সরকার গড়ার এক মাসের মধ্যে ভোটার লিস্টে সবার নাম উঠবে: অভিষেক
Published : April 14, 2026 at 9:39 PM IST
ময়নাগুড়ি, 14 এপ্রিল: এসআইআর-এর কারণে যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের ধৈর্য ধরার বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, "আমাদের সরকার গঠন হওয়ার এক মাসের মধ্যে সবার নাম ফের ভোটার লিস্টে তোলা হবে ।"
দলীয় প্রার্থী রামমোহন রায়ের সমর্থনে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ির সভা থেকে এই প্রতিশ্রুতি দেন অভিষেক । প্রায় আধঘণ্টার বক্তব্যে বারবার উঠে আসে জলপাইগুড়ি জেলায় তৃণমূলের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান । ধুপগুড়িকে মহকুমা করা, ময়নাগুড়িকে পুরসভায় উন্নীত করা, জল্পেশে সেতু নির্মাণ কিংবা দোমোহনি বাজারের সংস্কার- একের পর এক প্রকল্পের উল্লেখ করেন তিনি ।
বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, "ওরা ভগবান রামের নামে ভোট চেয়েছে, আমরা রক্তে-মাংসে গড়া মানুষের জন্য ভোট চায় ।" পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, "নারায়ণী সেনা, জল্পেশ পর্যটন সার্কিট- কিছুই কি হয়েছে ?"
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ময়নাগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে অভিষেকের দাবি, "দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন একমাত্র আমাদের নেত্রীই ।"
বক্তৃতায় ধূপগুড়ির বিজেপি প্রার্থীর মন্তব্য নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি । তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কথায়, "যারা ক্ষুদিরামকে নিয়ে বিদ্রুপ করে, গান্ধীজিকে দেশদ্রোহী বলে, তাদের একটি ভোটও দেওয়া উচিত নয় ।" একই সঙ্গে নোটবন্দি ও 'ভোটবন্দি'র অভিযোগ তুলে বিজেপির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগও তোলেন তৃণমূল নেতা ।
সভা শেষে আত্মবিশ্বাসী শোনাল প্রার্থী রামমোহন রায়কেও । তাঁর কথায়, "জয় আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি সেই জয়ের সনদে সই করে দিল ।"
তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন অভিষেকের মঞ্চে হাজির ছিলেন রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায়ও ৷ খগেশ্বরকে এবারে প্রার্থী করেনি তৃণমূল ৷ প্রার্থিতালিকা প্রকাশের পর এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে ক্ষোভও প্রকাশ করেছিলেন তিনি ৷ শীর্ষ নেতৃত্বর বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে খগেশ্বরের প্রতিক্রিয়া ছিল, "টাকার কাছে হেরে গেলাম !" এদিন মঞ্চে উঠে শুরুতে সেই খগেশ্বর রায়ের নামোল্লেখ করেন অভিষেক । যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র গুঞ্জনও শুরু হয়েছে ৷ ড্যামেজ কন্ট্রোল নাকি গুরুত্ব প্রদান! সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য নেই।
এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ, নেতা চন্দন ভৌমিক, অনন্ত দেব অধিকারীরা । বক্তৃতার মাঝেই জনতার উদ্দেশে মঞ্চ থেকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানান অভিষেক, যা উপস্থিত জনতার মধ্যে আলাদা সাড়া ফেলে।
