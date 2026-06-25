পরীক্ষা নাকি প্রহসন? NTA-র বিরুদ্ধে দেশজুড়ে 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' অভিযানে কংগ্রেস
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, পরীক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার এবং নির্দিষ্ট বার্ষিক পরীক্ষা ও নিয়োগ ক্যালেন্ডার চালুর দাবিতে দেশজুড়ে 28টি প্রধান শহরে 40 দিনের প্রচার অভিযানে কংগ্রেস ৷
Published : June 25, 2026 at 8:07 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষা বাতিল, ফল প্রকাশে বিলম্ব এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনিশ্চয়তা- এই সব অভিযোগকে সামনে রেখে দেশজুড়ে ছাত্র-যুব আন্দোলনের ডাক দিল কংগ্রেস । বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল 40 দিনের সর্বভারতীয় কর্মসূচি 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' । দাবি, দেশের 28টি বড় শহরে এই অভিযান চালিয়ে ছাত্রছাত্রী, চাকরিপ্রার্থী এবং যুবসমাজের ক্ষোভকে সংগঠিত করা হবে ।
সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এআইসিসির সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল কমিউনিকেশনস বিভাগের চেয়ারপার্সন সুপ্রিয়া শ্রীনাত, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ও রাজ্যের নেতা প্রসেনজিৎ বোস । তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি সরকারের আমলে গঠিত ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করেছে ।
সুপ্রিয়া শ্রীনাতের কথায়, "NEET UG 2026 কেবল একটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নয়, এটি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার গভীর সংকটের প্রতীক । লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে । NTA আজ কার্যত 'ন্যাশনাল ট্রমা এজেন্সি'তে পরিণত হয়েছে ।"
কংগ্রেসের দাবি, গত কয়েক বছরে দেশজুড়ে অন্তত 89টি প্রশ্নপত্র ফাঁস বা পরীক্ষা-সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির ঘটনা সামনে এসেছে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত বড় কোনও চক্র বা রাজনৈতিক মদতদাতার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । কেবলমাত্র নিচুতলার কয়েকজন দালালকে গ্রেফতার করেই তদন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ দলের ।
NEET UG-এর সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেস নেত্রীর দাবি, বহু পরিবার সন্তানের পড়াশোনার জন্য জীবনভর সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেছে । অথচ পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে । এই পরিস্থিতিতে বহু ছাত্রছাত্রী মানসিক চাপে ভুগছে বলেও দাবি তাঁর । শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিও তোলেন তিনি ।
দেশব্যাপী কর্মসূচির রূপরেখাও এদিন ঘোষণা করা হয়েছে । আগামী 30 জুন থেকে শুরু হবে প্রচার অভিযান । বিভিন্ন কোচিং সেন্টার, কলেজ ক্যাম্পাস, গ্রন্থাগার ও যুব সংগঠনের কাছে পৌঁছে প্রচারপত্র বিতরণ এবং পথসভা করা হবে । জুলাই মাস জুড়ে চলবে ক্যাম্পাস কর্মসূচি ও 'আম্বেদকর সংলাপ' । 1 আগস্ট 28টি শহরে জেলাশাসক দফতর ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । আর 9 আগস্ট 'দিল্লি চলো' অভিযানের মাধ্যমে প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটবে ।
কংগ্রেসের তরফে ছাত্রছাত্রীদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে । একটি নির্দিষ্ট মিসড-কল নম্বর এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে এই কর্মসূচির সিটি কো-অর্ডিনেটর করা হয়েছে প্রসেনজিৎ বোসকে । তিনি বলেন, "এটি শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয় । এটি দেশের ছাত্র-যুব সমাজের ভবিষ্যৎ রক্ষার আন্দোলন । যে কোনও ছাত্রছাত্রী নিজের শহর থেকেই এই অভিযানের অংশ হতে পারে ।"
'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেস তিনটি প্রধান দাবি সামনে এনেছে: শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, NTA-সহ গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার এবং নির্দিষ্ট বার্ষিক পরীক্ষা ও নিয়োগ ক্যালেন্ডার চালু করা । বিরোধী শিবিরের দাবি, শিক্ষাক্ষেত্রে আস্থা ফেরাতে এখন আর প্রতিশ্রুতি নয়, প্রয়োজন জবাবদিহি এবং কাঠামোগত পরিবর্তন ।
শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা যখন দেশের তরুণ প্রজন্মের অন্যতম বড় উদ্বেগ, তখন 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' আন্দোলন কতটা জনসমর্থন পায়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।