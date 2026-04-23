নওদায় বোমাবাজি, ডোমকলে সিপিএম সমর্থকদের আটকে রাখার অভিযোগ! রিপোর্ট তলব কমিশনের

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ এদিকে, রানিনগরে আবার অভিযোগের তির কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ৷

নওদায় বোমাবাজি, ডোমকলে সিপিএম সমর্থকদের আটকে রাখার অভিযোগ!
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 9:54 AM IST

ডোমকল, 23 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোটগ্রহণে সকাল থেকেই অশান্তি মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ নওদায় বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে ৷ এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ উত্তেজনা ছড়িয়েছে ডোমকলেও ৷ আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ এদিকে, রানিনগরে আবার অভিযোগের তির কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ৷

ভোট শুরু হতেই এদিন উত্তেজনা ছড়াল ডোমকল মহকুমায় । গতকাল রাত থেকেই উত্তপ্ত ছিল ডোমকলের 217 নম্বর বুথ এলাকা । বৃহস্পতিবার সকালে ভোটদান শুরু হতেই ফের গণ্ডগোল বাধে ওই বুথে ৷ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ ওঠে । সিপিএম সমর্থকদের বাড়িতে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । এদিকে, ডোমকলের রায়পুর হাইস্কুলের বুথে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ পেয়ে সেখানে পৌঁছে যান ডোমকলের তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ন কবীর ৷ ডোকলের অশান্তির ঘটনায় অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে মুর্শিদাবাদের রানিনগর বিধানসভার 27 নম্বর বুথে ৷ সেখানে ভোটারদের ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে । অভিযোগ, বয়স্ক ভোটারদের ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারের লোককে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে ঢোকার জন্য অনুমতি দিয়েছেন প্রিসাইডিং অফিসার ৷ অথচ কেন্দ্রীয় বাহিনী বয়স্কদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের ঢুকতে অনুমতি দিচ্ছে না বলে অভিযোগ ।

নওদায় গতকাল রাতে তৃণমূল প্রার্থীকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই নিয়েও রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ করেছেন ৷ নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ছিল যে, কোথায় কোথায় বোমা থাকতে পারে সেই নিয়ে চিরুনি তল্লাশি করতে হবে । আর কোথাও যদি বোমা পাওয়া যায় তবে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করতে হবে । কিন্তু তবুও ভোটার দিন কোথা থেকে এই বোমা এল এবং সেই বোমাগুলি কেন তল্লাশিতে খুঁজে পাওয়া গেলো না বা নিষ্ক্রিয় করা হল না, এই সব বিষয় জানতে চেয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ।

