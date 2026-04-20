ভোটের আগে মদে নিষেধাজ্ঞা ! কোন দিনগুলি 'ড্রাই ডে', ঘোষণা কমিশনের
এই নিয়ম শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, প্রযোজ্য হবে অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির নির্বাচন ক্ষেত্রেও । ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত মদ মজুত রাখার ক্ষেত্রেও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে ।
Published : April 20, 2026 at 4:12 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: ভোটের আবহ যত ঘনাচ্ছে, ততই কড়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের নজরদারি । অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে ভোটের 48 ঘণ্টা আগে থেকেই 'ড্রাই ডে' ঘোষণা করা হল । শুধু তাই নয়, গণনার দিনও মদের উপর জারি থাকবে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ।
রাজ্যে আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফা এবং 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচন । এই দুই পর্বের আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় কার্যকর হবে 'ড্রাই ডে' । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার অন্তত 48 ঘণ্টা আগে থেকে কোনওভাবেই মদ বিক্রি, পরিবেশন বা সরবরাহ করা যাবে না ।
এই নিয়ম শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয় একইসঙ্গে প্রযোজ্য হবে অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির নির্বাচন ক্ষেত্রেও । অর্থাৎ, গোটা দেশজুড়েই ভোটের আবহে মদে কড়া নিয়ন্ত্রণ আনছে কমিশন ।
নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি বলছে, প্রথম দফার ভোট 23 এপ্রিল বৃহস্পতিবার এবং দ্বিতীয় দফার ভোট 29 এপ্রিল বুধবার অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিটি ক্ষেত্রে ভোটের 48 ঘণ্টা আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় 'ড্রাই ডে' কার্যকর থাকবে । এমনকি কোনও কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন বা রি-পোলের পরিস্থিতি তৈরি হলেও সেই দিনটিও 'ড্রাই ডে' হিসেবে গণ্য হবে । এতেই শেষ নয় । আগামী 4 মে, সোমবার যেদিন সমস্ত রাজ্যের ভোট গণনা, সেদিনও সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জারি থাকবে একই নিষেধাজ্ঞা । অর্থাৎ ফল প্রকাশের উত্তেজনার দিনেও মদের বোতল খুলতে পারবেন না কেউ !
এ ব্যাপারে আইনি ভিত্তিও স্পষ্ট । 1951 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী নির্ধারিত এই দিনগুলিতে কোনও মদের দোকান, বার, হোটেল, রেস্তোরাঁ বা ক্লাবে মদ বিক্রি বা পরিবেশন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । এমনকি লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্টার হোটেল বা ক্লাবগুলিও এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে নয় ।
কড়াকড়ি শুধু বিক্রি বা পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না । ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত মদ মজুত রাখার ক্ষেত্রেও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে । লাইসেন্সবিহীন জায়গায় মদ মজুত পাওয়া গেলে আবগারি দফতর কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলেও জানানো হয়েছে ।
কমিশন সূত্রে খবর, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই এই কড়াকড়ি । বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, ভোটের আগে বা গণনার দিন মদ্যপ অবস্থায় কিছু দুষ্কৃতী অশান্তি তৈরির চেষ্টা করেছে । তাই গত প্রায় 15 বছরের ভোট-ইতিহাস বিশ্লেষণ করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই 'ড্রাই ডে' শুধু নিয়ম নয়, এটি এক ধরনের বার্তাও । ভোট যেন উৎসব হয়, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত ও শান্তিপূর্ণ- সেটাই নিশ্চিত করতে চাইছে কমিশন ।
