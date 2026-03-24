'বিজেপির রাজনীতি বাঙালি বিদ্বেষী !' পানীয় জল ও উন্নত নিকাশিতে জোর এন্টালির তৃণমূল প্রার্থীর

'বিজেপির রাজনীতি বাঙালি বিদ্বেষী !' পানীয় জল ও উন্নত নিকাশিতে জোর এন্টালির তৃণমূল প্রার্থীর
ইটিভি ভারত-এর মুখোমুখি এন্টালি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সন্দীপন সাহা ৷ নির্বাচন নিয়ে কী বলছেন প্রার্থী ? শুনলেন মনোজিৎ দাস ৷
Published : March 24, 2026 at 8:12 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: মধ্য কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র এন্টালি ৷ 2021 বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্বর্ণকমল সাহা 58 হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন ৷ এবার সেই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তাঁরই ছেলে তথা কলকাতা পুরনিগমের 56 নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা ৷ বাবার জুতোয় পা গলাচ্ছেন তিনি ৷
কলকাতা পুরনিগমের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড এই বিধানসভার অন্তর্গত ৷ সেগুলি হল- 54, 55, 56, 58 ও 59 নম্বর ওয়ার্ড ৷ আর এই এলাকায় রয়েছে শিয়ালদা স্টেশন ও বেলেঘাটার কিছু অংশ ৷ রয়েছে এন্টালি মার্কেট, মাদার টেরেসা মিশনারিজ অফ চ্যারিটি, কনভেন্ট পার্ক, সিআইটি রোড এবং এজেসি বোস রোডের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সড়ক ৷ মধ্য কলকাতার বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকার সংমিশ্রণ এন্টালি বিধানসভা ৷
শহরের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন সন্দীপন সাহা ৷ তবে, এই বিধানসভা নির্বাচনে তিনি নিজের জয় নিয়ে নিশ্চিত ৷ এমনকি শাসকদল তৃণমূল চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় আসছেন, তা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সন্দীপন ৷ আর তাই ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে বলেও দিলেন, জয়ের পর বিধায়ক হয়ে এন্টালি এলাকার জন্য তাঁর কী কী করণীয় ৷ যেখানে গুরুত্ব পেল, জনঘনত্বের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ এন্টালির নিকাশি ও পানীয় জলের জোগানের বিষয়টি ৷ ইটিভি ভারতকে আর কী বললেন তৃণমূলের মেয়র পারিষদ প্রার্থী, জেনে নিন ৷
প্রশ্ন: এতদিন কাউন্সিলরের দায়িত্ব সামলেছেন ৷ দল এবার আপনাকে বড় পরিসরে চাইছে ৷ আপনার নাম যখন শুনলেন এন্টালির তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে, কী মনে হচ্ছিল ?
উত্তর: সবার আগে কৃতজ্ঞতা জানাব নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তাঁরা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন, মনে করেছেন আমি তৈরি বিধানসভায় লড়াই করার জন্য ৷ ভালো কাজ করে তার স্বীকৃতি পেলে আনন্দের সীমা থাকে না ৷
প্রশ্ন: কলকাতার রাজনীতির ময়দানে বিজেপির প্রভাব বেড়ে চলেছে ৷ লোকসভা ভোটে 30 হাজারের বেশি ভোট এগিয়ে ছিল আপনার দল ৷ এইবার সেই ব্যবধান কি ধরে রাখতে পারবেন ?
উত্তর: ব্যবধান আরও বাড়বে ৷ কারণ আমরা প্রবণতা দেখেছি লোকসভায় একাংশ মানুষ আমাদের ভোট দেয় না ৷ কিন্তু, রাজ্যের নির্বাচন যখন হয়, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করতে ভোট তাঁরা আমাদের দেন ৷ এই কেন্দ্রে গতবার 58 হাজার ভোটে জিতে ছিলাম ৷ কলকাতার সব আসনেই ব্যবধান 50 হাজারের ধারেকাছে ছিল ৷ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাইছিলেন ৷ এই প্রবণতা বজায় থাকবে, আরও বাড়বে ৷ একুশ সালে বিজেপি অনেক বড়-বড় কথা বলেছিল ৷ এখন তাদের দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হচ্ছে ৷ তাদের প্রার্থী তালিকা দেখুন ৷ যাঁরা গতবার হেরে গেছেন, তারপর এলাকায় দেখা যায়নি ৷ তাঁদেরকেই ফের প্রার্থী করতে হচ্ছে ৷ ফলে তাঁরা যখন ঝুলিতে হাত ঢোকাচ্ছে খালি হাত বের হচ্ছে ৷ কোনো ভালো মানুষ ওদের সঙ্গে যুক্ত হবে না ৷ বিজেপিকে বাংলার মানুষ, কলকাতার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে ৷
প্রশ্ন: তৃণমূলের শাসনে বেশ কয়েক বছরে নারী নিরাপত্তা কতটা সুনিশ্চিত করা গেছে ?
