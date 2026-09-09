এবার গন্তব্য আয়তনে বড় কোনও ছাতা ! পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা কৃষ্ণেন্দুর

এবার গন্তব্য আয়তনে বড় কোনও ছাতা ! পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা কৃষ্ণেন্দুর
রাজনৈতিক চাপ নয়, পরিস্থিতির কাছে নতিস্বীকার পাঁচবারের চেয়ারম্যানের ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান করলেও তৃণমূলে আর নয়, জানালেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷
Published : September 9, 2026 at 6:23 PM IST
মালদা, 9 সেপ্টেম্বর: আগেই জানিয়েছিলেন, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে বুধবার ইস্তফা দেবেন তিনি ৷ সেইমতো বুধবার দুপুরে বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পেশ করলেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ তবে জানিয়ে রাখলেন, পরিস্থিতির চাপে পদত্যাগ করলেও রাজনীতি থেকে তিনি সরে যাচ্ছেন না ৷ ভবিষ্যতে আয়তনে বড় কোনও ছাতার নীচে তাঁকে দেখা যাবে ৷ সেই ছাতার রং কি গেরুয়া ? প্রশ্নের উত্তরে রহস্যমাখা মুচকি হাসি ফুটে উঠল পোড় খাওয়া এই রাজনীতিবিদের মুখে ৷
জেলা তথা রাজ্যের রাজনীতিতে অন্যতম বর্ণময় চরিত্র 69 বছর বয়সি কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ 1976 সালে কংগ্রেসের হাত ধরে রাজনীতির জগতে তাঁর প্রবেশ ৷ 1998 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি ৷ যদিও আট বছর পর 2006 সালে ফের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেন ৷ 2013 সালে আবারও তৃণমূলে যোগ দেন ৷ একসময় রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন ৷
দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সুনাম ও দুর্নাম, দু’টোই রয়েছে তাঁর ৷ 1990 সাল থেকে ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর তিনি ৷ পাঁচবার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ সামলেছেন ৷ যা একটি রেকর্ড ৷ এহেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ এদিন পুরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে নিজের পদত্যাগপত্র শুধু বিওসি সদস্যদের নয়, পাঠিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল থেকে শুরু করে মুখ্যসচিব, জেলাশাসক-সহ সব জায়গাতেই ৷
কৃষ্ণেন্দু বলছেন, "আমার পরিবারে আমি তৃতীয় ব্যক্তি যে এই পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ সামলেছি ৷ এই পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর কৃষ্ণলাল চৌধুরী আমার পূর্বপুরুষ ৷ তিনি ছিলেন মনোনীত চেয়ারম্যান ৷ পরে আমার আরেক পূর্বপুরুষ রায়বাহাদুর যদুনন্দন চৌধুরী দু’দফায় এই পুরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন ৷ আমি তৃতীয় ব্যক্তি ৷ মালদা শহরের মানুষের আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছে ৷ কী কারণে আমি পদত্যাগ করলাম, সেটা কিছুতেই বলব না ৷ শুধু বলব, সময় যা নির্দেশ দেবে আমাদের সেভাবেই চলতে হবে ৷"
রাজ্যে পালাবদলের ইস্যু টেনে তিনি বলেন, "দু’টো সরকার চলে গিয়েছে, এখন বিজেপি সরকার এসেছে ৷ নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে এক নতুন বাতাবরণ তৈরি হয় ৷ সেটা মাথায় রেখে আমাদের চলতে হয় ৷ আমি আজ বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পেশ করলাম ৷ তার কপি সব জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি ৷ আইন অনুযায়ী, এরপর ভাইস চেয়ারপার্সন বিওসি বৈঠক ডাকবেন ৷ সেই বৈঠকেই আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে ৷ তবে কোনও রাজনৈতিক চাপ নয়, পরিস্থিতির জন্যই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷"
