'তোরা মানুষের নামে কলঙ্ক !' রাস্তা না-হওয়ায় তৃণমূল প্রার্থীর সামনেই ক্ষোভপ্রকাশ বৃদ্ধের

'তোরা মানুষের নামে কলঙ্ক !' রাস্তা না-হওয়ায় তৃণমূল প্রার্থীর সামনেই ক্ষোভপ্রকাশ বৃদ্ধের
গাইঘাটায় বিজেপির বিদায়ী বিধায়কের বিরুদ্ধে দোষারোপ তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাসের ৷ পালটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুললেন বিজেপি প্রার্থী ৷
Published : April 17, 2026 at 6:17 PM IST
গাইঘাটা, 17 এপ্রিল: গ্রামে ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ সঙ্গে ছিলেন দলীয় কর্মীরা ৷ তখনই গ্রামের বেহাল রাস্তা নিয়ে প্রার্থীর সামনে দাঁড়িয়েই তৃণমূল কর্মীদের 'মানুষ নয়' বলে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন এক বৃদ্ধ ৷ ভোট প্রচারে বেরিয়ে ভরা বাজারে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের ঘটনায় বেজায় অস্বস্তিতে পড়লেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের ইছাপুরে ৷ যদিও তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাসের দাবি, অনুন্নয়নের দায় বিজেপির ৷
বৃহস্পতিবার দুপুরে গাইঘাটার তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন স্থানীয় ইছাপুর পঞ্চায়েতের গ্রামগুলিতে ৷ নরোত্তম হুডখোলা গাড়িতে রোড শো করছিলেন ৷ তাঁর আগে-পিছে মোটর বাইকে দলীয় নেতা-কর্মীরা ছিলেন ৷ সেখানে তৃণমূল প্রার্থীকে কাছে পেয়ে গ্রামের রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে বাসিন্দারা ক্ষোভপ্রকাশ করতে ছাড়েননি ৷ বাসিন্দারা অনেকেই প্রার্থীকে উদ্দেশ্য করে অনুন্নয়ন নিয়ে নানা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন ৷
কিন্তু, সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইছাপুরের 32 নম্বর বুথে ৷ সেখানে তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাসের গাড়ির সামনে একটি মোটর বাইকে দলের দুই কর্মী ছিলেন ৷ তৃণমূল প্রার্থী প্রচারে এসেছেন শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এক বৃদ্ধ ৷ নরোত্তমের সামনে দাঁড়িয়েই ওই বৃদ্ধ তৃণমূল কর্মীদের বললেন, "পাড়ার এইটুকু রাস্তা তোরা ঠিক করে দিলি না ! তোরা মানুষ না ৷ তোরা মানুষ নামের কলঙ্ক ৷"
বৃদ্ধের কথা শুনে তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম অস্বস্তিতে পড়ে যান ৷ আরেক জায়গায় এক মহিলা নরোত্তমকে উদ্দেশ্য করে অনুন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ ভোট প্রচারে বেরিয়ে বারবার ভোটারদের অপ্রিয় প্রশ্নের মুখে পড়ে একসময় নরোত্তম মেজাজ হারান ৷ গাড়ি থেকে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "রাস্তা হয়নি কেন আপনারা বিজেপির বিধায়ককে বলুন ৷"
পরে তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস সাংবাদিকদের বলেন, "গত পাঁচ বছর গাইঘাটার বিধায়ক পদে রয়েছেন বিজেপির সুব্রত ঠাকুর ৷ গ্রামে উন্নয়ন করার দায়িত্ব তাঁর ৷ ভোটে জেতার পর তিনি কোনও দিন গ্রামে আসেননি ৷ গ্রামের কোনও উন্নয়ন করেননি ৷ বাসিন্দাদের বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের রাস্তা হয়নি কেন, তা জানতে চাওয়া উচিত ৷"
বিদায়ী বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী সুব্রত ঠাকুর অবশ্য বলেছেন, "গত পাঁচ বছরে বিধায়ক তহবিলের টাকায় আমি কী কী কাজ করেছি, তার তালিকা দিয়েছি ৷ বিধায়ক হিসেবে আমি বছরে 70 লক্ষ টাকা পাই ৷ সেই টাকায় এত বড় এলাকার সমস্ত রাস্তা করা সম্ভব নয় ৷ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি নজর দেয়নি বলেই ইছাপুর গ্রামের রাস্তা আজও বেহাল হয়ে পড়ে আছে ৷"
তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস মতুয়া মহাসংঘেরও দায়িত্বশীল পদে রয়েছেন ৷ সেই মতুয়া মুলুকেই তাঁকে বারবার বাসিন্দাদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অনেকেই বিষয়টিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন ৷ আর সাধারণ মানুষের এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি কি 'মতুয়াতীর্থে' ফের পদ্মফুল ফোটাতে পারবে ? উত্তর দেবে সময় ৷