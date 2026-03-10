ETV Bharat / politics

বঙ্গে হিংসা মুক্ত নির্বাচনের আশ্বাস, আর কী কী বললেন জ্ঞানেশ কুমার

পশ্চিমবঙ্গে 80 হাজারের বেশি বুথ, প্রতিটি বুথে 1200 ভোটারের বেশি হবে না । প্রতিটি বুথে ভোটার সহায়তা কেন্দ্র ও 100 শতাংশ ওয়েবকাস্টিং থাকবে ।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়াল (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 10 মার্চ: নির্বাচনের প্রস্ততি খতিয়ে দেখতে দু’দিনের কর্মসূচি ও কয়েক দফা বৈঠকের পর মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট করে জানালেন, "বাংলায় এবারে হিংসামুক্ত ভোট করানোয় লক্ষ্য ৷ সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷" একই সঙ্গে প্রশাসনকে 'নিরপেক্ষ' থাকার নির্দেশের কথা মনে করিয়ে এসআইআর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না যায়, কোনও অবৈধ ভোটার যেন ভোট দিতে না পারে—এটাই এসআইআরের একমাত্র লক্ষ্য।"

প্রসঙ্গত, বাংলার ভোট মানেই একাধিক হিংসার ঘটনা যেন নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ অতীতের বিধানসভা, লোকসভা বা পঞ্চায়েত - প্রতিটি ভোটেই রক্ত ঝরার সাক্ষী থেকেছে বাংলা ৷ সেক্ষেত্রে এবারের ভোট কতখানি হিংসামুক্ত হবে তা নিয়ে সব মহলে কৌতূহল ছিলই ৷ সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই যা স্পষ্ট করে দেশের নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, কোনও ধরনের অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না ৷ প্রশাসনকে বলা হয়েছে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে ৷ কোথাও কোনও ধরনের ধমকানো, চমকানোর অভিযোগ এলে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ৷

ইতিমধ্যে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ রুটমার্চও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ তবে আগামী দিনে অতিরিক্ত আরও কত বাহিনী আনা হতে পারে, তা এখনই স্পষ্ট করেনি কমিশন ৷ ঠিক যেমন এবারে বাংলার ভোট ক'দফায় হবে তাও এদিন সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷

সাংবাদিক বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে ছিলেন সহ-নির্বাচন কমিশনার বিবেক জোশী ও সুখবীর সিংহ সান্ধু, পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল । এবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কমিশন কী কী পদক্ষেপ করছে, সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই তা জানান জ্ঞানেশ কুমার ৷

কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা:

ইভিএমে এবার প্রার্থীদের রঙিন ছবি থাকবে । চাইলে নির্বাচন শেষে সাত দিনের মধ্যে ইভিএম পরীক্ষা করানো যাবে ।

প্রতিটি বিধানসভায় বিশেষ অফিসারদের দায়িত্ব থাকবে তরুণ ভোটারদের উৎসাহিত করা।

বয়স্ক ভোটারদের সুবিধার জন্য সব বুথ একতলা, হুইলচেয়ার ও র‍্যাম্পের ব্যবস্থা । 85 বছরের বেশি বয়স্ক ভোটার চাইলে বাড়ি থেকে ভোট দিতে পারবেন ।

ভোটের সময় মোবাইল বাইরে রাখার সুযোগ । এছাড়াও ভোট সংক্রান্ত সব তথ্য ও ভোটের হার জানা যাবে ইসিআইনেট অ্যাপে ৷ স্বচ্ছতার বার্তা দিতে প্রিসাইডিং অফিসারেরা দু’ঘণ্টা অন্তর ভোটদানের হার জানাবেন বলেও তিনি জানান ৷ প্রিসাইডিং অফিসারেরা।

সাংবাদিক বৈঠকে আত্মবিশ্বাসের সুরে জ্ঞানেশ কুমারকে বলতে শোনা যায়, ভোট হবে অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ । নির্বাচনে অংশগ্রহণ বাড়াতে কমিশন সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, যাতে প্রত্যেক ভোটারই নিজের ভোট প্রয়োগ করতে পারেন । তবে এখনও যে 60 লক্ষ নাম বিচারাধীন রয়েছে, তার নিষ্পত্তি সময়ের মধ্যে হয় কিনা, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে সংশয় অব্যাহত ৷ যদিও কমিশনের মতে, বিবেচনাধীন ভোটারদের তথ্য নিষ্পত্তির জন্য এখনও যথেষ্ট সময় রয়েছে ৷

সম্পাদকের পছন্দ

