নির্বাচন কমিশন সব সময় থাকবে না, আমরা থাকব; ভোটারদের ফোন-বার্তা মমতার

বৈঠক শুরু হতেই ফোনে ধরা হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও ছিলেন, শশী পাঁজা, বাবুল সুপ্রিয়-সহ অন্যান্যরা।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 3, 2025 at 10:08 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 10:32 PM IST

কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: আবাসনের ভোট পেতে মরিয়া তৃণমূল। নির্বাচন কমিশন সব সময় থাকবে না৷ আমরা থাকব৷ আসুন একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করি। মুর্শিদাবাদ থেকেই ফিরহাদ হাকিমের ফোন মারফত আবাসনের ভোটারদের এমনই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই খবর বৈঠক সূত্রে। এদিন আবাসনের সমস্যা সমাধান করার জন্য কর্পোরেশনের ব্যানারে ডাকা হয়েছিল কলকাতার আবাসন কমিটির প্রতিনিধিদের। তবে এই বৈঠকে আবাসন প্রতিনিধিদের হাজিরা ছিল নামমাত্র। বৈঠক শুরুতেই দরজা বন্ধ করে ফোনে ধরা হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বক্সে শোনানো হল তাঁর বার্তা।

বৈঠক সূত্রে খবর, এদিন আবাসনের প্রতিনিধিদের উদ্যেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি চাই সবাই মিলে একসঙ্গে থাকতে ও একসঙ্গে কাজ করতে। দুটো রাজনৈতিক পার্টি আছে তাদের নাম নেব না তারা চায় দাঙ্গা লাগাতে৷ আমি চাই না। আমরা সবাই মিলে কাজ করতে চাই। এর পরেই তাঁর মন্তব্য, নির্বাচন কমিশন সব সময় থাকবে না৷ আমরা থাকব৷ আসুন একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করি। আমি আজ মুর্শিদাবাদে আছি। না থাকলে আজ এখানে আসতাম। আপনাদের শুভকামনা আমাদের সঙ্গে রাখুন। আপনাদের সব অভিযোগ আমাদের জানান। আপনারা জানেন আমাদের এখানে গুজরাতের ভাইয়ের মার্ডার হয়েছিল আমি তার বাড়ি গিয়েছিলাম। কোভিদের সময় যখন বড়বাজার বন্ধ ছিল আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আপনারা যে ধর্মের হোন আমরা সবাই এক। আপনাদের ব্যবসা ভালো হোক, পরিবার সুস্থ থাকুক। সকল ধর্মের মানুষকে আমার শুভেচ্ছা। ববিকে বলব আপনাদের সমস্ত সমস্যা মেটানোর জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমরা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিই না। আমরা যা প্রতিশ্রুতি করও তা করেই দেখায়। আপনারা আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন কোনও বিপদ হবে না আপনাদের। কখনও সুযোগ হলে আমি আপনাদের সঙ্গে পরে দেখা করব৷ আমরা আপনাদের পাশে থেকেছি, আশা করব আপনারাও থাকবেন।

এই বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও ছিলেন, শশী পাঁজা, বাবুল সুপ্রিয়, দেবাশিস কুমার সহ অন্যান্যরা। এদিন আলোচনায় আবাসনগুলির জল ও নিকাশি সমস্যার কথা মূলত উঠে এসেছে। বৈঠক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এদিন আলোচনায় ফিরহাদ হাকিম আবাসনে ভোটদান কেন্দ্র করা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন।

এই নিয়ে অবশ্য আবাসনের প্রতিনিধিদের দুই ধরনের মত উঠে এসেছে। একদল মনে করছেন, ভোটদান কেন্দ্র হলে অশান্তি হতে পারে। আবার একদল মনে করছেন এটা সুবিধা হবে। যদিও এই প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, এই নিয়ে কিছু বলিনি। তবে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র করার ভাবনাটা খারাপ। যদিও বিষয়টা আবাসন কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার ব্যাপার। আমার বিষয় পৌর পরিষেবা সেগুলি বলেছি কখন কী করতে পারব।

