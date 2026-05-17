ETV Bharat / politics

রাতের অন্ধকারে পালান, নইলে বিপদ আসছে! অনুপ্রবেশকারীদের হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর

সাধারণ গাড়িতেই সীমান্ত গ্রামে পৌঁছন মন্ত্রী । বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও লালবাতির গাড়ি ব্যবহার করেন না । আমিও সাধারণ মানুষের মতোই চলাফেরা করতে চাই ।'

Border
বনগাঁ সীমান্ত (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 17, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বনগাঁ, 17 জুন: বনগাঁ সীমান্তে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার । রবিবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় সীমান্তবর্তী এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে তিনি সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যাঁরা অনুপ্রবেশ করে তৃণমূলের আমলে সরকারি আধিকারিকদের সাহায্যে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন, তাঁরা আর ভারতে থাকতে পারবেন না । যদি ভালো চান, রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যান । না হলে বিপদ আসছে ।"

রবিবার দুপুরে বনগাঁয় একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেন খাদ্যমন্ত্রী । প্রথমে তিনি যান ভারত সেবাশ্রম সংঘে পুজো দিতে । সেখান থেকেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া বার্তা দেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, অতীতে তৃণমূল সরকারের আমলে এসডিও, বিডিও এবং বিএলওদের ব্যবহার করে বহু অনুপ্রবেশকারী ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন । সেই সমস্ত নাম খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি ।

রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যান, না হলে বিপদ আসছে ! অনুপ্রবেশকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

মন্ত্রী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের কোথাও কোনও অনুপ্রবেশকারীকে থাকতে দেওয়া হবে না । সীমান্তে এখনও যেসব জায়গায় কাঁটাতার নেই, সেখান দিয়েই তাঁরা পালিয়ে যান । না হলে আইন নিজের পথে চলবে ।"

এরপর খাদ্যমন্ত্রী চলে যান বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত সংলগ্ন কালিয়ানি গ্রামে । সীমান্তের একাধিক অংশ এখনও কাঁটাতারহীন থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে । সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, আগামী 45 দিনের মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের খোলা অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে । সেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই এদিন সীমান্ত এলাকায় যান অশোক কীর্তনীয়া ।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে মন্ত্রী জানতে পারেন, কাঁটাতার না থাকায় মাঝেমধ্যেই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা গ্রামে ঢুকে অত্যাচার চালিয়ে পালিয়ে যায় । পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জলাশয়ে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে বাধার অভিযোগও ওঠে ।

Minister Ashok Kirtania
লালবাতি নয়, সাধারণ গাড়িতে সীমান্ত গ্রামে মন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

এ ব্যাপারে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, "অতীতে অনেক অনিয়ম হয়েছে । এখন জেলা প্রশাসন দ্রুত জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করবে । উত্তর 24 পরগনায় জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বড় কোনও সমস্যা নেই । বসিরহাট মহকুমার কয়েকটি মৌজায় কিছু জটিলতা রয়েছে, তা মিটিয়ে নেওয়া হবে ।"

কালিয়ানি গ্রামের বাসিন্দা মঞ্জু হালদার বলেন, "আগে জমির দাম নিয়ে আপত্তি ছিল । এখন সরকার কীভাবে জমি নেবে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে আশা করছি ন্যায্য মূল্য পাব । সীমান্তের সমস্যারও সমাধান হবে ।"

এদিন সীমান্ত পরিদর্শনের পাশাপাশি বিএসএফ ক্যাম্পেও যান খাদ্যমন্ত্রী । সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন তিনি ।

তবে রাজনৈতিক কড়া বার্তার মাঝেও নজর কেড়েছে মন্ত্রীর সহজ সরল উপস্থিতি । এদিন তিনি কোনও লালবাতির গাড়ি ব্যবহার করেননি । সাধারণ গাড়িতেই সীমান্ত গ্রামে পৌঁছন তিনি । এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও লালবাতির গাড়ি ব্যবহার করেন না । আমিও সাধারণ মানুষের মতোই চলাফেরা করতে চাই ।"

TAGGED:

FOOD MINISTER
ASHOK KIRTANIA
BANGAON BORDER
বনগাঁ
BORDER INFILTRATORS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.