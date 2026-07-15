দল ভাঙছে, এখনও অভিষেকের পাশেই মমতা ! ফেসবুক লাইভে বিঁধলেন মদনদের
তাঁর দাবি, অভিষেকের নামে অভিযোগ করাটা আসলে দল ছাড়ার একটা বাহানা মাত্র । কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং পুলিশের ভয় দেখিয়ে নেতাদের শিবির বদল করানো হচ্ছে ৷
Published : July 15, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: একদিকে দল ভাঙছে । কালীঘাট ছেড়ে একে একে বিদ্রোহী শিবিরের দিকে পা বাড়াচ্ছেন বহু পরিচিত নেতা । আর দল ছাড়ার কারণ হিসেবে তাঁদের অনেকেই সরাসরি আঙুল তুলছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে । এই কঠিন দলীয় সংকটেও ভাইপোর পাশেই পাহাড়ের মতো অবিচল রইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দলত্যাগী নেতাদের আক্রমণের কড়া জবাব দিতে ফেসবুক লাইভকেই হাতিয়ার করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর স্পষ্ট দাবি, অভিষেকের নামে অভিযোগ করাটা আসলে দল ছাড়ার একটা বাহানা মাত্র । কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং পুলিশের ভয় দেখিয়ে নেতাদের শিবির বদল করানো হচ্ছে বলেও এদিন সুর চড়ান তৃণমূল সুপ্রিমো ।
ফেসবুক লাইভে এসে দলত্যাগী নেতাদের তুলোধনা করেন মমতা । অভিষেককে নিশানা করার জবাব দিতে গিয়ে কড়া ভাষায় তিনি বলেন, "যাঁদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন, তাঁরা একটু শিক্ষা নিন । অভিষেক অনেক খারাপ আপনাদের কাছে, বাহানা হয়ে গিয়েছে ওটা । অভিষেকের বউ যদি দেড় বছরের বাচ্চাকে নিয়ে সিবিআই অফিসে যেতে পারে সাক্ষী দিতে, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল । আজও তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে । 25টা-30টা কেস দেওয়া হয়েছে । সে তো সহ্য করছে । একটু সেটিং করে নিলে রিলিফ হতে পারত । তাহলে আপনারা বাহানা দেখিয়ে বলছেন, অভিষেক আপনাদের আয়না, তাই আপনারা চলে যাচ্ছেন । এটা আপনাদের বাহানা ।" এই মন্তব্যের মাধ্যমে মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, শত অভিযোগের মাঝেও তাঁর কাছে অভিষেকের গুরুত্ব এতটুকুও কমেনি ।
নেতৃত্ব নিয়ে ওঠা যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দলনেত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর তৈরি করা আগামী প্রজন্মের কথা । তাঁর আত্মবিশ্বাসী দাবি, "আমি একটা নয়, তিনটে জেনারেশন তৈরি করেছি । আমি মনে করি তারা আগামী দিনে করবে । আমি তাদের মাথার উপর থাকব ।" দলত্যাগের নেপথ্যে আসলে তদন্তকারী এজেন্সির ভয় কাজ করছে বলে অভিযোগ মমতার । নাম না-করে সদ্য দল ছাড়া মদন মিত্রের প্রসঙ্গ উঠে আসে তাঁর কথায় । তিনি জানান, ইডি-র সমনের ভয়েই দল ছেড়েছেন ওই নেতা ।
মমতা বলেন, "যেমন একজন আজও চলে গিয়েছে । আমার কোনও দুঃখ নেই । কারণ, সে আমাকে কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল, যে আমার পরিবারের সকলকে সমন দিয়েছে ইডি । তখনই আমি বুঝে গিয়েছিলাম । তাঁর কোনও পজিশন ছিল না । কারণ, তখনই আমরা তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিলাম সব ক্ষমতা থেকে । কাজেই মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না । যাঁদের যেতে হয় যান । যা পড়ে থাকবে, সেটাই আমার সোনার খনি ।"
যাঁরা কালীঘাট ছেড়ে 'ঋতব্রত-পন্থী' বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের এদিন তীব্র কটাক্ষ করেছেন মমতা । দলত্যাগীদের 'সেটিং কোম্পানি' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, কাউকে কাউকে পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে...। পুলিশ গিয়ে বলছে গাড়ি নিয়ে এসেছি । হয়, বিজেপির কোলে যারা দুলছে, সেটিং কোম্পানি, সেটিং কোম্পানিতে নাম লেখান । নাহলে গাড়ি নিয়ে এসেছি, জেলে যান । নাহলে আপনার ছেলেকে গ্রেফতার করব, মেয়েকে গ্রেফতার করব । বা আপনার পরিবারকে গ্রেফতার করব ।"
এত বড় ভাঙনের পরেও মূল দল যে শেষ হয়ে যায়নি, সে কথাও জোর গলায় দাবি করেন মমতা । তিনি হিসেব দিয়ে জানান, এখনও বেশ কিছু সাংসদ এবং বিধায়ক তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন । তিনি বলেন, "এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে রাজ্যসভার 10 জন ও লোকসভার আটজন, অর্থাৎ 18 জন সাংসদ রয়েছেন ।" অতীত সংগ্রামের কথা মনে করিয়ে 2026-এর জন্য নতুন করে লড়াইয়ের ডাকও দিয়েছেন মমতা । নেত্রীর কথায়, "আমি 2004 সালে একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997 সালে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, তাহলে 2026 সালেও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি । এইটুকু জোর আমার আছে । যাঁরা সেটিং করে ওয়াশিং পাউডার নিরমা হচ্ছেন, বা বিজেপি ওয়াশিং মেশিন হচ্ছেন, আগে নাকি তাঁরা ছিল চোর । আর এখন হয়ে গিয়েছে সাধু পুরুষ । আর তৃণমূলের যাঁরা সোনার খনি, যাঁরা ভোগ করেনি, ত্যাগ করেছে; বুথ প্রেসিডেন্ট, ব্লক প্রেসিডেন্ট, বিএলএ; তাঁরা না-খেয়ে মিটিং-মিছিল করেছে । আমি মনে করি তাঁরা আজ ফিরে এসেছে ।"
সব মিলিয়ে ফেসবুক লাইভে এসে মমতা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, দলীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তেও তিনি যেমন অভিষেকের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তেমনই নিচুতলার কর্মীদের সম্বল করেই নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা করছেন ৷