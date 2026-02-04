ETV Bharat / politics

এপস্টিন ফাইলে প্রধানমন্ত্রীর নাম! বিশ্বভারতীর আচার্য মোদির ইস্তফার দাবি এসএফআই-টিএমসিপির

চলতি মাসে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হতে পারে৷ সেখানে আচার্য হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ তার আগেই এসএফআই-টিএমসিপি মোদির ইস্তফার দাবিতে সরব হয়েছে৷

EPSTEIN FILES
বিশ্বভারতীর আচার্য মোদির ইস্তফার দাবি এসএফআই-টিএমসিপির (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 4, 2026 at 7:03 PM IST

বোলপুর, 4 ফেব্রুয়ারি: এপস্টিন ফাইল নিয়ে এখন হইচই পড়ে গিয়েছে সারা বিশ্বে৷ সেই ফাইলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামও রয়েছে৷ সেই কারণে বিশ্বভারতীর 'আচার্য' পদ থেকে নরেন্দ্র মোদির ইস্তফার দাবি উঠল৷ এই দাবি তুলেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও এসএফআই৷ তাদের দাবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত একমাত্র 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদের গরিমা নষ্ট হচ্ছে৷

ফেব্রুয়ারি মাসেই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন৷ সেখানে আচার্য নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিশ্বভারতীর তরফে৷ চিঠি দিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ। সেই আবহে 'আচার্য' পদ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফার দাবি নতুন আশঙ্কা তৈরি করল৷ প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত হলে বিক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হবে না তো, উঠছে প্রশ্ন৷

প্রসঙ্গত, জেফ্রি এপস্টিন ছিলেন আমেরিকার এক বিত্তশালী লগ্নিকারী৷ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক যৌন কেলেঙ্কারি ও মানবপাচারের অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে যুক্ত বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির নামের তালিকা প্রকাশ্যে আসা নিয়ে বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ, সেই ফাইলে থাকা একটি ইমেলের নথিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম রয়েছে৷ ইজরায়েলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির বৈঠক করিয়ে দেওয়ার দাবি করা হয়েছে এই ইমেলে৷

Visva Bharati
এই নিয়ে ইতিমধ্যে সরব হয়েছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস-সহ একাধিক বিজেপি বিরোধী দলের নেতারা৷ এবার এই নিয়ে প্রতিবাদের স্বর শোনা গেল শান্তিনিকেতনেও৷ বীরভূমে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি মান্তু চক্রবর্তী এবং টিএমসিপি-র তিন সদস্য় শেখ সোহেল আখতার, শুভদীপ দে, সাজিদ আলির বক্তব্য, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সুনাম বিশ্বজুড়ে৷ সেখানে মানবপাচারকারী ও শিশু নিগ্রহকারী এপস্টিন ফাইলের মতো জঘন্য একটি জায়গায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম জড়িয়েছে, এটা লজ্জার৷ তাঁর বিশ্বভারতীর আচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করা উচিত৷ বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিশ্ববরেণ্যদের নাম যুক্ত, সেখানে আচার্য নরেন্দ্র মোদির নাম না-রাখাই ভালো।"

Visva Bharati
প্রায় একই কথা বলেন এসএফআই-এর সদস্য অয়ন লাহা। তিনি বলেন, "এপস্টিন ফাইলের মতো একটা খারাপ জায়গায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নাম এসেছে এটাই খুব দুঃখজনক। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর চ্যান্সেলর নরেন্দ্র মোদি৷ ওঁর জন্য বিশ্বভারতীর নাম খারাপ হচ্ছে৷ আমাদের দাবি উনি আচার্য পদ থেকে যেন সরে যান।"

Visva Bharati
তৃণমূলের বীরভূম জেলার মুখপাত্র জামসেদ আলি খান বলেন, "এপস্টিন ফাইল শুধু যৌন কেলেঙ্কারি নয়, শিশুদের যৌন কেলেঙ্কারির। সেই ফাইলে প্রধানমন্ত্রীর নাম আলোচনা সৃষ্টি করে দিয়েছে৷ এই রাজ্যে একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বিশ্বভারতী। তার আচার্য প্রধানমন্ত্রী। সংস্কৃতি পরায়ণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এপস্টিন ফাইলে নাম থাকা আচার্যের পদত্যাগ করা উচিত।"

Visva Bharati
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "দেশকে বিশ্ব দরবারে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে কলুষিত করতে বড় চক্রান্ত। কোনও প্রমাণ নথি ছাড়াই মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে৷ আর বিরোধীদের কাজ নেই, তাই পদত্যাগ চাইছে। এই রাজ্যে ভুরি ভুরি দুর্নীতি, ক’জন পদত্যাগ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে দেশ আরও সমৃদ্ধ হবে, কবিগুরুর বিশ্বভারতীর উন্নয়ন আরও হবে। এই প্রধানমন্ত্রীর সময় বিশ্বভারতী হেরিটেজ হয়েছে, এটা ভুলে গেলে চলবে না।"

Visva Bharati
এদিকে ফেব্রুয়ারি মাসেই বিশ্বভারতীর সমাবর্তন৷ সেখানে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্য নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ৷ প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে দিনক্ষণ জানানোর পরই বিশ্বভারতী সমাবর্তনের তারিখ নির্ধারণ করবে বলে খবর৷ ফলে প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত হলে তখন ছাত্র-বিক্ষোভের মুখে পড়েন কি না, এখন সেটাই দেখার৷

TAGGED:

SFI
TMCP
VISVA BHARATI
NARENDRA MODI
EPSTEIN FILES

