ভোট ঘোষণার আগেই রংবাহারি হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্র, ঘাসফুলের প্রার্থী নিয়ে চূড়ান্ত জল্পনা

ভোট ঘোষণার আগেই রংবাহারি হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্র, ঘাসফুলের প্রার্থী নিয়ে চূড়ান্ত জল্পনা
বর্তমানে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন কি এবার টিকিট এখানে টিকিট পাবেন ? নাকি লড়বেন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া মতিবুর রহমান !
Published : March 11, 2026 at 8:02 PM IST
মালদা, 11 মার্চ: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মালদা জেলার অন্যতম বর্ণময় কেন্দ্র হতে চলেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ৷ বিহার লাগোয়া এই কেন্দ্রটি আশির দশক থেকেই লাল পার্টির গড় হিসাবে চিহ্নিত ৷ এমনকি 2011 ও 2016 সালের প্রবল তৃণমূল ঝড়েও এই কেন্দ্রে দাঁত ফোটাতে পারেনি ঘাসফুল ৷ একুশের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে জয় পান তজমুল হোসেন ৷ বর্তমানে তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার একজন প্রতিমন্ত্রী ৷ কিন্তু পাঁচ বছর যেতে না যেতেই তজমুলকে নিয়ে শাসকদলের অন্দরেই তৈরি হয়েছে একাধিক কাঁটা ৷ এর মধ্যে সম্প্রতি কলকাতায় তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন একুশের নির্বাচনে এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মতিবুর রহমান ৷ স্থানীয় তৃণমূল মহল নিশ্চিত, হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে প্রার্থীর টিকিট নিশ্চিত করেই তিনি ঘাসফুলে নাম লিখিয়েছেন ৷
তাহলে তজমুল সাহেবকে এবার কোথায় প্রার্থী করবে দল ? নাকি তাঁকে এবার নির্বাচনে টিকিট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ? যদি তজমুল টিকিট না পান, তবে মতিবুরের নির্বাচনী লড়াই কি কণ্টকহীন হবে ? নাকি দলের ভিতরেই এক বা একাধিক কাঁটার বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হবে ? সেক্ষেত্রে কি বাম কিংবা কংগ্রেস লাভের কোনও ফসল ঘরে তুলতে পারবে ? নাকি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টা করবে পদ্ম শিবির ৷ এসব নিয়েই তত্ত্বতালাশ চালাল ইটিভি ভারত ৷
একুশের নির্বাচনে হরিশ্চন্দ্রপুর আসনে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ৷ সেবার তৃণমূল প্রার্থী তজমুল হোসেন পান এক লাখ 22 হাজার 527 ভোট, বিজেপির মতিবুর রহমান পান 45 হাজার 54 ভোট এবং বাম-কংগ্রেস জোটের কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম পান 29 হাজার 396 ভোট ৷ এই নির্বাচনে বিপক্ষকে অনেকটাই পিছিয়ে রেখে জয়ী হন তজমুল ৷ ষোলর নির্বাচনে তজমুল ঘাসফুল প্রতীকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৷ পেয়েছিলেন 42 হাজার 190 ভোট ৷
সেবার 95 হাজার 75 ভোট পেয়ে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম ৷ ওই নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সবরলাল কেডিয়া পান 25 হাজার 889 ভোট ৷ এগারোর নির্বাচনেও এই কেন্দ্রে জয় পেয়েছিলেন তজমুল ৷ সেবার তিনি ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী ৷ পেয়েছিলেন 62 হাজার 19 ভোট ৷ ওই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম 59 হাজার 578 এবং বিজেপি প্রার্থী রীণা সাহা পান 6 হাজার 33 ভোট ৷ তিনটি নির্বাচনের পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, একুশের ভোট পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে তজমুল হোসেনের প্রভাব খুব খারাপ ছিল না ৷
তাহলে এবার তজমুলের সমস্যা কোথায় ? স্থানীয় লোকজন বলছেন, সমস্যা তজমুল নয়, তাঁর ভাই জম্মু রহমান ৷ তজমুল মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে জম্মু নিজেকে রাজা-বাদশাহ মনে করেন ৷ সাধারণ মানুষ তাঁর আচরণে তিতিবিরক্ত ৷ তিনি এলাকায় কার্যত একনায়কতন্ত্র চালান ৷ তাঁর জন্য তৃণমূলের অন্দরেও তৈরি হয়েছে একাধিক তজমুল বিরোধী গোষ্ঠী ৷ জম্মুর বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নালিশও জানিয়েছেন ৷ শোনা যাচ্ছে, এনিয়ে অভিষেক নাকি তজমুলকে সতর্ক করেন ৷ যদিও তারপরেও তজমুল নাকি ভাইয়ের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়েছেন ৷ একথা বলছেন তাঁর বিরোধীরা ৷
তাহলে কি এবার ওই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী মতিবুর ? স্থানীয় রাজনৈতিক মহল বলছে, এটা প্রায় নিশ্চিত ৷ উত্তরপ্রদেশের প্রভাবশালী ঠিকাদার মতিবুর ৷ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অলিন্দে তাঁর যাতায়াত রয়েছে ৷ সেই প্রভাব কাজে লাগিয়েই একুশের নির্বাচনে তিনি বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন ৷ এবারও প্রার্থী হওয়ার শর্তেই তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন ৷ যদিও মতিবুর বলছেন, "আমি কোনও শর্ত দিয়ে তৃণমূলে যোগ দিইনি ৷ মমতা দিদি মানুষের সেবা করেন ৷ আমিও গরিব মানুষের সেবা করার চেষ্টা করি ৷ আপদে বিপদে মানুষের পাশে থাকি ৷ দিদির মানবসেবা দেখেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছি ৷ দল এখানে কাকে প্রার্থী করবে জানি না ৷ তবে আমাকে প্রার্থী করলে আমি লড়াই থেকে পিছিয়ে আসব না ৷"