কৃষ্ণেন্দু বলেন, "এই শহরের জন্য অনেক কাজ করেছি ৷ শুধু পুরসভার আয়তনটা বাড়াতে পারিনি ৷ সেই কাজে দলের ভিতর থেকেই বাধা এসেছে ৷ মালদা শহরের আয়তন 13.25 বর্গ কিলোমিটার ৷ সাধারণত প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 750 থেকে 1500 মানুষের বসবাস করার কথা ৷ কিন্তু এই শহরে সেই জায়গায় বসবাস করেন 25 হাজারের বেশি মানুষ ৷ আজ শহরে সারি সারি বহুতল তৈরি হয়েছে ৷ এখনও তৈরি হচ্ছে ৷ এই শহরকে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা দিতে গেলে পুরাতন মালদা আর ইংরেজবাজার পুরসভাকে এক করে কর্পোরেশন তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে ৷"
ঘনিষ্ঠ মহলে কৃষ্ণেন্দু জানিয়েছেন, বিজেপি জমানায় শহরবাসী পুরকর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন ৷ সেই বকেয়া করের পরিমাণ প্রায় 45 কোটি টাকা ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বকেয়া রয়েছে এক কোটি 19 লক্ষ 93 হাজার টাকা ৷ রাজ্যের কাছে বকেয়ার পরিমাণও 18 কোটি 80 লক্ষ 97 হাজার টাকা ৷ 25 লক্ষ হাউস হোল্ডিং কর বাকি পড়ে রয়েছে ৷ পুরসভার ভাঁড়ার প্রায় শূন্য ৷ গত মাস পর্যন্ত অস্থায়ী কর্মীদের বেতন মেটানো গিয়েছে ৷ কিন্তু আগামী মাস থেকে কী হবে, কেউ জানে না ৷ এভাবে পুরসভা চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ৷
ইতিমধ্যেই কৃষ্ণেন্দু জানিয়ে দিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা করলেও তিনি আর তৃণমূল করবেন না ৷ তিনি বলেন, "রাজনীতি আমার রক্তে ৷ মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত রাজনীতি করে যাব ৷ নিজের ওয়ার্ড থেকে ভোটেও দাঁড়াব ৷ তবে আপাতত আমি নিজের এনজিও নিয়ে থাকতে চাই ৷ পরিবারকে সময় দেব ৷ আর একটা ছাতার খোঁজ করছি ৷ যে ছাতার আয়তন বড় হবে ৷ 3-4 জনকে নিয়ে যে ছাতার নীচে দাঁড়াতে পারব ৷"
তাহলে কৃষ্ণেন্দু এখন কোন পথে ? জেলার রাজনীতিতে এটা এখন কোটি টাকার প্রশ্ন ৷ তিনি নিজে বলছেন, এই জেলায় কংগ্রেস এখনও প্রাসঙ্গিক ৷ তবে কি তিনি ফের পুরনো দলে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন ? কৃষ্ণেন্দু জানিয়েছেন, কংগ্রেস থেকে তাঁর কাছে এখনও কোনও প্রস্তাব আসেনি ৷ কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরীর সঙ্গে এদিন যোগাযোগ না-করা গেলেও, মৌসম নুর বলেছেন, "এআইসিসি-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেসে কেউ যোগদান করতে চাইলে প্রথমে তাঁকে আবেদন করতে হবে ৷" এখনও পর্যন্ত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর তরফে এমন কোনও আবেদন জমা পড়ার খবর তাঁর কাছে নেই ৷
রাজনৈতিক মহল বলছে, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী নামটাই মালদা জেলার রাজনীতিতে এখনও একটা বড় ফ্যাক্টর ৷ সেই কৃষ্ণেন্দুর জন্য কোনও দল তাদের নিয়ম শিথিল করলে করতে পারে ৷ তবে তাঁর বিজেপির থেকে কংগ্রেসে যোগদানের সম্ভাবনাই বেশি ৷ মাস দেড়েক আগেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, যেদিন তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন প্রসেনজিৎ দাস ৷ যিনি রাজনৈতিকভাবে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের মানসপুত্র হিসাবে জেলায় পরিচিত ৷ সেই সময় প্রসেনজিৎ পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই অনেক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা কংগ্রেসে যোগদান করবেন ৷ কৃষ্ণেন্দুর হাত ধরেই কি সেই সূচনা হবে ? সময়ই এর উত্তর দেবে ৷