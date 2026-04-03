বিধায়কের পর এবার ইডির নজরে রাজ্যের 2 মন্ত্রী ! ভোটের মুখে দুর্নীতি মামলায় তৎপরতা

বিধায়কের পর এবার ইডির নজরে রাজ্যের 2 মন্ত্রী ! ভোটের মুখে দুর্নীতি মামলায় তৎপরতা
ভোটের মুখে ইডির তৎপরতা ! পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুজিত বসু ও রথীন ঘোষকে তলব করেছে ইডি ৷
Published : April 3, 2026 at 5:52 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: জমি সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে চারদিনের ব্যবধানে শুক্রবার ফের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে হয়েছে রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তথা বর্তমান প্রার্থী দেবাশিস কুমারকে ৷ ভোটের মুখে ইডির এই তৎপরতা নিয়ে বঙ্গ রাজনীতির উত্তাপ এমনিতেই ঊর্ধ্বমুখী ৷ এরই মধ্যে অন্য একটি দুর্নীতি মামলায় এবার রাজ্যের দুই মন্ত্রীকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
ইডি সূত্রে খবর, রাজ্যের বহুল চর্চিত পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগামী সোমবার রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ঠিক তার দু’দিন পর অর্থাৎ বুধবার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকেও একই দফতরে তলব করা হয়েছে । নিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতেই এই তলব বলে জানা যাচ্ছে ।
উল্লেখ্য, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এর আগেও সুজিত বসু এবং রথীন ঘোষকে জেরা করেছিলেন তদন্তকারীরা ৷ এমনকী এই মামলার সূত্র ধরে এর আগে দমকল মন্ত্রীর ছেলে-মেয়ে এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ডেকে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করেন ইডির আধিকারিকরা । সেই জিজ্ঞাসাবাদ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্র মিলেছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর ।
ইডির দাবি, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেন হয়েছে এবং সেই টাকার হদিস পেতেই ধাপে ধাপে তদন্ত এগোচ্ছে । আগামী দিনে আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তলব করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলছে । এদিকে ভোটের মুখে হঠাৎ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই তৎপরতা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ছে । বিষয়টিকে সামনে রেখে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ফের দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, এর আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীলকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা । তাকে জেরা করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছিল বলে দাবি ইডির ৷ এমনকী এই মামলায় ইতিমধ্যে একাধিক চার্জশিটও জমা দিয়েছেন তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা । তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য । বিভিন্ন স্তরে আর্থিক লেনদেন, প্রভাব খাটানো এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। এখন নজর, ইডির এবারের জেরায় কী তথ্য সামনে আসে এবং এই মামলার তদন্ত নতুন কোনও দিকে মোড় নেয় কিনা।