উত্তর: কেন্দ্রীয় সরকারের আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক একটা দেশ জুড়ে সমীক্ষা করে ৷ তাতে নিরাপদ শহর হিসেবে উঠে আসে কলকাতা ৷ তাহলে নারী নিরাপত্তার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে ? আমরা সকলেই ব্যথিত হয়েছিলাম আরজি করের ঘটনায় ৷ তারপর অভয়াকে কেন্দ্র করে একটা বিল আনা হয়, 'অপরাজিতা বিল' ৷ সেই বিলটা বাস্তবায়ন হলে অনেক এই ধরনের ঘটনা কমে যেত ৷ রাষ্ট্রপতি ঠাণ্ডা ঘরে ফেলে রেখে দিলেন বিলটাকে ৷ সদিচ্ছা তাদের নেই ৷ খুঁজে দেখবেন বিজেপির বড়-বড় নেতাদের আত্মীয়রা এই ধরনের কাজে যুক্ত ৷ আইন এলে এদের ঘরের ছেলেদের জেলে থাকতে হবে ৷ আমরা চাই নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হোক ৷
প্রশ্ন: বিরোধীরা একাধিকবার অভিযোগ এনেছে দুর্নীতির ৷ চাকরি-সহ নানা বিষয় দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ৷ চাকরি না-পাওয়া বা বেকারত্বের জ্বালা এই ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে ?
উত্তর: চাকরি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করেছিল দল ৷ তিনি বেল পেয়ে বাইরে বেরোলেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে এখনও চার্জশিট দিয়ে উঠতে পারল না ইডি-সিবিআই ৷ আমি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষ নিচ্ছি না ৷ কিন্তু, একইভাবে আমাদের বহু নেতাদের হেনস্তা করছে ৷ যাঁদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠেছে, দল তাঁদের টিকিট দেয়নি ৷ যাঁর দ্বারা মানুষের ক্ষতি হতে পারে বা হয়েছে, দল কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ তিনি যত বড় নেতাই হোক না-কেন, দল তাকে রেয়াত করেনি ৷ উলটোদিকে ইডি, সিবিআই-কে বিজেপি যেভাবে ব্যবহার করেছে অনুব্রত মণ্ডল, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে... এদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করেছিল ৷ প্রত্যেকেই এখন জেলের বাইরে ৷ এদের বিরুদ্ধে কোন চার্জ গঠন করতে পারল না ৷ কোথাও মনে হয় না এটা প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি !
2021-এ তারা দিবাস্বপ্ন নিয়ে এসেছিল বাংলা দখল করার ৷ বাংলার মানুষ খালি হাতে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে ৷ এবার তাদের আসল রূপ বেরিয়ে আসছে ৷ বাংলা বিদ্বেষী, বাঙালি বিরোধী রূপ ৷ কাজের স্বার্থে দেশের যে কোনও জায়গায় যাওয়ার অধিকার সংবিধান দিয়েছে ৷ সেখানে এ রাজ্যের বাসিন্দারা বাংলায় কথা বললে, বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিচ্ছে ৷ আমাদের এই রাজ্যেও বহু ভাষাভাষী মানুষের বাস, তারা যাতে নিরাপদে থাকতে পারেন সেই ব্যবস্থাই করে রাজ্য প্রশাসন ৷ একই ভূমিকা আমরা বাকি রাজ্যে দেখতে পাচ্ছি না ৷ বর্তমান বিজেপি বিভেদের রাজনীতি করে ৷
প্রশ্ন: ভোট ঘোষণার আগেই দেখা গেল যুব সাথীর মতো প্রকল্প ঘোষণা হয়েছে ৷ অনেকের অ্যাকাউন্টে টাকাও ঢুকে গেছে সেই প্রকল্পের ৷ এই যে ভাতার রাজনীতি বলে বিরোধীরা অভিযোগ করে, এটা কী সমাজে ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক, আপনি কী মনে করেন ?
