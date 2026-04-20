ভোটের আঁচ পেতে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র পাণ্ডবেশ্বরে ইটিভি ভারত

ভোটের আঁচ পেতে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র পাণ্ডবেশ্বরে
পশ্চিম বর্ধমান জেলার ন'টি আসনের মধ্যে অত্যন্ত হাইপ্রোফাইল বিধানসভা খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর । সেখানে পৌঁছে গেলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারক চট্টোপাধ্যায় ।
Published : April 20, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 7:17 PM IST
দুর্গাপুর, 20 এপ্রিল: বঙ্গ ভোট 2026 ৷ জেলায়-জেলায়, পাড়ায়-পাড়ায় ছুটছে ইটিভি ভারতের বঙ্গ ভোটের গাড়ি, ছুটছেন প্রতিনিধিরা । উত্তর থেকে দক্ষিণ, কার্শিয়াং থেকে কাকদ্বীপ কী বলছেন গণদেবতারা ? হাইভোল্টেজ কেন্দ্রের প্রার্থীরাই বা নিজেদের জয়ের ব্যাপারে কতটা আত্মবিশ্বাসী ? পশ্চিম বর্ধমান জেলার ন'টি আসনের মধ্যে অত্যন্ত হাইপ্রোফাইল বিধানসভা কেন্দ্র খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর । ইটিভি ভারতের বঙ্গভোটের গাড়ি পৌঁছাল পাণ্ডবেশ্বরের গ্রামে গ্রামে, কোলিয়ারি এলাকায় ।
2021-এ এই বিধানসভা কেন্দ্রে যে দু'জন প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হয়েছিল, সেই দু'জনই এবারেও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী । গতবার এই কেন্দ্রে সামান্য ভোটে জয়লাভ হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর । পরাজিত হয়েছিলেন পদ্ম শিবিরের ডাকাবুকো প্রার্থী জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি । বঙ্গ ভোট 2026-এ ইটিভি ভারতের গাড়ি যখন পৌঁছালো পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে, বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি প্রচার করছিলেন নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । মানুষের দরজায় দরজায় গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি ।
ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানালেন, "গতবার সামান্য ভোটে যে পরাজয় হয়েছিল সেটা আমাদের পরাজয় ছিল না । আমাদের কিছুটা ভুল হয়েছিল, যার সুযোগে মেশিনারির দ্বারা আমাদেরকে হারানো হয়েছিল । এবার আর সে সুযোগ পাবে না । তাই এবার আমাদের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা ।"
পাণ্ডবেশ্বরের গত পাঁচ বছর বিধায়ক থাকা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উন্নয়নের কথা বলে মানুষের দরবারে যাচ্ছেন । পাণ্ডবেশ্বরের রাস্তাঘাট, পানীয় জল প্রকল্প, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অটো হাব, শবদাহের জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে গরিব মানুষের মাথায় ছাড় দেওয়া । উত্তরে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "237 কোটি টাকা রাস্তা তৈরির কথা বলছেন । কিন্তু আপনারা পাণ্ডবেশ্বরের অলিতে গলিতে ঘুরছেন । এই টাকা গেল কোথায় ? রাস্তাঘাটের অবস্থা জরাজীর্ণ । পানীয় জল পাচ্ছে না মানুষ । স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত । তাহলে কীসের উন্নয়নের কথা বলছেন ?"
পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকায় 18টি সংখ্যালঘু জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে । সংখ্যালঘু মানুষেরা কি আপনার পক্ষে ? জিতেন্দ্র তিওয়ারি তাঁর সঙ্গে থাকা সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি স্পষ্ট জানালেন, "যারা রাষ্ট্রবাদী মুসলমান, যারা দেশকে ভালোবাসে, তারা প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে । প্রত্যেকটি এলাকায় আমার মিছিলে 50 জন থাকলে আমার সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক রয়েছে । এর দ্বারা কী প্রমাণিত হয় তা আপনারাই বিচার করবেন ।"
সবশেষে জিতেন্দ্র তিওয়ারি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, "রাজ্যজুড়ে এবার পরিবর্তনের হাওয়া বইছে । তৃণমূল কংগ্রেস খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে পরিবর্তনের এই ঝড়ে । আর পরিবর্তন আসবে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় ।"
অন্যদিকে, পাণ্ডবেশ্বরে মহাল গ্রামে প্রচারের মাঝে পাওয়া গেল পাণ্ডবেশ্বরের বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে । ইটিভি ভারতের বঙ্গভোটের গাড়ি সেখানে গিয়ে পৌঁছালে কর্মী সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে গাড়িটি ঘিরে ফেলে । নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে জানান, "জয় সুনিশ্চিত । রাজ্য এবং পাণ্ডবেশ্বরে যে উন্নয়নের ধারা বইছে, সেই উন্নয়নে আস্থা রেখেই মানুষ আবার তৃণমূলকে ভোট দেবে । আমরা পুনরায় বিরাট ভাবে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করব । উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দাবি করেন, "পাণ্ডবেশ্বরে পানীয় জলের হাহাকার ছিল । সেখান থেকে পানীয় জলের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জল প্রকল্প করা হয়েছে । সেই কাজ প্রায় শেষের মুখে । আর কয়েক দিনের মধ্যেই গোটা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় পানীয় জল বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া যাবে ।"
জিতেন্দ্র তিওয়ারি দাবি করেছিলেন, গতবারের ভোটে মেশিনারি ব্যবহার করে তাকে হারানো হয়েছিল ৷ এই প্রশ্নের উত্তরে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁকে কটাক্ষ করে বলেন, "আমি ওঁকে বলব উনি ভালো থাকুন । উনি যে সমস্ত উলটোপালটা কথা বলেন । আমার পারিবারিক শিক্ষা নেই সেসব কথার উত্তর দেওয়ার ।"