'বিদ্রোহী' শিবিরে নাম লিখিয়েও বাড়ি ফিরতে পারছেন না সস্ত্রীক তৃণমূল সাংসদ

'বিদ্রোহী' শিবিরে নাম লিখিয়েও বাড়ি ফিরতে পারছেন না সস্ত্রীক তৃণমূল সাংসদ
যদিও শাসকদলের দাবি, সস্ত্রীক তৃণমূল সাংসদকে বাড়ি ফিরতে বিজেপি কর্মীরা সহযোগিতা করবেন । তবে সাধারণ বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালে তার দায় বিজেপি কর্মীরা নেবেন না ।
Published : June 27, 2026 at 4:22 PM IST
কোচবিহার, 27 জুন: রাজ্যে পালাবদলের দুই মাস হতে চললেও এখনও বাড়ি ফিরতে পারলেন না কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও তাঁর স্ত্রী বিধায়ক সঙ্গীতা রায় । স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' শিবিরে নাম লিখিয়েছেন ৷ তারপরেও বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি বলে জানা গিয়েছে ।
সম্প্রতি কলকাতা থেকে কোচবিহারে ফেরেন সস্ত্রীক তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ৷ কিন্তু বিক্ষোভের আশঙ্কায় কোচবিহারের ফ্ল্যাটে ঘরবন্দি হয়েছিলেন তাঁরা । সিতাইয়ের বাড়ি ফিরতে পারেননি । দু'দিন কোচবিহারে থেকে আবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন । তাহলে কি সাংসদ ও বিধায়ক সিতাইয়ের বাড়ি ফিরবেন না ? এই প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ অবশ্য কিছু বলতে চাননি । তবে তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা রায় বলেন, "বিধানসভার কাজে কলকাতায় আছি । অবশ্যই বাড়ি ফিরব । আমরা তো কাউকে মারধর করিনি যে মানুষ বিক্ষোভ দেখাবে ।"
কোচবিহার জেলার সিতাইতে বাড়ি সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার । তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা রায় সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক । এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ব্লকে তিনি ছিলেন শেষ কথা । তাঁর কথায় বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত । তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় থাকাকালীন বিজেপি নেতা কর্মীদের পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষের উপর বিভিন্নরকম অত্যাচার করতেন বলে অভিযোগ । এছাড়াও অভিযোগ, বিরোধীদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর থেকে মারধর সবই চলত । তাঁর কারণে বহু বিজেপি কর্মী দিনের পর দিন বাড়িছাড়া ছিলেন বলে অভিযোগ । এছাড়া বিরোধীদের পুলিশের সহযোগিতায় মিথ্যে মামলা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে রাখতেন বলেও অভিযোগ ।
এসব কারণে সাংসদ জগদীশ ও তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতার উপর ব্যাপক ক্ষুব্ধ বিজেপি-সহ সাধারণ বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ । গত 4 মে ফল গণনার দিনই ছেলে, পুত্রবধূ ও নাতিকে নিয়ে সিতাই ছাড়েন তাঁরা । গত দেড় মাসে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া(NCPI)-তে নাম লিখিয়েছেন । বিদ্রোহী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের শিবিরে নাম লিখিয়েছেন তাঁর স্ত্রী তথা সিতাইয়ের বিধায়ক সঙ্গীতা রায়ও ।
এরপর সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া সিতাইতে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে দিনকয়েক আগে ট্রেনে নিউ কোচবিহার রেল স্টেশনে আসেন । তাঁরা ফিরবেন এই খবর আগেভাগেই ছিল সিতাইয়ের বিজেপি কর্মীদের কাছে । সূত্রের খবর, তাই বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখানোর জন্য আগেভাগে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন । এটা জানতে পেরে তাঁরা সিতাইয়ের বাড়ি না গিয়ে কোচবিহারের ফ্ল্যাটে দু'দিন ছিলেন । পরিস্থিতি উন্নতি না হওয়ায় দু'দিন পর কলকাতা ফিরে যান তাঁরা ।
যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "সাংসদ ও বিধায়ক বাড়ি ফিরুক । বিজেপি কর্মীরা সহযোগিতা করবে । তবে সাধারণ বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালে তার দায় বিজেপি কর্মীরা নেবে না ।"