পাল সেখানে বিধায়ক হন ।

পুনরায় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে । অর্থাৎ ট্রেন্ড দেখলে বোঝা যায়, যে আসন তৃণমূল হারিয়ে ফেলছে সেখানেই তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হচ্ছে আসনটি ফিরিয়ে আনার জন্য । আসানসোল শহরের বুকে 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি'-র তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় কি পারবেন এবার আসানসোল দক্ষিণ ফিরিয়ে আনতে ? কী তাঁর স্ট্র্যাটেজি ৷ এই নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বললেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তাঁর সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত কিছু অংশ দেখে নেব একনজরে,

প্রশ্ন (ইটিভি ভারত): আবার আপনাকে ফিরিয়ে আনা হল আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে ৷ কী বলবেন ?

উত্তর (তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়): কখনওই আমি মানসিকভাবে বা শারীরিকভাবে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হইনি । আমি রানিগঞ্জের বিধায়ক থাকাকালীনও যেহেতু আমার বাড়িটি আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের লাগোয়া, তাই এই কেন্দ্রের প্রচুর মানুষ আমার কাছে আসতেন বিধায়কের কোনও সই করাতে এবং আমি কখনওই কাউকে ফেরাইনি । কারণ আমি এতটা অহংকারী হয়ে উঠতে পারি না ।

তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে তৃণমূল (নিজস্ব চিত্র)

শুধু তাই নয়, আমি রানিগঞ্জ বিধানসভায় যাওয়ার পরেও আসানসোল দক্ষিণের যত অনুষ্ঠান বাড়ি হত, ধর্মীয় অনুষ্ঠান হত কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত, আমাকে একইভাবে 2011-তে এবং 2016-তে যেভাবে নিমন্ত্রণ করা হত, সেই ভাবেই আমাকে ডাকা হয় এবং আমি সব জায়গায় যাই । আমি বার্নপুর শহরকে কিংবা আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রকে নিজেরই বাড়ি ভাবি, এটা কখনওই আমার মনে হয়নি যে, সেখানকার আমি প্রতিনিধি নই বলে আমি বার্নপুর উৎসবটা বন্ধ করে দেব, কিংবা ভারতী ভবন থেকে 25 বৈশাখের র‍্যালি বের করব না । এটা কখনওই করিনি ।

আমি মানসিকভাবে এই বিধানসভা থেকে কখনওই নিজেকে সরাতে পারিনি । ভোটের ফলাফল নিয়ে ভাবছি না । জনতা সব ঠিক করবে । তারা যদি মনে করে আমাকে নির্বাচিত করবেন, আর যদি মনে করেন আমি অযোগ্য, তাহলে আমাকে ভোট দেবেন না । আমরা আসানসোলেরই মানুষ । আসানসোলেই থাকি । আর কেউ কেউ আসানসোল থেকে কলকাতা গিয়ে আবার আসানসোলে ফিরে এসেছে । এখন আসানসোলের মানুষ ভাবুন কাকে সবসময় পাশে পাবেন ।"

আসানসোল দক্ষিণ পুনর্দখলে মরিয়া তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)

প্রশ্ন: আপনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপির বর্তমান বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । কীভাবে দেখছেন প্রতিপক্ষকে ?

উত্তর: প্রতিপক্ষ অবশ্যই শক্তিশালী । আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি । একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল তাঁরা । তারা জেতার জন্য সমস্ত শক্তি একসঙ্গে প্রয়োগ করবে এবং ইতিমধ্যে তা শুরু করেছে তারা । সাধারণ মানুষের উপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার নেমে আসছে । আমার নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এত মানুষের ফোন পেয়েছি । প্রচুর কর্মী ফোন করছেন এবং আমি খবর পেয়েছি আমার নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের সমস্ত দেওয়াল লিখন শেষ করে ফেলেছেন কর্মীরা । কর্মীরা উজ্জীবিত হয়েছেন এবং আমি এটাকে ভালো দিক বলে বিবেচনা করছি ।

বাড়ি বাড়ি প্রচার চলছে (নিজস্ব চিত্র)

প্রশ্ন: দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু নেতৃত্বের ক্ষোভ দেখা গিয়েছে, সেটাকে কী করে সামলাবেন ?

উত্তর: মুশকিল হয় আমাদের দক্ষিণপন্থী দলে যখনই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তিনি নিজেকে মহারাজা ভাবতে শুরু করেন । মানুষের চেয়ে সর্বশক্তিমান কেউ নেই । আমি সবাইকেই ডেকে বলেছি যে, এসব করা চলবে না, সামনে বড় লড়াই । সবাইকে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ।

চলছে দেওয়াল লিখন (নিজস্ব চিত্র)

প্রশ্ন: আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের একটি বড় সমস্যা বা ইস্যু হচ্ছে দামোদরের উপরে পাকা সেতুর দাবি । নড়বড়ে একটি বাঁশের সেতু দুই জেলাকে যোগ করেছে ।

উত্তর: কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটা অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে সংঘাত চলেই সব সময় । জানেন, কেন্দ্র অনেক টাকা আটকে রেখেছে । আর কেন্দ্র সরকার যেটা বলে, যে টাকা দিচ্ছি, আসলে কেউ কাউকে টাকা দেয় না । এসব আমাদেরই ট্যাক্সের টাকা । সেতুর কথা যখন বলছেন, সেতুর দুই পারে দুই জেলায় বিজেপি বিধায়ক ৷ কেন্দ্রে বিজেপির সরকার চলছে ৷ আমাদের খুব ভালো লাগে মোদিজি যখন বলেন যে, ভারত হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় অর্থনৈতিকভাবে শক্তিধর একটি দেশ । তাহলে একটা ছোট সেতু তৈরি করে দিচ্ছে না কেন ৷

আসানসোল শহরের বুকে 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি'-র তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)

প্রশ্ন: ইস্পাত মন্ত্রক সেতুর জন্য 50 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিল ! তাও সেতু হল না কেন ?

উত্তর: হ্যাঁ, যখন রামবিলাস পাসওয়ান ছিলেন তখন 50 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিলেন ৷ কিন্তু পরবর্তীকালে কী কারণে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায় আজও জানি না ।

আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)

প্রশ্ন: ইসকো কারখানায় কি স্থানীয় নিয়োগ নিয়ে আপনার ভোটের ইস্যু থাকবে ?

উত্তর: অবশ্যই, স্থানীয় নিয়োগ যেমন একটি বড় ইস্যু, তেমনই তার পাশাপাশি এই দুর্মূল্যের বাজারে ঠিকা শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে ৷ তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের দলের ছেলেরা লড়াই করছে । এই ছাঁটাই কাউকে করতে দেব না । আমরা এটাও আমাদের ভোটের প্রচারে আমরা জোরদার প্রতিবাদের স্বরে নিয়ে আসব ।