উত্তর: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, মাইক্রো লেভেলে যখন এমন প্রকল্প চালু করা হয়, তখন অর্থনৈতিক উন্নতি হয় ৷ টাকা যত বাজারে ঘুরবে তার মূল্য তত বাড়বে ৷ যেটা এর মাধ্যমে হচ্ছে ৷ মানুষকে যতটুকু টাকা আমরা দিতে পারছি, তাতে কিছুটা হলেও সুবিধা হচ্ছে ৷ বিরোধীরা যারা ভুলভাল বলছে, তারা মধ্যপ্রদেশে কী করেছে ? মহারাষ্ট্র বা বিহারে কী করেছে ? আমাদের অনুকরণ করে এক একটা প্রকল্প করছে ৷ সেই প্রকল্প চালানোর মানসিকতা বা দক্ষতা কোনটাই তাদের মধ্যে নেই ৷ এই প্রকল্পগুলো তারা নির্বাচনী জুমলা করার জন্য করছে ৷ দুয়ারে সরকারের মতো প্রকল্প কেউ ভাবতে পেরেছে ! সরকারি আধিকারিকরা সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করবেন তাঁদের সমস্যার কথা ৷ এই দৃষ্টান্ত গোটা ভারতে নেই ৷
প্রশ্ন: আপনার কি মনে হচ্ছে উন্নয়নকে সামনে রেখেই আপনাদের মানুষ সমর্থন জানাবেন, নাকি মেরুকরণের রাজনীতিতেই মানুষ হাঁটবেন ?
উত্তর: উন্নয়নের রাজনীতিতে এই বাংলা চলছে ৷ 2011-র আগে প্রগতির মানচিত্র থেকে বাংলা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ৷ 2026-এ দাঁড়িয়ে অতি নিন্দুকরাও স্বীকার করবেন বাংলা আজ প্রগতিশীল রাজ্যে পরিণত হয়েছে ৷ একের পর এক প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষকে সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে ৷ যাতে তাদের জীবনযাত্রা আরেকটু সহজ হয় ৷ রাজ্যের মানুষ ভালো থাকছে ৷ অন্যদিকে, চলছে মেরুকরণ ৷ গেরুয়া বসন পড়ে চারটে পতাকা হাতে নিয়ে ধর্মের জিগির তোলাটা ধর্মাচারণ নয় ৷ মানুষের কাজ করে মানব ধর্ম পালন করাটাই ধর্ম ৷ এই মানব ধর্ম পালন করছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আমরা যখন প্রকল্পগুলো উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিই, তখন কোনও ধর্ম বা দল দেখি না ৷ দিলীপ ঘোষের পরিবারও স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়েছে ৷ এর উপকারিতা আছে বলেই তো নিয়েছে ৷ বাংলার মানুষ খুব সচেতন ধর্মীয় মেরুকরণে তারা হাঁটবে না ৷ সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলা থেকে দূর হটো, এটাই বাংলার মানুষের নীতি, আর এই নীতি নিয়েই বাংলার মানুষ এগোবে ৷
প্রশ্ন: উন্নয়নের কথা যখন বললেন, আপনার তো পূর্বে অভিজ্ঞতা আছে ৷ আপনি একজন পুরো প্রতিনিধি, মানুষের দরজার-দরজায় ঘুরেছেন, তাদের সমস্যার কথা জেনেছেন, সুরাহা দিয়েছেন ৷ এবার বড় পরিসরে লড়াই ৷ জয়লাভ করলে এন্টালি বিধানসভা এলাকার মানুষের জন্য উন্নয়নের কী পরিকল্পনা নিয়েছেন ?
উত্তর: এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রে জনসংখ্যার বৃদ্ধিটা খুব বেশি হচ্ছে ৷ একাধিক বহুতল তৈরি হচ্ছে, মানুষজন বসবাস করছেন ৷ সে ক্ষেত্রে পানীয় জল ও নিকাশির জোগান সবচেয়ে জরুরী ৷ ওয়ার্ড ভিত্তিক আমরা পানীয় জলের প্রকল্প গ্রহণ করব ৷ তার মধ্যে কয়েকটি ওয়ার্ডে হয়ে গেছে কাজ ৷ দুই একটি ওয়ার্ডে কাজ শুরু হবে ভোটের পরে ৷ আর কিছু পাইপ লাইনের কাজ আছে ৷ পর্যাপ্ত জলের যোগান আমরা নিশ্চিত করতে চাই ৷ বিভিন্ন এলাকায় যেখানে নিকাশি সমস্যা আছে, সেখানে কাজ হবে ৷ 'উত্তরণে'র মানুষদের সব থেকে বেশি পরিষেবা দেওয়া প্রয়োজন আমাদের ৷ 'উত্তরণে'র কাজ গতিশীল ৷ আজ একটা কাজ করলে, কালকে আরও একটা নতুন কাজ করতে হবে, প্রয়োজনমতো ৷ কাজ চালিয়ে যেতে হবে ৷ কাউন্সিলর থাকার অভিজ্ঞতায় আমি বুঝেছি অনেক জায়গায় নিকাশি নালা বন্ধ হয়ে থাকায় মানুষভাবে নিকাশি পাইপ খারাপ, তেমনটা নয় ৷ তাই নিয়মিত পলি উত্তোলনের কাজটা চালাতে হবে ৷