কেউ ভাতায় সন্তুষ্ট, তো কারও দাবি রোজগার ! ভোটের পালস মাপতে বেহালা পূর্বে ইটিভি ভারত

কেউ ভাতায় সন্তুষ্ট, তো কারও দাবি রোজগার ! ভোটের পালস মাপতে বেহালা পূর্বে ইটিভি ভারত
কেন্দ্র বদলেছে বেহালা পূর্বের বিদায়ী বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়ের ৷ তাঁর কাজে কি সন্তুষ্ট এই কেন্দ্রের ভোটাররা... খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
Published : April 24, 2026 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: বেহালা মানেই সাবর্ণ রায়চৌধুরী, বেহালা মানেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বেহালা মানেই যানজট আবার বেহালা মানেই ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সাবেকি আর আধুনিকতার মেলবন্ধন ৷ 1951 সালে তৈরি হয় বেহালা বিধানসভা কেন্দ্র ৷ এরপর থেকে নানা সময়ে এই কেন্দ্রের নাম বদল হয়েছে ৷ বদলেছে সীমানাও ৷
প্রথমদিকে এই কেন্দ্রে একচ্ছত্র দাপট ছিল বামেদের ৷ 1952 সালে প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে বেহালা থেকে জয়ী হয়েছিল অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী ৷ এরপর 1957 ও 1962 সালে জেতে সিপিআইএম ৷ এরপর 1967 সালে এই আসনটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয় ৷ বেহালা ইস্ট ও বেহালা ওয়েস্ট ৷ 2006 পর্যন্ত এই নামগুলিই বহাল ছিল কেন্দ্র দু’টির। এরপর 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসন পুনর্বিন্যাসের সময় নামকরণ হয় বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিম ৷
1967 থেকে 2006 সালের মধ্যে বেহালা ইস্টে মোট এগারোবার ভোট হয়েছে ৷ সেই নির্বাচনগুলিতে সিপিআইএম জেতে মোট নয়বার ৷ তবে, 1972 সালে এই আসনে জিতেছিল কংগ্রেস ৷ আর 2001 সালে প্রথমবারের জন্য জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ নয়া সীমানা তৈরির পর এই বেহালা পূর্ব কেন্দ্রে হওয়া নির্বাচনে তিনবারই জিতেছে রাজ্যের বর্তমান শাসকদল তৃণমূল ৷
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও বেহালা পূর্ব হেভিওয়েট কেন্দ্র, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ এই কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায় এবার বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ৷ বেহালা পূর্বে তাঁর জায়গায় এবারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শুভাশিস চক্রবর্তী ৷ অন্যদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে রয়েছেন শঙ্কর শিকদার, সিপিআইএম-এর হয়ে লড়বেন নিলয় মজুমদার এবং কংগ্রেসের প্রার্থী অভিজিৎ রাহা ৷
গ্রীষ্মের সন্ধেয় ইটিভি ভারতের বঙ্গ ভোটের গাড়ি গিয়ে পৌঁছায় বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ সেখানকার চায়ের দোকান থেকে বাজার, এমনকি পথচলতি মানুষজন কী ভাবছে এই বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে, তা জানার চেষ্টা করল ইটিভি ভারত ৷
চায়ের দোকানে আসা এক জনৈক ব্যক্তি বলেন, "মানুষের জীবিকা চাই, মেয়েরা যাতে রাতে নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরতে পারে সেটা চাই ৷ তবে, সরকার পরিবর্তন হবে বলে মনে হচ্ছে না ৷ প্রত্যাবর্তনই হবে ৷ তৃণমূল সরকারই ফিরবে ৷ কাজ হয়েছে অনেক এই সরকারের সময়ে ৷ আর যারা এখন বলছে ক্ষমতায় এলে এটা করব, ওটা করব, তারা তো কেন্দ্রে তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি ৷ যারা আছে তারাই ভালো ৷"
ওই চা-দোকানের মহিলা বিক্রেতাকে বলতে শোনা যায়, "বেশি আশা করা যাবে না, করতেও নেই ৷ যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া ভালো ৷ বেশি বদল চাইলে আবার যদি নতুন কোনও বিপদ হয় !"
তবে, অন্য সুর বেহালা পূর্বের আরেক দিন আনা দিন খাওয়া ব্যক্তির মুখে ৷ তিনি বলেন, "আমরা পরিবর্তন চাই ৷ আমাদের অবস্থা খুব খারাপ এখন ৷ অন্য কেউ এলে যদি শিল্প হয় আমাদের উপকার হবে ৷ ভাতা দিয়ে কিছু হবে না ৷ সামান্য দেড় হাজার টাকায় কিছুই হয় না ৷"
একই সুর আরও একজনের কণ্ঠে ৷ তিনি বলছেন, "যুব সাথী কোনও সমাধান নয় ৷ যত বড় সব কোম্পানি তা এই রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে ৷ আর আমাদের এখানে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েশন করে চাকরি পেলে তার মাইনে বড়জোর 12 থেকে 15 হাজার টাকা ৷ কিছুদিন আগে মূল্যবৃদ্ধি পেল ৷ কিন্তু, অধিকাংশ মানুষের বেতন তো সেই এক জায়গাতেই ঠেকে আছে ৷ তা তো সেভাবে বাড়ছে না ৷ তা হলে যে দামটা বাড়ল, তা সেই মানুষটি পূরণ করবে কীভাবে, যিনি মাত্র 12-15 হাজার টাকা মাইনে পান প্রতি মাসে ? পনেরো বছর তো দেখলাম এই সরকারকে ৷ আগামী পাঁচ বছর কাউকে তো সুযোগ দেওয়াই যায় ৷"
অর্থাৎ, বেহালা পূর্বের মানুষের মধ্যে চলমান সরকারের প্রতি ক্ষোভ যেমন আছে, তেমনই রয়েছে আস্থাও ৷ প্রথম দফায় 152 আসনে নির্বাচনে গণদেবতা তাঁর মতপ্রকাশ করে দিয়েছে ৷ আর বাকি 142 আসন ৷ 29 এপ্রিল সেই আসনগুলিতে হবে ভোট ৷ আর তারপরেই জানা যাবে বাংলা পরিবর্তন চাইছে নাকি প্রত্যাবর্তন ৷ তার জন্য অপেক্ষা 4 মে’র ৷