তাহলে কি একজন মন্ত্রীকেই এবার টিকিট দেবে না তৃণমূল ? নাকি তাঁকে অন্য কোনও আসনে প্রার্থী করার কথা ভাবছে তৃণমূলের থিংক ট্যাংক ? মতিবুর তৃণমূল প্রার্থী হলে তাঁর জয় কি নিষ্কণ্টক হবে ? হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দারা বলছেন, তজমুলকে প্রার্থী করা হলে বুলবুল খান-সহ অনেকেই নিশ্চিতভাবে তাঁর বিরোধিতা করবেন ৷ বুলবুল প্রবল তজমুল বিরোধী ৷ বিরোধীর তালিকায় আরও অনেকেই রয়েছেন ৷ তাঁরা তজমুলকে হারাতে প্রত্যক্ষভাবে ময়দানে নেমে পড়তে পারেন ৷ তাছাড়া এই মুহূর্তে তজমুলের প্রভাব হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে অনেকটাই ফিকে ৷ সেক্ষেত্রে তৃণমূল নেতৃত্ব মতিবুরকে প্রার্থী করতে পারে ৷ তবে তজমুল অনুগামীদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হবে মতিবুরকেও ৷ ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় সেই বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ অনেকে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার চেষ্টা করলেও করতে পারে ৷
চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ফল ইঙ্গিত দিচ্ছে, ঘাসফুলের ডামাডোলে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জমি শক্ত করছে কংগ্রেস ৷ সেই নির্বাচনে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস পেয়েছিল 74 হাজার 109 ভোট ৷ 69 হাজার 766 ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল তৃণমূল ৷ সেবার বিজেপি পায় 49 হাজার 433 ভোট ৷ কিন্তু এখানেও একটি সমস্যা রয়েছে ৷ এলাকার মানুষজন কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মোস্তাক আলমের পরিবর্তে নতুন কোনও মুখ চাইছেন ৷ তেমন কোনও মুখ কি জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব খুঁজে পেয়েছে ? দলের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী জানিয়েছেন, "আপাতত আমরা এসআইআর নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি ৷ এখনও প্রার্থী পদ নিয়ে দলে কোনও আলোচনা হয়নি ৷ তবে এনিয়ে প্রদেশ ও এআইসিসির সঙ্গে আলোচনা করে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ আপাতত প্রার্থী পদ নিয়ে কিছু বলতে পারব না ৷"
প্রার্থী নিয়ে সমস্যা রয়েছে বাম শিবিরেও ৷ 1982 সাল থেকে এই কেন্দ্রে লড়াই করছে ফরওয়ার্ড ব্লক ৷ তখন এই কেন্দ্রে প্রয়াত ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সুবোধ চৌধুরীর নেতৃত্বে দলের শক্ত সংগঠন গড়ে উঠেছিল ৷ সেই সংগঠনের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে এই কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন প্রয়াত বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র (বিশু) থেকে শুরু করে তজমুল হোসেনও ৷ কিন্তু এবার এই কেন্দ্রটি দাবি করেছে সিপিআইএম ৷ এনিয়ে কলকাতায় বাম নেতৃত্বের আলোচনাও চলছে ৷ তাই এপ্রসঙ্গে এখনই মন্তব্য করতে রাজি হননি সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র কিংবা হরিশ্চন্দ্রপুরের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা রফিকুল ইসলাম ৷ তাঁরা এখন শীর্ষ নেতৃত্বের আলোচনার দিকে তাকিয়ে ৷
এই পরিস্থিতিতে ছাব্বিশের নির্বাচনে কি কোনও ফয়দা তুলতে পারবে পদ্ম শিবির ? বিগত নির্বাচনগুলির ফলাফল বলছে, দিন বদলের সঙ্গে এই কেন্দ্রে বিজেপির উত্থান ঘটেছে ৷ গত লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে পদ্ম প্রার্থী পেয়েছিলেন প্রায় 50 হাজার ভোট ৷ এবার ভোট কাটাকাটির খেলায় তাঁদের ভালো লাভ হতে পারে বলেই ভাবছেন দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য, এলাকার বাসিন্দা কিষান কেডিয়া ৷
তাঁর মতে, "তৃণমূল পরিচালিত কাটমানির সরকারের উপর মানুষ ক্ষুব্ধ ৷ এই সরকারের আমলে রাজ্যে চাকরি নেই ৷ মেধাবী ছেলেমেয়েরা এলাকা ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন ৷ এলাকায় কাজ না পেয়ে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে গিয়েছেন ৷ তার উপর তৃণমূল নেতাদের দাদাগিরি ৷ তাঁরা এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছেন ৷ অথচ পাশের বিহারে মানুষ এখন অনেক শান্তিতে রয়েছে ৷ এই কেন্দ্রের মানুষ জবাব দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ৷ এখন কংগ্রেস আর বাম বলে কিছু নেই ৷ এখানে শুধুই বিজেপি ৷"
নির্বাচন এখনও ঘোষণা হয়নি ৷ এসআইআর প্রক্রিয়াও শেষ হয়নি ৷ তবে মনে করা হচ্ছে, খুব দ্রুত নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে ৷ কারণ, আগামী 7 মে’র মধ্যে রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত না-হলে সাংবিধানিক সংকট দেখা দিতে পারে ৷ কিন্তু তার আগে থেকেই ভোটের রঙ্গ জমে উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুরে ৷