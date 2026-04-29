ভবানীপুরে রেকর্ড ভোট, নিজের বুথেই হারবেন মমতা ! 20 হাজারে জয়ের দাবি শুভেন্দুর

ভবানীপুরে রেকর্ড ভোট, নিজের বুথেই হারবেন মমতা ! 20 হাজারে জয়ের দাবি শুভেন্দুর
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'রাজনৈতিক বানপ্রস্থে' পাঠানোর হুঁশিয়ারি শুভেন্দু অধিকারীর ৷ পাশের বাড়ির ভোটও পাননি মমতা, দাবি বিজেপি প্রার্থীর ৷
Published : April 29, 2026 at 9:22 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার শেষে ভবানীপুর কেন্দ্রে বিপুল জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বুধবার ভোটগ্রহণ পর্ব মেটার পর এমনটাই দাবি করলেন তিনি ৷ শুভেন্দুর দাবি অনুযায়ী, এই কেন্দ্রে অন্তত 20 হাজার ভোটে জয়লাভ করবে বিজেপি এবং খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের বুথেই পরাজয়ের মুখ দেখবেন ৷ এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরের মানুষ যে রায় দিয়েছেন, তাতে মমতাকে কার্যত 'রাজনৈতিক বানপ্রস্থে' যেতে হবে বলে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু ৷
এ দিন সকাল থেকেই ভবানীপুরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চষে বেড়িয়েছেন তিনি শুভেন্দু ৷ সন্ধেয় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "ভবানীপুরে এবার অভূতপূর্ব ভোটদান হয়েছে ৷ এই কেন্দ্রে 90 শতাংশেরও বেশি ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, যা ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ইতিহাসে একটি রেকর্ড ৷ 2021 সালে 52 শতাংশ এবং 2024 সালের লোকসভায় 78 শতাংশ ভোট পড়েছিল ৷"
গত দুই নির্বাচনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, "আগের নির্বাচনগুলিতে শাসকদল অবাধে ছাপ্পা ভোট দিলেও, এবার তা সম্ভব হয়নি ৷ আগে হিন্দু ফেক ও ডাবল এন্ট্রিতে তৃণমূল 10 শতাংশ করে ছাপ্পা মারত ৷ এবার হাতেগোনা গোটা দশেক ছাপ্পা মারতে পেরেছে ৷ পুরুষরা বোরখা পরে ভোট দিতে এসে ধরা পড়ে পালিয়েছে এবং যাওয়ার সময় বাংলাদেশিদের মতো 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়েছে ৷" অন্তত দুই হাজার ছাপ্পা ভোটের পরিকল্পনা তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভেস্তে দিয়েছেন বলে দাবি করেন শুভেন্দু ৷
ভোটের হার নিয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরে শুভেন্দু দাবি করেন, "মোট 1 লক্ষ 60 হাজার ভোটারের মধ্যে প্রায় 1 লক্ষ 40 হাজার 700 জন ভোট দিয়েছেন ৷ এর মধ্যে 28 হাজার সংখ্যালঘু এবং 1 লক্ষ 12 হাজার হিন্দু ভোটার রয়েছেন ৷ তাঁর দাবি, "হিন্দু বুথগুলিতে 95 শতাংশ পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৷ তিন হাজার গুজরাতি, 12 হাজার মাড়োয়ারি, চার হাজার শিখ সমাজ, পাঁচ হাজার উৎকল সমাজ, আট হাজার হিন্দিভাষী এবং 12 হাজার পূর্বাচলীয় সমাজের মানুষ 96 থেকে 97 শতাংশ হারে পদ্মফুলে ভোট দিয়েছেন ৷ এমনকি হরিশ চ্যাটার্জি ও হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের আদি বাঙালি পরিবারগুলিও এবার ঢেলে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে ৷ ফলপ্রকাশের পর ওঁকে 'রাজনৈতিক বানপ্রস্থে' যেতে হবে ৷"
শুভেন্দুর দাবি অনুযায়ী, 267টি বুথে এই প্রথমবার ইভিএম সিল হওয়া পর্যন্ত বিজেপির এজেন্টরা ছিলেন এবং 96টি ক্যাম্প থেকে ভোটারদের সাহায্য করা হয়েছে বলেও জানান তিনি ৷ নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশের একাংশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিজেপি প্রার্থী ৷ বিশেষ করে স্পেশাল পুলিশ অবজার্ভার আইপিএস চরণ সিং মিনার কড়া পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "গুন্ডাদের কীভাবে দমন করতে হয়, তা আজ কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিজেপি কর্মীরা দেখিয়েছে ৷"
তবে, খিদিরপুরে এক পুলিশ আধিকারিকের আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এমনকি আগামী 4 মে, ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর তাঁকে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি ৷ সারাদিনের নির্বাচনী আবহে খোদ তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে তাঁর স্নায়ুযুদ্ধের একাধিক খণ্ডচিত্রও এদিন তুলে ধরেন শুভেন্দু ৷
মিত্র ইনস্টিটিউশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত 200 ভোটে হারবেন বলে দাবি করে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলাই আমাকে মিত্র ইনস্টিটিউশনের সামনে দেখে বলেন, 'বাড়িতে আজ পাবদা মাছ করেছি, আপনি খেতে আসুন' ৷"
এছাড়া প্রচারের সময় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অসীম বসুর বাড়িতে তৃণমূল নেত্রীর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন শুভেন্দু ৷ তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "উনি আমাকে দেখে ভয় পেয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেন ৷ উনি আমার সঙ্গে ছুটতেও পারেননি ৷ উল্টে 144 ধারা অমান্য করে 50-60 জন গুন্ডা নিয়ে ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন ৷"
এ দিনের ভোটে শাসকদলের বিরুদ্ধে একাধিক জায়গায় হামলার চেষ্টার অভিযোগও এনেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর অভিযোগ, মিত্র ইনস্টিটিউশন সংলগ্ন জয় হিন্দ ভবনের কাছে এবং ইকবালপুরে ভিনদেশি অনুপ্রবেশকারী ও কট্টরপন্থীরা তাঁর ওপর হামলার চেষ্টা করেছিল ৷ তিনি আরও দাবি করেন, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ভীতসন্ত্রস্ত হলেও নিচুতলার কর্মীরা পরিবর্তনের পক্ষে ৷ মিত্র ইনস্টিটিউশনে বয়স্ক তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ান ৷ এমনকি যদুবাবুর বাজারে তৃণমূলের ক্যাম্প থেকে বয়স্ক মহিলারা তাঁকে কোল্ড ড্রিংকস দিয়েও আপ্যায়ন করেছেন বলে দাবি শুভেন্দুর ৷